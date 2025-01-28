在内罗毕的Zima Homes房建项目中，可持续性与可负担性同样重要

BuildX所承接的Zima Homes项目于2022年6月破土动工，并将在2024年初完工，该项目已经获得初步的EDGE认证（“优秀高能效设计”）。

对项目的构思始于2019年新冠疫情蔓延的初期。“在那段时间里，我们意识到一个问题，大家天天都窝在家里，但有些房屋的条件实在太差了，”建筑师Etta Madete Mukuba说，她是Zima Homes的联合创始人，也是BuildX的经济实用房的负责人。她补充说，对于住在没有良好通风或自然采光房中的人来说，（为了防疫而采取的）“就地避难”对人体反而有害。Zima Homes的诞生恰逢这一特殊的历史时期，它的名字来源于斯瓦希里语单词zima，意思是“考虑周全并有益健康”。Zima Homes是为肯尼亚低收入的年轻人设计的，将采取一种全面的可持续发展的方法。Mukuba说：“这不仅仅是将大自然融入建筑。”

例如，该项目通过被动设计确保热舒适性。Mukuba继续说道：“我们希望人们在室内的时候不需要使用空调或开灯便可体验舒适的空间。交叉通风和带遮阳帘的大窗户是该项目的特色。在内罗毕，有一种流行的趋势，那就是许多新的建筑都是用玻璃包围起来的。要知道在热带气候条件下，住在玻璃建筑中基本上就等于住在温室里。你需要大量使用空调，这要消耗大量的电力不说，还会对环境造成破坏。”

其他可持续发展的特点包括雨水收集设施和高效水装置、为公共区域提供清洁和可再生能源的太阳能电池板（个别单元还为愿意自费安装太阳能的业主做了预留准备）、园景花园和绿色屋顶露台。此外，每个单元都有自己的阳台，宽敞的走廊可作为共享的社区空间。

在建筑材料中，有许多是预制的，而且大部分将在当地采购，包括预制墙板和由横梁和块状材料组建的地板。Mukuba说：“预制材料比普通材料具有更可持续的特点，因为它的制作时间更短，而且它的质量可在工厂得到检验。此外，这种方法还可以照搬。这意味着只需执行一次操作，然后就可以在多个项目中进行复制，从而降低总体消耗。”

BuildX建筑师Wekesa George介绍说，技术是关键的推动因素。他说：“可持续性需要对数据进行跟踪，这样你才能知道你期望产生影响的目的是否已经达到。有了技术支持，想了解结果就变得轻而易举。”

欧特克有一款软件叫Revit，可以创建项目的数字模型来模拟和比较各种设计选择的环境性能，BuildX在设计Zima Homes时特意使用了这款软件。例如，在决定使用由横梁和块状材料组建的地板时，建筑师可以确定它对项目的碳足迹以及相对于传统混凝土板的建筑运营效率所产生的影响。同样，他们可以进行相关计算，帮助他们在不损害建筑物结构完整性的前提下最大限度地减少某些材料的使用。

Mukuba说，“它使我们能够非常快速地探索不同的创新系统，并在我们设计迭代的效率方面发挥了重要作用。”她补充说，现代技术，例如人工智能和衍生式设计，可能最终帮助BuildX在扩大施工规模的同时将设计自动化。“我们希望在2030年之前建成一万套经济实用型住房。自动化将有助于确保我们能够实现这一目标。”