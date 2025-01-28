在内罗毕的Zima Homes房建项目中，可持续性与可负担性同样重要

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由于基础设施的改善、劳动力充足、中产阶级崛起、经济多元化、不断进步的民主和自由贸易，非洲国家正在为住房开发提供新的机会。世界著名会计师事务所安永（Ernst & Young）称非洲是全球投资者“最后的前沿市场之一”。
然而，前方的道路并不是一片坦途。以肯尼亚为例，根据世界银行（World Bank）的报告，从2015年到2019年，该国的经济平均每年增长4.8%，这比许多收入相似的国家和地区都要快。然而，该国三分之一以上的人口依然生活在贫困之中。
世界银行的报告说：“该国进行了重大的政治和经济改革，这对过去十年中持续的经济增长、社会发展和政治稳定起到了积极的作用。”然而，该国的发展面临着来自多方面的挑战，主要包括贫困、不平等、青年人失业、透明度和问责制欠佳、气候变化、私营部门投资持续疲软以及易受内部和外部冲击的经济。
总部设在内罗毕的建筑、工程和施工公司BuildX Studio的数据表明，这些挑战在未来的几十年中将有增无减。预计到2050年，非洲的人口将翻一番，届时全球35%的新建项目将在非洲大陆进行。在肯尼亚的首都，BuildX公司正在通过开发可持续的经济实用房来应对这一问题，这将有助于该地区以负责任的态度和公平的方式向前发展。
BuildX的董事会成员、世界绿色建筑委员会副主席Elizabeth Wangeci Chege说，“我们今天建造的建筑将塑造明天的非洲和非洲人。像BuildX Studio这样的公司正在东非地区为有益于人体健康的低碳建筑积极寻求创新性解决方案。”此话被引入BuildX的“2021 Impact Report”中（《2021年影响报告》，PDF文件第22页）。
BuildX的样板工程是Zima Homes，这是一个在内罗毕郊区的可持续发展经济实用房项目，该项目包括137套单间公寓、一居室和两居室单元，平均成本为23,000美元（约合人民币16万元）。
BuildX的总经理Munene Mathenge表示：“我们的奋斗目标就是提供能够提高人们生活质量、福祉、公平和可及性的建筑。我们致力于与客户合作，通过在能源和材料方面做出更明智的决策，创造一个所有建筑都从根本上变得更好的世界，同时也帮助他们在面对变化的形势下不断学习、积极适应，从而走向繁荣。”
BuildX所承接的Zima Homes项目于2022年6月破土动工，并将在2024年初完工，该项目已经获得初步的EDGE认证（“优秀高能效设计”）。
对项目的构思始于2019年新冠疫情蔓延的初期。“在那段时间里，我们意识到一个问题，大家天天都窝在家里，但有些房屋的条件实在太差了，”建筑师Etta Madete Mukuba说，她是Zima Homes的联合创始人，也是BuildX的经济实用房的负责人。她补充说，对于住在没有良好通风或自然采光房中的人来说，（为了防疫而采取的）“就地避难”对人体反而有害。Zima Homes的诞生恰逢这一特殊的历史时期，它的名字来源于斯瓦希里语单词zima，意思是“考虑周全并有益健康”。Zima Homes是为肯尼亚低收入的年轻人设计的，将采取一种全面的可持续发展的方法。Mukuba说：“这不仅仅是将大自然融入建筑。”
例如，该项目通过被动设计确保热舒适性。Mukuba继续说道：“我们希望人们在室内的时候不需要使用空调或开灯便可体验舒适的空间。交叉通风和带遮阳帘的大窗户是该项目的特色。在内罗毕，有一种流行的趋势，那就是许多新的建筑都是用玻璃包围起来的。要知道在热带气候条件下，住在玻璃建筑中基本上就等于住在温室里。你需要大量使用空调，这要消耗大量的电力不说，还会对环境造成破坏。”
其他可持续发展的特点包括雨水收集设施和高效水装置、为公共区域提供清洁和可再生能源的太阳能电池板（个别单元还为愿意自费安装太阳能的业主做了预留准备）、园景花园和绿色屋顶露台。此外，每个单元都有自己的阳台，宽敞的走廊可作为共享的社区空间。
在建筑材料中，有许多是预制的，而且大部分将在当地采购，包括预制墙板和由横梁和块状材料组建的地板。Mukuba说：“预制材料比普通材料具有更可持续的特点，因为它的制作时间更短，而且它的质量可在工厂得到检验。此外，这种方法还可以照搬。这意味着只需执行一次操作，然后就可以在多个项目中进行复制，从而降低总体消耗。”
BuildX建筑师Wekesa George介绍说，技术是关键的推动因素。他说：“可持续性需要对数据进行跟踪，这样你才能知道你期望产生影响的目的是否已经达到。有了技术支持，想了解结果就变得轻而易举。”
欧特克有一款软件叫Revit，可以创建项目的数字模型来模拟和比较各种设计选择的环境性能，BuildX在设计Zima Homes时特意使用了这款软件。例如，在决定使用由横梁和块状材料组建的地板时，建筑师可以确定它对项目的碳足迹以及相对于传统混凝土板的建筑运营效率所产生的影响。同样，他们可以进行相关计算，帮助他们在不损害建筑物结构完整性的前提下最大限度地减少某些材料的使用。
Mukuba说，“它使我们能够非常快速地探索不同的创新系统，并在我们设计迭代的效率方面发挥了重要作用。”她补充说，现代技术，例如人工智能和衍生式设计，可能最终帮助BuildX在扩大施工规模的同时将设计自动化。“我们希望在2030年之前建成一万套经济实用型住房。自动化将有助于确保我们能够实现这一目标。”
BuildX认为，环境与人类的幸福是息息相关的，具体到建筑领域，该理念可被阐述为包容性和公平与可持续发展是紧密相连的。
Wekesa说：“可持续性是可负担性的前提。”他补充说，经济实用房的传统概念侧重于缩小建筑面积和降低质量标准，而可持续发展的方法则注重提高效率。“如果空间小，成本就少。但这不是你能做的唯一事情。为了取得积极成果，还有更多的工作可以做。”
BuildX所信赖的平等和包容性原则不仅适用于Zima Homes的居民，也适用于正在建设这些住宅的工人。这个为期18个月的项目创造了650个就业机会，包括100个留给低收入人群的就业机会。Buildher是BuildX的姊妹单位，是一个非营利性质的组织，它的一项使命是为年轻和弱势的肯尼亚女性提供经过认证的建筑技能，以改善她们的财务前景并促进建筑行业的性别平等。Zima Homes建筑项目的一部分职位分配给了该单位的毕业生。
Mukuba说：“长期以来，肯尼亚的建筑领域一直都非常歧视女性。”她补充说，BuildX通过为女性提供专用的洗手间和反骚扰政策等便利条件，使得建筑工地具有性别包容性。“说到房屋所有权，肯尼亚对女性的歧视也是一样的。在肯尼亚，只有1%的女性拥有土地所有权或房屋所有权，这很不可思议，因为我们女性占总人口的50%。为了解决这个问题，我们在推销单元楼的时候，会专门去寻找那些一般情况下并不太会成为房主的妇女团体和人士。此外，如果潜在的女性买房客户在跟男性员工交谈时感觉不舒服，我们会确保有一位女性代表或女性销售人员在场，给她们讲解相关的文件，从而创造一个有利的交流环境。”
最终，有益健康的东西对我们也会有所帮助——不仅对居住在Zima Homes的肯尼亚人是这样的，对世界各地的人们也是一样的，BuildX表示，它希望该项目能够向开发商和建筑商证明，当他们再次思考可负担性、公平性和可持续性的理念时，有哪些事情是可以做到的。
Wekesa说，“像这样的项目最大的障碍不是设计或可持续性，而是如何让人们相信，以这个价位交付具有所有这些品质的建筑实际上是完全可能的。目前，这种理念受到了很大的阻力，因为它是新的，虽然之前尝试过但失败了，但我们必须坚持下去。”
Matt Alderton是一名芝加哥作家。他所涉猎的领域包括商务、设计、饮食、旅游和技术。Matt毕业于中西部大学麦迪尔新闻学院。他曾写过的题材有：豆豆娃、超大桥梁、机器人和鸡肉三明治。您可以通过Matt的网站和他联系：MattAlderton.com。
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