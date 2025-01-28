一家工业科技公司如何用一项新的BIM执行计划来赢得客户

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早在2016年，ABB智慧建筑部（ABB电气化的一个部门）的全球渠道经理Emanuele Tosatti就梦想着制定一个BIM执行计划。他设想着将ABB电气化的整个产品组合数字化并将其托管在云端，以便ABB的客户可以更轻松地将其集成到自己的BIM模型中。这家瑞典与瑞士合营的能源和技术领域的行业领袖所生产的产品包括电灯开关、插座和保险丝盒组件——几乎是一座建筑物的电气系统所需要的所有产品。
Tosatti想让这些产品“BIM信息公开化” （“BIMified”），换句话说，他想用信息对这些产品进行补充。为了实现这一目标，他设计了一个包含公司所有产品及其数据表的BIM（建筑信息模型）目录。该数据库简化了建筑师和设计师在BIM模型中工作的流程，因为他们现在可以通过单一来源访问所有ABB的产品及其相应的产品数据。
Tosatti说：“有了BIM，我们的产品不再是简单的物品，而是含有价值信息的载体。”从产品的重量到产品散发的热量，建筑师只需访问ABB托管于云中的BIM目录，就能找到他们所需要的所有数据。这一过程不仅可以节省建筑师和设计师的大量时间和资金，还可以减少设计错误，因为从一开始他们就可以获得需要的数据，并且无需进行费力的手动收集和计算，最终大大提升了工作效率。
对于ABB来说，数字化让公司得以一直保持竞争力，还增加了销售额，毕竟，在越来越多的国家，使用BIM正在成为行业的强制性要求。像ABB这样的跨国公司如果不希望落伍，就必须开发新的BIM解决方案。
“我们认为，为了提高工作效率并适应将来建筑、设计和施工建设领域的全球合作伙伴的工作，BIM是一个关键，”ABB智慧建筑部全球营销和销售主管兼Busch-Jaeger（电气安装技术制造商，ABB集团下属公司）董事长Adalbert Neumann说道。Neumann强调，数字化可以使得整个价值链更加高效，BIM是一个能够说明这一道理的好例子。
ABB深知，它对BIM的投资将会得到回报，对BIM的实施需要一项战略计划。Tosatti说：“当时，BIM还没有完全在市场上建立起自己的地位。我们只是希望在更大的范围内创造出新的东西。”他解释说，公司需要外部的帮助来“指导对BIM的引用并以合适的方式推动这项工作。”
为了执行该计划，ABB与欧特克展开合作，与公司高管组织了联合研讨会。该团队使用design thinking methods（设计思维方法）找出市场缺口并确定潜在业务。Tosatti说：“有了设计思维方法，我们的梦想不再只是幻想，我们开始把它变为现实。欧特克帮助我们回答了几个关键问题，比如：‘我们需要什么样的数字化战略？’、‘需要多少人？’以及‘哪些技术是强制性的？’”
研讨会基于有关标准要求形成了一种BIM业务概念。这项BIM执行计划启动了变革管理流程，为个人、团队和组织进行组织变革做好准备并提供支持和帮助，期望最终实现数字化转型。
该计划目前已经付诸实施，ABB的BIM团队目前由35名专业人员组成，他们负责制定内部标准、国际BIM要求和必要的技术。其目的是扩大团队规模，以便在整个ABB集团实施BIM。为了实现这一目标，ABB将设立新的职位，包括BIM经理。
Tosatti认为这种数字化技术具有巨大的长期潜力。他解释说，通过云访问公司产品数据“简化了建筑的设计、施工建设和设施管理流程，同时还提高了产品的开发效率”。
欧特克高级客户成功经理Tommaso Tini解释说，对于ABB的客户（如希尔顿）来说，“BIM信息公开化”的产品简化了未来项目的成本规划，因为现有建筑物中的运动探测器记录的数据提供了一些准确信息：需要多少盏灯，需要安装在什么位置以及它们的技术要求是什么。这不仅使施工建设更具有成本效益，而且更加智能，更具有可持续性，而这正是每个承建商的梦想。
Friederike Voigt是欧特克公司的内容部经理，负责Redshift在欧洲、中东及非洲（EMEA）的有关业务。她曾担任过记者。在大学主修媒体管理和艺术史期间，获得了全国新闻学奖学金，并曾在German Press Agency（dpa）和Cicero Magazine等报社杂志社任职。