一家工业科技公司如何用一项新的BIM执行计划来赢得客户

早在2016年，ABB智慧建筑部（ABB电气化的一个部门）的全球渠道经理Emanuele Tosatti就梦想着制定一个BIM执行计划。他设想着将ABB电气化的整个产品组合数字化并将其托管在云端，以便ABB的客户可以更轻松地将其集成到自己的BIM模型中。这家瑞典与瑞士合营的能源和技术领域的行业领袖所生产的产品包括电灯开关、插座和保险丝盒组件——几乎是一座建筑物的电气系统所需要的所有产品。

Tosatti想让这些产品“BIM信息公开化” （“BIMified”），换句话说，他想用信息对这些产品进行补充。为了实现这一目标，他设计了一个包含公司所有产品及其数据表的BIM（建筑信息模型）目录。该数据库简化了建筑师和设计师在BIM模型中工作的流程，因为他们现在可以通过单一来源访问所有ABB的产品及其相应的产品数据。

Tosatti说：“有了BIM，我们的产品不再是简单的物品，而是含有价值信息的载体。”从产品的重量到产品散发的热量，建筑师只需访问ABB托管于云中的BIM目录，就能找到他们所需要的所有数据。这一过程不仅可以节省建筑师和设计师的大量时间和资金，还可以减少设计错误，因为从一开始他们就可以获得需要的数据，并且无需进行费力的手动收集和计算，最终大大提升了工作效率。