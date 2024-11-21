在《指环王：双塔奇兵》中，Gollum 这个角色是基于演员 Andy Serkis 的表演完成的纯数字化创作。最初 Serkis 只是被选中为 Gollum 配音，但当他工作时，导演 Peter Jackson 意识到他的动作能完美地转换到银幕上。这个过程被称为运动捕捉 (mocap) 或表演捕捉，它并不是由导演 Jackson 发明的。它的早期版本是转描，早在 1937 年迪士尼出品的《白雪公主》中就已大量使用。

在《双塔奇兵》中，与在《白雪公主》中一样，动画师参考了表演镜头，以匹配 Serkis 在实拍镜头中的时间和动作。20 年前，Jackson 的《指环王》三部曲和《金刚》达到了新的真实感和细节水平，并凭借《双塔奇兵》和《王者归来》赢得了奥斯卡最佳视觉特效奖。

Wētā FX 的视觉特效主管 Erik Winquist 表示，从那时起，表演捕捉技术的基本要素就没有改变，该公司在上述电影以及《阿凡达》和《猩球崛起》系列等影片中推动了表演捕捉的发展。“从根本上说，我们仍然需要有才华的人类演员，在他们身上做某种标记，将他们放在舞台上，并记录他们在做什么，”Winquist 说。