动作捕捉 (mocap) 和表演捕捉 (Pcap) 是密切相关的过程,这两个术语经常被当作同义词使用。然而,表演捕捉更确切地说,是早期动作捕捉创新的延续。

动作捕捉通过特殊的动作捕捉套装和动作捕捉软件将特技表演者、舞蹈演员或演员的主要肢体动作记录为数据,而表演捕捉则包括通过表演捕捉软件和上文详述的其他技术同时捕捉表演者的声音、主要肢体动作以及手势和面部表情等细微动作。



20 世纪 90 年代,早期的动作捕捉技术被用于视频游戏(如《维塔战斗机 1 和 2》(Virtua Fighter 1 & 2))和电影(如《永远的蝙蝠侠》(Batman Forever)和《星球大战:第 I 部 — 幽灵威胁》(Star Wars: Episode I—The Phantom Menace)中的 Jar Jar Binks 角色)。21 世纪初,Andy Serkis 在《指环王:双塔奇兵》(The Lord of the Rings: The Two Towers)和《王者归来》(The Return of the King)中扮演 Gollum,在动作捕捉和表演捕捉之间架起了一座有趣的桥梁。虽然这个角色使用了新的实时动作捕捉系统(有时也称为表演捕捉),但制片人还是分几个阶段捕捉了他的表演。从那时起,表演捕捉技术不断发展,可以实时捕捉完整表演,同时也减少了对演员身体的负担。



随着表演捕捉软件和技术成本越来越低,功能越来越强大,知名的表演捕捉示例层出不穷。Serkis 让其中很多例子深入人心,包括《人猿星球》(The Planet of the Apes) 重启三部曲 (2011-2017) 中的 Caesar 和《星球大战:第七季和第八季》(Star Wars: Episodes VII & VIII) (2015-2017) 中的最高领导人 Snoke。Josh Brolin 在《复仇者联盟 3:无限战争》(Avengers: Infinity War) (2018) 和《复仇者联盟 3:终结之战》(Avengers: End Game) (2019) 中饰演的 Thanos 是表演捕捉,Zoe Saldaña 饰演的 Neytiri 和正在拍摄的《阿凡达》(Avatar) 系列电影中的其他角色也是。