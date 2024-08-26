表演捕捉利用各种硬件系统将一个人的完整表演转化为数据，动画师和视觉特效美工师可以利用这些数据制作出迷人的数字角色。其中包括光学、惯性和无标记表演捕捉。

光学表演捕捉使用动作捕捉服上固定到演员面部和身体的反光或 LED 标记，并使用摄像机记录表演。记录中的标记数据可被转换为可移动的数字骨架，这些骨架将合并到绑定好的三维角色模型中。这种常见的表演捕捉方法可生成精确且逼真的数字角色。



惯性动作捕捉 (IMC) 通过放置在演员身体上的加速计、陀螺仪和磁力计等传感器的运动来收集数据，而不是通过标记来收集数据。IMC 数据可以实时处理。与光学表演捕捉相比，IMC 的实施更为简单，因为它不需要同样复杂的摄像机设置。



无标记表演捕捉不需要标记、防护服或数据传感器。相反，表演捕捉软件中的计算机视觉和其他算法技术等先进技术会像三维扫描仪一样分析视频帧，以跟踪运动并将图像数字化为可操作的三维数据。这种方法可以让演员正常表演，身上没有任何不自然的装置。无标记表演捕捉技术可能需要多视角摄像机设置，就像 Martin Scorsese 在 2019 年的《爱尔兰人》中使用摄像机创造出 Robert De Niro 和 Joe 的年轻版本一样。



无标记表演捕捉技术刚刚起步，用户认为它不如其他方法准确。但是，随着表演捕捉软件的改进 - 部分原因是利用了更多人工智能 (AI) 技术 - 任何智能手机都可以进行无标记表演捕捉，任何人都可以通过一个应用程序创建自己的卡通头像。



无论使用哪种视觉媒介或数据捕捉方法，表演捕捉软件都是媒体后期制作团队工作流中的关键共同点，它能使数字角色具有人类表演者的“灵魂”。该软件还将通过实时表演捕捉，使表演捕捉成为扩展现实 (XR)（英文） 媒体 - 虚拟现实、增强现实和混合现实 - 以及现场娱乐的一个方面。