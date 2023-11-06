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通过将多边形网格数据自动重建为基于四边形的清晰拓扑，同时不影响精确度，减少复杂和高分辨率的资源或传统建模工作。
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在单个可视化程序编程环境中创建物理精确且细致入微的模拟。
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闪电般的速度
MAYA
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顺畅导入/导出
3DS MAX、MAYA
将 USD 数据导入为本地 Maya 或 3ds Max 数据，并将本地 Maya 或 3ds Max 数据导出为 USD 数据。
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MAYA
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适用于 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 插件作为开源项目提供，工作室可根据需要进行自定义。
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3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
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