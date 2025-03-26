传媒和娱乐软件集的主要功能

任意探索各种工具，讲述令人惊叹的故事，从而产生持久的影响。

《银河护卫队 3》中的小火箭

建模

使用强大的多边形和 NURBS 建模工具创建三维道具、环境和角色。

运动捕捉和动画

使用关键帧、非线性、运动捕捉动画和人工智能 (AI) 等功能让角色栩栩如生。

模拟和效果

使用 Bifrost 创建物理上精确的模拟和效果，如爆炸和海洋表面。

群组模拟

使用适用于 Maya 的 Golaem 插件轻松为您的镜头创建多个角色，无论是史诗般的战斗、城市还是体育场人群。

渲染

通过 Arnold 渲染器集成，查看实时场景变化，包括照明和材质。

OpenUSD 工作流

通过 OpenUSD（通用场景描述）等集成的开放标准改善协作。

传媒和娱乐软件集的更多功能

建模

重新拓扑工具

3DS MAX、MUDBOX

通过将多边形网格数据自动重建为基于四边形的清晰拓扑，同时不影响精确度，减少复杂和高分辨率的资源或传统建模工作。

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智能挤出

3DS MAX、MAYA
通过卓越的智能挤出将多边形建模提升到更高水平，它使您能够以交互方式从网格挤出到“添加到”或“取出”，以便快速创建富有表现力的内容。

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网格与曲面建模

3DS MAX、MAYA
使用基于多边形、细分曲面和样条线的建模功能，创建参数化的有机对象。

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全面的 UV 编辑工具组合

MAYA、3DS MAX、MUDBOX
在二维视图中查看和编辑多边形、NURBS 和细分曲面的 UV 纹理坐标。

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修改器堆栈工作流

3DS MAX
使用一系列非破坏性且易于使用的行业定义型修改器，对设计理念进行概念化、迭代和探索。

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绑定和动画

新增功能

机器学习变形器

MAYA

处理复杂的变形系统，并使用快速机器学习近似来表示它们。 

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角色设置

3DS MAX、MAYA
为绑定角色创建复杂的运动系统，包括可提供逼真表现的变形。

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动画曲线编辑

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用场景动画的图形表示创建、查看和修改动画曲线。 

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故事工具

MOTIONBUILDER

通过片段混合和非线性动画，切换不同的镜头并将其合并到单个动画中。

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解算管理器

MAYA

通过并行解算、GPU 加速变形器和后台缓存，更快地查看动画并生成更少的播放预览。  

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插件支持

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

通过支持强大的第三方插件来扩展功能。

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效果

模拟和效果

MAYA

使用 Aero、MPM、粒子和 BOSS 系统创建逼真的效果，如燃烧、雪、粒子或波浪。（视频：5 秒）

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仅传媒和娱乐软件集

群组模拟

GOLAEM

在适用于 Maya 的 Golaem 插件中，使用方便美工人员使用的全新群组创建工具，创建几个甚至数百个直接角色。

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散射和实例化

使用富有表现力的散射和实例化工具创建复杂的大型环境，用于构建世界或布景。

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现成模板

使用预构建的复合和图表库开始创建效果。

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几何体节点

在网格创建流程的最低级别工作，使用组件标记进行管理，并在 Bifrost 图表内生成几何体。

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程序 USD

借助 Bifrost 图表的灵活性，以非破坏性方式集合、组织和编辑 USD 资源。

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外观开发

LookdevX

MAYA

使用 LookdevX 制作可在多个渲染器中使用的材质，LookdevX 是 Autodesk 为 Maya 开发的不可知材质创作插件，由 OpenUSD 提供支持。

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渲染

Arnold GPU

ARNOLD
在 CPU 和 GPU 渲染之间顺畅切换。

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OpenPBR 曲面着色器

ARNOLD

OpenPBR 是一个方便美工人员使用的开源着色模型，可用于创建令人惊叹的材质，并可在不同应用程序之间轻松共享。

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成像器

ARNOLD
使用 Bloom、Light Mixer、Noice 和 OptiX 降噪器成像器控制照明效果，并在每次渲染后自动降噪。

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灵活且可扩展的 API

ARNOLD

将 Arnold 集成到外部应用程序中，并创建自定义着色器、摄影机、灯光过滤器和输出驱动程序。

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通用场景描述 (USD) 支持

ARNOLD

在制作场景中，利用 Arnold 更大限度地发挥 USD 的功能。

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OpenUSD 工作流

闪电般的速度 

MAYA

使用 USD 在几秒钟内加载和编辑大量数据集。

无缝导入/导出

3DS MAX、MAYA

将 USD 数据导入为本地 Maya 或 3ds Max 数据，并将本地 Maya 或 3ds Max 数据导出为 USD 数据。

轻量预览

MAYA

使用“层级视图”(Hierarchy View)窗口快速查看 USD 场景结构预览。

新增功能

开源且完全可自定义

3DS MAX、ARNOLD、MAYA

USD 插件作为开源项目提供，工作室可根据需要进行自定义。 

流程集成

Python 3

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用 Python 3 创建脚本并编写插件。

自定义

3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

自定义软件的外观和工作方式以适合您的工作流程。 

 

场景集合工具

3DS MAX、MAYA

更轻松地创建大型复杂环境，并将生产资源作为独立元素进行管理。

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软件安全性

3DS MAX、MAYA

使用场景安全工具可保护您的工作免受可能是场景文件一部分的恶意脚本的侵害。

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glTF 支持

3DS MAX

将 3ds Max 场景中的资源发布到 glTF，以便在 Web 应用程序、在线商店、浏览器游戏和其他在线渠道中使用。

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