娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
任意探索各种工具，讲述令人惊叹的故事，从而产生持久的影响。
使用强大的多边形和 NURBS 建模工具创建三维道具、环境和角色。
使用关键帧、非线性、运动捕捉动画和人工智能 (AI) 等功能让角色栩栩如生。
使用 Bifrost 创建物理上精确的模拟和效果，如爆炸和海洋表面。
使用适用于 Maya 的 Golaem 插件轻松为您的镜头创建多个角色，无论是史诗般的战斗、城市还是体育场人群。
通过 Arnold 渲染器集成，查看实时场景变化，包括照明和材质。
通过 OpenUSD（通用场景描述）等集成的开放标准改善协作。
LookdevX
MAYA
使用 LookdevX 制作可在多个渲染器中使用的材质，LookdevX 是 Autodesk 为 Maya 开发的不可知材质创作插件，由 OpenUSD 提供支持。
闪电般的速度
MAYA
使用 USD 在几秒钟内加载和编辑大量数据集。
无缝导入/导出
3DS MAX、MAYA
将 USD 数据导入为本地 Maya 或 3ds Max 数据，并将本地 Maya 或 3ds Max 数据导出为 USD 数据。
轻量预览
MAYA
使用“层级视图”(Hierarchy View)窗口快速查看 USD 场景结构预览。
新增功能
开源且完全可自定义
3DS MAX、ARNOLD、MAYA
USD 插件作为开源项目提供，工作室可根据需要进行自定义。
Python 3
3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
使用 Python 3 创建脚本并编写插件。
自定义
3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX
自定义软件的外观和工作方式以适合您的工作流程。