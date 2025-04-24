DWG 查看器、编辑器和文件转换器

虽然 DWG 和 DXF 都是 CAD 软件的文件格式，但 DWG 是 Autodesk 于 1982 年发明的专有格式，而 DXF 是开放文件格式标准。这两种文件格式在存储二维和三维图像方面具有类似的功能，但 DWG 可以存储更广泛的文件。此外，DWG 的二进制代码使得文件大小比使用基于文本的编码的 DXF 文件小约 25%。许多设计师在工作时使用 DWG，然后将其导出为 DXF 以共享其设计。