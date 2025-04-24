DWG 查看器、编辑器和文件转换器

适用于 DWG 文件的协作工作流

图片来源：ADEPT Airmotive (Pty) Ltd.

什么是 DWG 文件？

DWG™ 格式是绘图员、建筑师和工程师广泛使用的 CAD 数据交换行业标准。可以在许多 Autodesk 软件工具中创建和编辑 DWG 文件，包括使用 .dwg 作为原生文件格式的 AutoCAD。DWG 技术环境不仅能够绘制、渲染、注释和测量二维与三维几何图形，还可用于与地图、照片、BIM、点云数据等交互并存储这些数据。

什么是 TrustedDWG®？

TrustedDWG® 技术由 Autodesk 开发，可通过这种独创的方式高效、精确地使用 DWG 文件存储设计数据。TrustedDWG 功能可以验证图形文件上次是由 Autodesk 发布的应用程序以外的应用程序保存，还是由基于 RealDWG 的应用程序保存。在 AutoCADAutoCAD LT（英文） 等 Autodesk 软件中，系统可以就 Autodesk 可能无法支持的文件向用户发出警告，或者保证 .dwg 文件在应用程序中的完整性或兼容性。

如何创建和编辑 DWG 文件

可以使用多种 Autodesk 软件工具（包括 AutoCAD、RevitInventor）处理 DWG 文件。由于 DWG 已被用作设计行业的常用文件格式，因此 Autodesk 授予 RealDWG® 软件开发工具包许可，该工具包能够创建符合 Autodesk 和 TrustedDWG® 验证系统设定标准的 DWG 和 DXF™ 文件。

DWG 文件的处理方法

DWG 查看器

利用 DWG 文件查看器（如 Autodesk 查看器、DWG TrueView 和 AutoCAD Web）（英文） 查看 DWG 文件，而无需安装 AutoCAD。非常适合快速进行客户审核和团队之间的协作。

 

Autodesk 查看器

DWG 编辑器

借助 AutoCAD Web，可以从多种设备灵活便捷地查看和编辑 DWG 文件。通过 AutoCAD Web 试用版 快速更改 DWG 文件并访问完整版的更多功能。

Autodesk AutoCAD Web （英文）

DWG 转换器

使用 Autodesk DWG TrueView，只需四个步骤即可将 DWG 文件转换为新格式。适用于 Windows，可将 DWG 文件转换为 JPG、PNG、STL、DXF 和 CSDX 文件类型。

Autodesk DWG TrueView （英文）

TrustedDWG®️ 和 RealDWG®️ SDK

采用 C++ 或 NET 编写的产品具有从源进行 DWG 文件读/写的功能，从而获得竞争优势。可以放心地交付与 AutoCAD R14 完全兼容的产品。

RealDWG 平台技术

DWG 文件常见问题解答 (FAQ)

如何查看和审阅 DWG 文件？

使用 Autodesk 软件或基于 RealDWG 生成的 DWG 文件可以使用多种 Autodesk 软件来打开和查看，包括 AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD Web、Revit 和 Inventor。或者，您也可以使用我们的查看软件，包括 Autodesk 联机查看器或 Windows 上的 DWG TrueView。

如何在没有 AutoCAD 的情况下编辑 DWG 文件？

AutoCAD Web （英文）允许您在 Web 浏览器或移动设备中使用 AutoCAD 来编辑、审阅和创建 DWG CAD 文件。

DWG 和 DXF 之间有何区别？

虽然 DWG 和 DXF 都是 CAD 软件的文件格式，但 DWG 是 Autodesk 于 1982 年发明的专有格式，而 DXF 是开放文件格式标准。这两种文件格式在存储二维和三维图像方面具有类似的功能，但 DWG 可以存储更广泛的文件。此外，DWG 的二进制代码使得文件大小比使用基于文本的编码的 DXF 文件小约 25%。许多设计师在工作时使用 DWG，然后将其导出为 DXF 以共享其设计。

哪些程序可以编辑 .dwg 文件？

最常用的 .dwg 文件编辑程序是 Autodesk AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD Web、Inventor 和 Revit。还有一些非 Autodesk 程序可以编辑 .dwg 文件。

如何联机编辑 DWG 文件？

您可以使用 AutoCAD Web （英文）联机编辑 DWG 文件。AutoCAD Web 允许您在 Web 浏览器或移动设备中使用 AutoCAD 来编辑、审阅和创建 DWG CAD 文件。

如何免费打开 DWG 文件？

Autodesk 提供了一系列免费软件产品，用于脱机、在移动设备或直接在 Web 浏览器中查看 CAD 文件（DXF、DWG、DWT、DXB、DGN、DWF）。

如果我只需要文件查看访问权限，该怎么办？

对于仅需要文件查看访问权限的利益相关方，我们提供免费的查看器，无需固定期限使用许可。如果您要转换至指名用户，请务必利用可用的以旧换新优惠*。

查看更多的常见问题解答

Autodesk 法律声明和商标

DWG 技术环境

DWG 技术环境中包含的功能可进行铸模、渲染、绘制、注释和测量等操作。尽管通常与 AutoCAD 关联，但 DWG 技术亦已成为其他许多 CAD 产品不可或缺的一部分。

TrustedDWG

如果 Autodesk 软件最后没有成功保存文件，TrustedDWG™ 技术会通知用户可能存在不兼容问题，并标识 Autodesk 软件可能无法支持的文件。

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