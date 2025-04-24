DWG 查看器、编辑器和文件转换器

娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
DWG™ 格式是绘图员、建筑师和工程师广泛使用的 CAD 数据交换行业标准。可以在许多 Autodesk 软件工具中创建和编辑 DWG 文件，包括使用 .dwg 作为原生文件格式的 AutoCAD。DWG 技术环境不仅能够绘制、渲染、注释和测量二维与三维几何图形，还可用于与地图、照片、BIM、点云数据等交互并存储这些数据。
TrustedDWG® 技术由 Autodesk 开发，可通过这种独创的方式高效、精确地使用 DWG 文件存储设计数据。TrustedDWG 功能可以验证图形文件上次是由 Autodesk 发布的应用程序以外的应用程序保存，还是由基于 RealDWG 的应用程序保存。在 AutoCAD 和 AutoCAD LT（英文） 等 Autodesk 软件中，系统可以就 Autodesk 可能无法支持的文件向用户发出警告，或者保证 .dwg 文件在应用程序中的完整性或兼容性。
利用 DWG 文件查看器（如 Autodesk 查看器、DWG TrueView 和 AutoCAD Web）（英文） 查看 DWG 文件，而无需安装 AutoCAD。非常适合快速进行客户审核和团队之间的协作。
使用 Autodesk DWG TrueView，只需四个步骤即可将 DWG 文件转换为新格式。适用于 Windows，可将 DWG 文件转换为 JPG、PNG、STL、DXF 和 CSDX 文件类型。
采用 C++ 或 NET 编写的产品具有从源进行 DWG 文件读/写的功能，从而获得竞争优势。可以放心地交付与 AutoCAD R14 完全兼容的产品。
使用 Autodesk 软件或基于 RealDWG 生成的 DWG 文件可以使用多种 Autodesk 软件来打开和查看，包括 AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD Web、Revit 和 Inventor。或者，您也可以使用我们的查看软件，包括 Autodesk 联机查看器或 Windows 上的 DWG TrueView。
虽然 DWG 和 DXF 都是 CAD 软件的文件格式，但 DWG 是 Autodesk 于 1982 年发明的专有格式，而 DXF 是开放文件格式标准。这两种文件格式在存储二维和三维图像方面具有类似的功能，但 DWG 可以存储更广泛的文件。此外，DWG 的二进制代码使得文件大小比使用基于文本的编码的 DXF 文件小约 25%。许多设计师在工作时使用 DWG，然后将其导出为 DXF 以共享其设计。
最常用的 .dwg 文件编辑程序是 Autodesk AutoCAD、AutoCAD LT、AutoCAD Web、Inventor 和 Revit。还有一些非 Autodesk 程序可以编辑 .dwg 文件。
如果 Autodesk 软件最后没有成功保存文件，TrustedDWG™ 技术会通知用户可能存在不兼容问题，并标识 Autodesk 软件可能无法支持的文件。