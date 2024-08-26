数字雕刻

数字雕刻：通过虚拟工具实现逼真的有机细节

探索三维数字雕刻如何与实物一样，为您提供详细的有机角色或生物设计和几何体结果。

数字渲染的怪物皮肤细腻，饰品栩栩如生

什么是数字雕刻？

三维动画（英文）、游戏和娱乐中，数字雕刻是一门用原材料制作出详细对象的艺术。就像现实世界中的雕刻一样，可以使用工具虚拟地捏、拉和平滑曲面。

在数字雕刻过程中，客户使用 Mudbox 处理多边形网格。

数字雕刻流程

数字雕刻是一种制作详细的三维模型的方法，尤其适用于面部、皮肤、植物等有机曲面。这使它成为了角色设计的热门选择，将概念艺术转化为三维模型，用于电视、电影和视频游戏（英文）的动画制作。

 

就像真正的雕刻一样，数字雕刻项目从软件中的一块原材料（虚拟的粘土球）开始，美工师使用工具塑造细节。

 

三维建模更适合大多数数字艺术流程，如创建建筑物或建筑对象，因为几何体具有直线或连贯的曲线。这样，软件就可以挤出每个多边形的长度，而无需额外的计算来拓扑其间的点。

 

数字雕刻对象具有复杂的多边形网格，它可以像真正的粘土一样与工具交互，但可以进行更深层次的编辑。

数字雕刻软件的优势

数字雕刻软件往往会给设备带来较高的处理负荷，但出于以下几个原因，它是一个令人信服的选择。

精致细节

到目前为止，三维数字雕刻工具最重要的优势在于细节 - 每个毛孔、头发、疤痕、脉络或瘤节都栩栩如生。

学习曲线短

与技术性更强的三维建模工具集相比，数字雕刻软件可以更直观地复制现实世界中的雕刻过程。

设计自由

三维建模具有更多规定用途，例如建筑和工程，但数字雕刻工具能为您提供更广泛的概念框架来进行创作。

真实感

使用三维建模可以创建有机的或详细的曲面几何体，但使用数字雕刻软件制作的类似设计看起来更自然且更具物理可行性。

数字雕刻软件

传媒和娱乐软件集

使您的工作室具备大规模渲染和仿真能力，同时为美工人员配备强大的建模和动画工具

产品详细信息
Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
Mudbox

数字绘图和雕刻软件

产品详细信息

了解如何使用 Autodesk 软件进行数字雕刻

探索这些巨大的成就。

数字雕刻的怪物在屏幕上咆哮。

GHOST VFX

为 Netflix 创建虚幻生物

Ghost VFX 参与了导演 Roar Uthaug 的动作冒险片《巨怪》的制作，Autodesk 的数字雕刻软件在其中发挥了重要作用。

 

阅读案例

图片来源：Netflix

数字雕刻的脸庞逐渐成型。

MKALI'S MISSION

通过虚拟工作室开展远程协作

一群远程美工师和动画师建立了一个完全基于远程服务的动画工作室，创作史诗般的三维动画。

 

探索工作室（英文）
《The Fore-men》幕后的 Adrian Bobb 和电影团队。

ADRIAN BOBB

通过生动的角色设计提升故事性

视觉特效美工师兼动画师 Adrian Bobb 的故事片《The Fore-men》展示了他的数字雕刻能力。

 

阅读访谈

数字雕刻资源

无论您是初学者还是经验丰富的用户，都可以在我们全面的帮助中心找到您需要了解的所有信息。

 

数字美工师 Jamie Scherer 展示了数字雕刻是多么简单，他使用 Autodesk Fusion 中的数字雕刻工具，仅用 13 分钟就制作出了一把未来感十足的椅子。

 

了解如何使用 Maya 的原生数字雕刻工具创建高分辨率模型。

 

在这个视频中，美工师 Aaron Magnin 解释了数字雕刻如何使他能够设计工业起重机吊钩，而无需从不同角度绘制多个草图。

 

Mudkit 包括对象对齐工具、从选定曲面提取网格的功能、布尔几何体创建，以及在工作中多边形变形时自动重塑网格的工具。

 

在 Mudbox 用户论坛上提问、分享技术并探讨热门话题。

 

有关数字雕刻的常见问题解答 (FAQ)

什么是数字雕刻与物理雕刻？

数字雕刻尽可能地模拟物理雕刻的艺术形式。在物理雕刻中，将工具、笔刷和效应器应用到大量粘土上，而数字雕刻可以让您在软件中执行相同的操作。

 

工具和流程名称直接取自现实世界中的雕刻，因此软件可以用您的语言来表达。

三维建模与雕刻之间有何区别？

三维建模通过直线和曲线之间的点、在相关维度上放大的多边形来表示直线和曲线，从而实现纹理和其他属性。

 

使用数字雕刻工具，美工师可以操纵多边形本身的网格。这样，创作者可以逐层深入，通过使用受物理雕刻启发而产生的动作（如推、拉、捏和平滑）来操纵网格，从而添加更多细节。