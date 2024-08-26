数字雕刻是一种制作详细的三维模型的方法，尤其适用于面部、皮肤、植物等有机曲面。这使它成为了角色设计的热门选择，将概念艺术转化为三维模型，用于电视、电影和视频游戏（英文）的动画制作。

就像真正的雕刻一样，数字雕刻项目从软件中的一块原材料（虚拟的粘土球）开始，美工师使用工具塑造细节。

三维建模更适合大多数数字艺术流程，如创建建筑物或建筑对象，因为几何体具有直线或连贯的曲线。这样，软件就可以挤出每个多边形的长度，而无需额外的计算来拓扑其间的点。

数字雕刻对象具有复杂的多边形网格，它可以像真正的粘土一样与工具交互，但可以进行更深层次的编辑。