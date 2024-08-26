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数字雕刻尽可能地模拟物理雕刻的艺术形式。在物理雕刻中，将工具、笔刷和效应器应用到大量粘土上，而数字雕刻可以让您在软件中执行相同的操作。
工具和流程名称直接取自现实世界中的雕刻，因此软件可以用您的语言来表达。
探索这些巨大的成就。
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数字美工师 Jamie Scherer 展示了数字雕刻是多么简单，他使用 Autodesk Fusion 中的数字雕刻工具，仅用 13 分钟就制作出了一把未来感十足的椅子。
在这个视频中，美工师 Aaron Magnin 解释了数字雕刻如何使他能够设计工业起重机吊钩，而无需从不同角度绘制多个草图。
Mudkit 包括对象对齐工具、从选定曲面提取网格的功能、布尔几何体创建，以及在工作中多边形变形时自动重塑网格的工具。
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数字雕刻尽可能地模拟物理雕刻的艺术形式。在物理雕刻中，将工具、笔刷和效应器应用到大量粘土上，而数字雕刻可以让您在软件中执行相同的操作。
工具和流程名称直接取自现实世界中的雕刻，因此软件可以用您的语言来表达。
三维建模通过直线和曲线之间的点、在相关维度上放大的多边形来表示直线和曲线，从而实现纹理和其他属性。
使用数字雕刻工具，美工师可以操纵多边形本身的网格。这样，创作者可以逐层深入，通过使用受物理雕刻启发而产生的动作（如推、拉、捏和平滑）来操纵网格，从而添加更多细节。