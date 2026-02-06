娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
有了 Autodesk Assistant，AI 可以释放能力和创造力。每位团队成员均可使用值得信赖且安全可靠的智能助手，从而加速其在各类设计与制造工作中的影响力。
Autodesk Assistant 可提供实时答案、主动提供见解和量身定制的建议，从而转变您的设计与制造工作流，并通过高级分析和预测性见解提高工作效率。它可以与 Autodesk 产品和您的第三方工具顺畅集成，提供统一的协作体验并简化决策，同时保护您的数据安全。
凭借在行业工作流、流程和设计意图方面的深厚专业知识，它了解您想要设计或制作的内容，并通过上下文感知三维建模和执行帮助您更快地实现目标。
最优秀的助手总是在您需要之时，出现在您需要之处。借助 Autodesk Assistant，您可以利用已用工具和产品的强大功能，无需切换程序或中断流程。
借助 Autodesk Assistant，您不仅可以加快进度，还能够执行更多操作。在您的指导下，它可以在您的工作流中实时自主处理设计与制造任务。
使用 Autodesk Assistant 在 AutoCAD 中轻松访问有用的 AI 生成的支持和解决方案。询问与 AutoCAD 功能相关的问题并解决设计难题，无需离开工作空间。
借助 Autodesk Construction Cloud 中的 Autodesk Assistant 提高工作效率。直接在您团队工作的位置获取 Autodesk AI 支持的帮助，以访问、验证和汇总数据。使用示例提示，编写您自己的提示、将它们保存到您的提示库，并查看完整的聊天历史记录。
Autodesk Assistant 可在 Fusion 中提供情境化信息与指导，通过推送帮助文档、论坛及其他数据源链接来提供建议。该技术甚至能够与项目进行交互，并代表用户执行操作。
访问量身定制的建议和相关见解，以优化设计与制造工作流。
以自然语言提出问题并获得带有来源链接的简明答案，以快速汇总信息并推动高效的工作流
通过批量添加用户、重新分配工作和编辑权限来快速设置项目，以实现快速高效的项目管理。
验证行业和公司标准：检查模型、规格和时间表，以识别和减轻风险，并保持可交付成果之间的协调。
是的，Autodesk Assistant 是一个智能体界面，它通过提示检测用户意图，将其路由到多个客服，协调复杂任务以完成用户工作流。
Autodesk Assistant 具有内置护栏，可以根据用户可在 Autodesk Account 中设置的隐私首选项提供安全合规的体验。如果某个问题超出了设计与制造行业挑战的范围，Autodesk Assistant 会将您的工作流重定向到 Autodesk 产品或连接的第三方应用程序所支持的工作流。
Autodesk Assistant 嵌入模型上下文协议 (MCP) 客户端，该客户端可连接到 MCP 服务器以请求数据或工具、完成任务以及与产品 API 交互。它将支持桌面（本地）和基于云的 MCP 服务器。
Autodesk Assistant 目前与 Autodesk 的设计与制造软件产品组合中的许多产品一起提供，包括 AutoCAD、Revit、Fusion 和 Autodesk Construction Cloud。我们的目的是将其打造成设计与制造的智能体 AI 接口，并且每天都在积极将其功能引入更多产品中。 我们正在积极努力向 Autodesk Assistant 添加功能以实现完整的跨产品体验，并将在明年通过公共 Beta 版为客户发布这些功能。
不可以，您无法关闭 Autodesk Assistant。但是，Autodesk Assistant 会响应有意的人为交互，用户可以选择是否要使用。
Autodesk 计划通过我们的 App Store 发布受信任的 MCP 服务器。有兴趣的各方可以访问 https://feedback.autodesk.com/enter/ 来了解哪些 MCP 服务器可用，并试用测试版原型和概念验证。
我们的目的是为我们的客户提供一种集成、互联的智能体助理体验。位于我们产品中和网站上的 Autodesk Assistant 正在合并，将来会合二为一。这意味着客户将能够在 Autodesk Assistant 中进行产品选择和与管理员相关的操作，无需离开他们正在使用的产品。
此外，Autodesk Assistant 还支持通过提示在产品内完成复杂的设计与制造工作流。我们仍在开发这些集成，每天都有功能推出。客户目前可以在 AutoCAD 中体验此功能，我们即将于明年在 AutoCAD、Fusion、Revit、Vault 和 Civil3D 中发布 Autodesk Assistant Beta 版，届时您将能够获得这种互联的体验。