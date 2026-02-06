有了 Autodesk Assistant，AI 可以释放能力和创造力。每位团队成员均可使用值得信赖且安全可靠的智能助手，从而加速其在各类设计与制造工作中的影响力。

Autodesk Assistant 可提供实时答案、主动提供见解和量身定制的建议，从而转变您的设计与制造工作流，并通过高级分析和预测性见解提高工作效率。它可以与 Autodesk 产品和您的第三方工具顺畅集成，提供统一的协作体验并简化决策，同时保护您的数据安全。