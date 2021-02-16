使用 Revit 进行结构工程

面向结构工程师、详图设计师和预制加工人员的 BIM 工具

使用 Revit 快速高效地进行结构系统的设计、详图设计和文档编制。

为什么使用 Autodesk Revit？

减少错误和返工

减少花费在繁琐、重复的建模任务上的时间。减少校正和返工需求。

减少整体设计时间

创建详细的三维结构和二维文档。支持从设计过渡到详细模型。

提高协作

通过单一可信数据源安全衔接多领域团队。轻松创建、指定和跟踪更改以及问题。

功能

面向结构工程的 Revit 的主要功能

结构分析建模

将以 BIM 为中心的工作流应用于结构分析，实现 Revit 与分析软件之间的双向互操作性。

混凝土设计和详图设计

基于 BIM 的工具让您能够从头至尾推动集成式设计并细化设计工作流。获取用于构建三维钢筋混凝土模型、创建施工图和折弯明细表的高级功能。

详细的钢设计

连接钢设计与详图设计工作流。在 Revit 模型中为钢结构连接定义更高细节级别的详图设计意图，以推动从概念到开发的设计和详图工作流。

计算设计

更快地处理复杂设计，以最低能耗构建优化结构。

文档编制

为钢结构和混凝土设计创建准确而详细的文档。

工作流

了解 Revit 如何帮助结构工程师和详图设计师。

视频：Autodesk Revit 中的混凝土详图设计演示

Revit 中的混凝土详图设计

获取适用于在高级 BIM 环境中构建三维钢筋混凝土模型、创建施工图和折弯明细表的工具。

观看视频（3 分 24 秒）（英文）
视频：在 Revit 中演示基于库的连接设计自动化

基于库的钢结构连接设计自动化

使用结构分析结果控制钢连接放置。加强分析和详图设计的整合。

观看视频（2 分 06 秒）（英文）
视频：在 Revit 中演示无冲突结构详图设计

无冲突结构详图设计

使用 Revit 和 Autodesk Construction Cloud 协调结构详图设计流程并实现更高的透明度。

观看视频（3 分 34 秒）（英文）