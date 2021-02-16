使用 Revit 快速高效地进行结构系统的设计、详图设计和文档编制。
减少花费在繁琐、重复的建模任务上的时间。减少校正和返工需求。
创建详细的三维结构和二维文档。支持从设计过渡到详细模型。
通过单一可信数据源安全衔接多领域团队。轻松创建、指定和跟踪更改以及问题。
结构分析建模
将以 BIM 为中心的工作流应用于结构分析，实现 Revit 与分析软件之间的双向互操作性。
混凝土设计和详图设计
基于 BIM 的工具让您能够从头至尾推动集成式设计并细化设计工作流。获取用于构建三维钢筋混凝土模型、创建施工图和折弯明细表的高级功能。
详细的钢设计
连接钢设计与详图设计工作流。在 Revit 模型中为钢结构连接定义更高细节级别的详图设计意图，以推动从概念到开发的设计和详图工作流。
计算设计
更快地处理复杂设计，以最低能耗构建优化结构。
文档编制
为钢结构和混凝土设计创建准确而详细的文档。
了解 Revit 如何帮助结构工程师和详图设计师。
获取适用于在高级 BIM 环境中构建三维钢筋混凝土模型、创建施工图和折弯明细表的工具。
使用结构分析结果控制钢连接放置。加强分析和详图设计的整合。
使用 Revit 和 Autodesk Construction Cloud 协调结构详图设计流程并实现更高的透明度。
- Michael Vogel，GRAEF 负责人
—Dominick Paradis，Canam 设计工程师
- Bryant Luke，Gate Precast Company 运营副总裁
Autodesk
如何订购
支持
隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号