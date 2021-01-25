使用 Revit 处理建筑项目（从设计到功能区剪切）的每个阶段。
通过在远程服务中协同设计，高效工作。
轻松共享 Revit 模型，使施工团队保持同步。
使用可无缝连接至 Autodesk Construction Cloud 的一流设计工具。
制定更加明智的决策
使用数据丰富的三维模型尽早制定规划并做出预施工决策。针对下游的使用情况调整施工建模工作。
在设计与详图绘制之间建立联系
构建细节程度更高的钢结构连接模型。使用工具将结构设计更好地与细节设计联系在一起，从而帮助减少制造时间。
为制造做准备
访问 Revit 模型中的产品数据和规格，以阐明设计意图并从设计意图转移到制造和安装。
改善沟通
使用 Revit 模型协调现场工种、检测冲突、排序阶段并提高办公室到现场的效率。确保质量保证和质量控制。
- Stefan Pruckmayr，Doka 数字服务事业部总监
- Jamie Johnston，Bryden Wood 全球系统主管
- Paul Mullett，Robert Bird Group 工程技术总监
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