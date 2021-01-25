面向施工的 REVIT

面向总承包商和专业承包商的 BIM 工具

使用 Revit 处理建筑项目（从设计到功能区剪切）的每个阶段。

为什么使用 Revit?

简化设计

通过在远程服务中协同设计，高效工作。

保持同一步调

轻松共享 Revit 模型，使施工团队保持同步。

交付高质量项目

使用可无缝连接至 Autodesk Construction Cloud 的一流设计工具。

功能

面向施工的 Revit 的主要功能

制定更加明智的决策

使用数据丰富的三维模型尽早制定规划并做出预施工决策。针对下游的使用情况调整施工建模工作。

在设计与详图绘制之间建立联系

构建细节程度更高的钢结构连接模型。使用工具将结构设计更好地与细节设计联系在一起，从而帮助减少制造时间。

为制造做准备

访问 Revit 模型中的产品数据和规格，以阐明设计意图并从设计意图转移到制造和安装。

改善沟通

使用 Revit 模型协调现场工种、检测冲突、排序阶段并提高办公室到现场的效率。确保质量保证和质量控制。