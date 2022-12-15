比较面向个人用途的 Autodesk Fusion 与 Autodesk Fusion

比较面向个人用途的 Autodesk Fusion 与Autodesk Fusion 的特性和功能。
|每月
|N/A
|N/A
|年度
|N/A
|N/A
|3 年
|N/A
|N/A
|2 轴和 3 轴铣削
|自适应清洁
|车削
|FFF 增材制造
|水射流、激光刀具、等离子刀具
|3+2 铣削
|4 轴和 5 轴铣削
|铣削-车削
|设置测头
|自动换刀
|快速进给量
|二维制造图形
|兼容 3D 打印
|几何尺寸和公差 (GD+T) 标准
|批量打印图形
|使用 Manage Extension 跟踪图形中的更改*
|分解视图
|注释和标记
|公共共享视图
|共享视图协作
|多（人）用户管理
|无限数量的可编辑活动 Fusion 文档
|分解视图和动画
|应力分析
|远程仿真
|简化
|比较结果
|静态应力
|模态频率
|热和热应力
|屈曲分析
|非线性应力
|事件仿真
|形状优化
|示意图
|
最多 2 个示意图
|
最多 999 个示意图
|图层
|
最多 2 个图层
|
最多 16 个图层
|电路板面积
|
限制为 80cm x 80cm
|
无限制
|管理工具
|用户管理
|文件导出
|版本控制
|AnyCAD
|使用非原生数据
|创建可重复使用的块库
|印刷电路板的互操作性
|Fusion Manufacturing Extension
|Fusion Manage Extension
|Fusion Simulation Extension
|Fusion Design Extension
|论坛支持
|专用电话和电子邮件支持
|产品内聊天
|处理器
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2.5-3+ GHz
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2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位
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10，64 位
|Apple macOS
|
Big Sur v11
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Big Sur v11，Mac 上为 Windows 10
|Linux
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|磁盘空间
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8-32 GB
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8-32 GB
|视频显卡
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
|浏览器
|
Chrome
|
Chrome