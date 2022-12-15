比较面向个人用途的 Autodesk Fusion 与 Autodesk Fusion

比较面向个人用途的 Autodesk Fusion 与Autodesk Fusion 的特性和功能。
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定价

每月 N/A N/A
年度 N/A N/A
3 年 N/A N/A

CAM 功能

2 轴和 3 轴铣削 Checkmark Checkmark
自适应清洁 Checkmark Checkmark
车削 Checkmark Checkmark
FFF 增材制造 Checkmark Checkmark
水射流、激光刀具、等离子刀具 Checkmark Checkmark
3+2 铣削 Checkmark
4 轴和 5 轴铣削 Checkmark
铣削-车削 Checkmark
设置测头 Checkmark
自动换刀 Checkmark
快速进给量 Checkmark

文档编制

二维制造图形 Checkmark Checkmark
兼容 3D 打印 Checkmark
几何尺寸和公差 (GD+T) 标准 Checkmark
批量打印图形 Checkmark
使用 Manage Extension 跟踪图形中的更改* Checkmark
分解视图 Checkmark

协作和数据管理

注释和标记 Checkmark Checkmark
公共共享视图 Checkmark Checkmark
共享视图协作 Checkmark
多（人）用户管理 Checkmark
无限数量的可编辑活动 Fusion 文档 Checkmark

仿真策略

分解视图和动画 Checkmark
应力分析 Checkmark
远程仿真 Checkmark
简化 Checkmark
比较结果 Checkmark
静态应力 Checkmark
模态频率 Checkmark
热和热应力 Checkmark
屈曲分析 Checkmark
非线性应力 Checkmark
事件仿真 Checkmark
形状优化 Checkmark

电气+ PCB 设计

示意图

最多 2 个示意图

最多 999 个示意图
图层

最多 2 个图层

最多 16 个图层
电路板面积

限制为 80cm x 80cm

无限制

数据管理

管理工具 Checkmark
用户管理 Checkmark
文件导出 Checkmark
版本控制 Checkmark
AnyCAD Checkmark
使用非原生数据 Checkmark
创建可重复使用的块库 Checkmark
印刷电路板的互操作性 Checkmark

扩展兼容性

Fusion Manufacturing Extension Checkmark
Fusion Manage Extension Checkmark
Fusion Simulation Extension Checkmark
Fusion Design Extension Checkmark

技术支持

论坛支持 Checkmark Checkmark
专用电话和电子邮件支持 Checkmark
产品内聊天 Checkmark

系统要求

处理器

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz
Microsoft Windows

10，64 位

10，64 位
Apple macOS

Big Sur v11

Big Sur v11，Mac 上为 Windows 10
*所有 AutoCAD 工具组合都需要 Windows
Linux

磁盘空间

30 GB

30 GB
RAM

8-32 GB

8-32 GB
视频显卡

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
浏览器

Chrome

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