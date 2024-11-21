ACWA Robotics 的自主机器人为实现水资源恢复能力指明了道路

世界各地的供水系统都面临着压力。每年，随着人口的增长和更多建筑物的拔地而起，过去安装的水管也在不断老化。在美国，数万亿加仑的饮用水因泄漏和破损而流失，而潜在的维修费用更是惊人 - 在未来 20 年内，仅修复美国岌岌可危的水网所需的费用就高达 6250 亿美元。

气候变化只会使问题更加严重，因为获取清洁水已经成为一个紧迫的全球性问题。今年，约翰内斯堡的水龙头已经干涸，而墨西哥城则因水管和供水连接老化而损失了多达 40% 的水。

但希望就在眼前：世界各地的设计与制造 (Design & Make) 公司都将可持续发展作为优先事项，以此来应对严重的环境问题。根据 Autodesk 的《2024 State of Design & Make》（英文）报告，各行各业中有 97% 的公司正在采取行动来提高可持续发展能力。他们正在利用技术来实现环保目标，并创造机会开发创新解决方案和拓展新业务。

法国初创企业 ACWA Robotics 就是其中之一。公司通过开发机器人解决方案来应对水务行业面临的严峻挑战，这些机器人可以在管道系统中穿行，收集数据，从而提高水务管理的效率。