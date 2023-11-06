面向视觉特效工作室的主要功能

任意探索各种工具，打造出令人惊叹的视觉特效，从而产生持久的影响。

《银河护卫队 3》中的小火箭

仿真和效果

使用 Aero、MPM 和粒子系统交付自然外观效果，如燃烧、雪花或粒子。

散射和实例化

使用极具表现力的散射工具构建大规模复杂场景或布景。

故事工具

通过片段混合和非线性动画，切换不同的镜头并将其合并到单个动画中。

动画曲线编辑

使用场景动画的图形表示创建、查看和修改动画曲线。

通用场景描述

快速加载和编辑大型数据集，并使用原生工具直接处理数据。

集成的 Arnold 渲染器

使用 Arnold 渲染视图，实时查看场景更改，包括照明、材质和摄影机。

传媒和娱乐软件集的更多功能

建模

重新拓扑工具

3DS MAX、MUDBOX

通过将多边形网格数据自动重建为基于四边形的清晰拓扑，同时不影响精确度，减少复杂和高分辨率的资源或传统建模工作。

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智能挤出

3DS MAX、MAYA
通过卓越的智能挤出将多边形建模提升到更高水平，它使您能够以交互方式从网格挤出到“添加到”或“取出”，以便快速创建富有表现力的内容。

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网格与曲面建模

3DS MAX、MAYA
使用基于多边形、细分曲面和样条线的建模功能，创建参数化的有机对象。

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全面的 UV 编辑工具组合

MAYA、3DS MAX、MUDBOX
在二维视图中查看和编辑多边形、NURBS 和细分曲面的 UV 纹理坐标。

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修改器堆栈工作流

3DS MAX
使用一系列非破坏性且易于使用的行业定义型修改器对设计理念进行概念化、迭代和探索。

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装备和动画

角色设置

3DS MAX、MAYA
为装备角色创建复杂的运动系统，包括可提供逼真表现的变形。

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Blue Pencil 工具组合 

MAYA

随时间绘制姿势、定义运动圆弧、标记快照或向场景添加注释和标注。

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动画曲线编辑

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用场景动画的图形表示创建、查看和修改动画曲线。 

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故事工具

MOTIONBUILDER

通过片段混合和非线性动画，切换不同的镜头并将其合并到单个动画中。

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解算管理器

MAYA

通过并行解算、GPU 加速变形器和后台缓存，更快地查看动画并生成更少的播放预览。  

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插件支持

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

通过支持强大的第三方插件来扩展功能。

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特效

Bifrost 可视化编程环境

MAYA

在单个可视化程序编程环境中创建物理精确且细致入微的模拟。 

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模拟和效果

MAYA

使用 Aero、MPM 和粒子系统交付自然外观效果，如燃烧、雪花或粒子。 

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散射和实例化

MAYA

使用极具表现力的散射工具构建大规模复杂场景或布景。

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即时可用的图表

MAYA

利用即时可用的预建图表，创建美观的效果，如爆炸和沙尘暴。

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NanoVTT

MAYA

使用 NanoVTT 直接在视口中渲染与 Arnold 渲染高度匹配的体积。

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交互式头发梳理

MAYA

使用强大的交互式梳理工具为角色创建逼真的头发和毛发。 

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外观开发

LookdevX

MAYA
使用美工人员友好型外观开发系统为 USD 对象绘制着色网络和创建材质。 

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渲染

Arnold GPU

ARNOLD
在 CPU 和 GPU 渲染之间顺畅切换。 

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标准曲面着色器

ARNOLD

使用这款基于物理的节能型 Uber 着色器可以制作多种材质和外观。

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成像器

ARNOLD
使用 Bloom、Light Mixer、Noice 和 OptiX 降噪器成像器控制照明效果，并在每次渲染后自动降噪。

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灵活且可扩展的 API

ARNOLD

将 Arnold 集成到外部应用程序中，并创建自定义着色器、摄影机、灯光过滤器和输出驱动程序。

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通用场景描述 (USD) 支持

ARNOLD

在制作场景中，利用 Arnold 更大限度地发挥 USD 的功能。

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通用场景描述 (USD) 工作流

闪电般的速度 

MAYA

使用 USD 在几秒钟内加载和编辑大量数据集。

顺畅导入/导出

3DS MAX、MAYA

将 USD 数据导入为本地 Maya 或 3ds Max 数据，并将本地 Maya 或 3ds Max 数据导出为 USD 数据。

轻量预览

MAYA

使用“层级视图”(Hierarchy View)窗口快速查看 USD 场景结构预览。

开源且完全可自定义

适用于 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 插件作为开源项目提供，工作室可根据需要进行自定义。

流程集成

Python 3

3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER

使用 Python 3 创建脚本并编写插件。

自定义

3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX

自定义软件的外观和工作方式以适合您的工作流程。 

 

场景集合工具

3DS MAX、MAYA

更轻松地创建大型复杂环境，并将生产资源作为独立元素进行管理。

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软件安全性

3DS MAX、MAYA

使用场景安全工具可保护您的工作免受可能是场景文件一部分的恶意脚本的侵害。

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glTF 支持

3DS MAX

将 3ds Max 场景中的资源发布到 glTF，以便在 Web 应用程序、在线商店、浏览器游戏和其他在线渠道中使用。

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