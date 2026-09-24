娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
从我们安身的建筑，到日常所用的产品，再到启迪心灵的影像——Autodesk 软件助力客户为世人设计并构筑更美好的世界。加入我们，您将亲眼见证自身贡献落地成真，深切感受它们为全球客户、行业及社区所带来的切实价值。
无论您是职场新秀，还是身经百战的资深专家，这里均将为您提供提升技能、拓展职业路径的广阔舞台，让您在多元行业、前沿技术与开放团队中留下自己的印记。
立足人类智慧与科技的交汇点，助力重塑世界的设计与制造方式。从 AI 赋能的先进功能到业界领先的解决方案，您将参与打造横跨众多行业的旗舰产品，并在技术演进的过程中持续学习、同步成长。
助力客户达成业务目标，从日常使用的技术中挖掘更大价值。通过构建稳固的信任关系并交付切实成果，您将推动各行各业客户的成功，共同塑造我们身边的世界。
无论您来自人力资源、财务还是法务部门，均将在 Autodesk 的成长蜕变与愿景实现中扮演关键角色。通过营造清晰、协同、高效的运营环境，您将赋能全体同仁协同并进，共同推进具有深远影响的工作。
令我们深感自豪的是，我们在员工成长、福祉保障、工作灵活性与发展机遇方面的不懈投入，持续赢得员工与行业领袖的广泛认可。
《华尔街日报》将 Autodesk 评选为“未来最佳公司”之一。这一荣誉充分彰显了 Autodesk 日常工作中所秉承的创新精神、客户至上理念与前瞻视野。
我们在 Glassdoor 发布的“2025 年最佳工作场所”榜单中荣膺第 15 名。这一奖项完全基于最了解我们的人——我们的员工——所提交的真诚反馈与评价!
《时代》周刊将 Autodesk 评为 2025 年全美最佳企业之一。我们倍感振奋，我们在员工福祉与职业发展上的不懈努力，持续巩固我们作为顶尖雇主的行业地位。
Autodesk 致力于帮助创新者将创意化为现实，为世人构建更美好的未来。我们也为因此荣获《快公司》杂志 2025 年“最具创新力企业”殊荣而深感自豪。
我们很荣幸 Autodesk 连续第二年荣登《Ethisphere》杂志“2025 年全球最具商业道德企业”榜单。这项殊荣充分肯定了我们通过道德规范、合规体系与治理机制，对商业诚信所做出的坚定承诺。
《福布斯》将 Autodesk 列入 2025 年全球最佳企业榜单! 我们更想致敬的，是每一位 Autodesk 同仁。他们乐观坚韧、勇敢睿智、值得信赖，是这个世界上最出色的问题解决者。
我们在人权运动基金会 2024-2025 年度企业平等指数中斩获满分 100 分，并荣幸跻身 LGBTQ+ 群体最佳工作场所之列。
我们荣获《福布斯》评选的“2025 全球最适合女性工作的公司”称号。这项荣誉充分体现了我们致力于营造包容共融的环境，让归属感进一步激发员工的创造力，共同开拓无限可能。
从医疗健康和财务保障，到休假政策与日常健康管理，我们将为您提供全方位支持，助您在工作中尽展才华，在个人与职业生活中收获成长与平衡。
*福利待遇可能因所在地而异。
我们为您提供全面守护！从医疗、牙科、视力保险到日常健康福利，多元方案灵活可选，全方位护航您的健康生活。
您为 Autodesk 倾注热忱，我们亦为您筑牢后盾。我们提供稳健可靠的财务福利计划，助您从容规划未来，安心前行。
生活总有万千精彩，也有意外之需。我们深以为然。正因如此，我们提供灵活的福利方案与无限期休假政策。对了，我们还提供公休假福利，您了解吗？
生活总是充满惊喜与变数！无论您处于人生的哪个阶段，我们都通过教育、家庭支持和心理健康计划为您提供支持。
我们深信，当人们拥有信任、支持与充分的自主权时，方能发挥最佳水平，创造卓越成果。我们的方法赋能团队，无论身处何地，都能高效协作、紧密联系、交付成果，同时兼顾个人与团队的双重成功。
还有什么比亲耳聆听 Autodesk 员工自己的讲述，更能了解在 Autodesk 工作的真实体验呢？
Gus 在 Autodesk 设计与制造平台技术销售团队中，负责通过客户需求挖掘与赋能来识别为客户提供支持的关键机会。他热衷于帮助客户应对在使用 Autodesk 解决方案过程中所面临的各类独特挑战。
Padmaja 负责为开发人员、项目经理及工程师团队提供工程协作工具支持，助力他们提升工作效率。她乐于与充满活力的团队并肩协作。在这里，她的建议能获得认真倾听。
Pau 秉持 One Autodesk 的协作理念，赋能招聘团队与业务伙伴建立更紧密、更高效的合作关系。他始终热忱于支持团队成员的职业成长，并为他们取得的每一项成就喝彩。
没找到想要的内容？更多信息等您探索。无论您想了解的是面试流程、业务概况，还是公司政策，常见问题页面均可为您提供详尽的解答。
在 Autodesk，我们致力于打造多元共融的职场文化与包容开放的组织氛围，让更多人拥有构想、设计和构建更美好世界的机会。Autodesk 自豪地奉行平等就业机会原则，对所有符合条件的应聘者一视同仁，不因种族、肤色、宗教、年龄、性别、性取向、性别认同、国籍、残障状况、退伍军人身份或任何其他受法律保护的身份特征而区别对待。同时，我们也根据适用法律，公平考虑所有符合条件的应聘者，不论其过往犯罪记录如何。
我们致力于为残障求职者提供合理的便利支持。如您因身体残障需要合理便利条件以申请 Autodesk 职位，请在美国境内致电 415-356-0700（语音/TTY），或发送电子邮件至 [email protected]，说明您的具体需求及联系方式。我们会根据具体情况，逐一考虑合理的便利措施。请注意，发送至该电子邮件地址的简历将不予审阅。
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近期发现有不法分子冒充 Autodesk 招聘人员，发布虚假职位信息、进行欺诈性面试、伪造录用通知书，甚至索要钱财或要求付款或汇款。如您在招聘过程中遇到任何要求付款的情况，切勿回应。Autodesk 绝不会以此方式聘用候选人。我们已关注到这一情况，并将持续密切关注事态进展。
在 Autodesk，我们在招聘面试环节中关注的核心是您本人，我们希望倾听您的个人见解，而非 AI 或其他辅助技术工具（除非属于合理的便利安排，或该职位的技术评估中明确涉及相关工具的使用）。我们不支持在面试过程中借助任何技术手段或他人提供面试辅助。如有违反此规定的行为，我们将采取相应措施。