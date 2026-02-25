Autodesk 学习合作伙伴

面向学员和培训参与者的培训评估系统 (TES) 和合作伙伴数据库用户手册以及视频教程

由 Autodesk 提供。由我们的社区提供支持。

培训评估系统说明视频

新的 Autodesk 培训评估系统培训参与者用户手册（英文）可供学习合作伙伴及其客户使用。访问该手册以了解如何注册课程、获取课程证书或提交课程调查。

学生 - 参与者

参加 Autodesk 学习合作伙伴 (ALP) 课程的学生和培训参与者可以在此处访问其 TES 说明视频。 了解如何创建帐户、注册课程、完成课后调查或找回忘记的密码。

新生：培训学员注册（无帐户）

了解如何注册您的 Autodesk 培训评估系统 (TES) 帐户并开始使用。本视频面向还没有 TES 帐户或 Autodesk ID 的新培训参与者

 

观看视频

现有学生：培训参与者注册

了解如何创建 Autodesk Account ID，并使用它登录 Autodesk 培训评估系统。此过程适用于已经拥有培训评估系统帐户但还没有帐户 ID 的培训参与者

 

观看视频

新生：培训参与者注册（有帐户）

了解如何在 Autodesk 培训评估系统中创建帐户。此过程适用于已经拥有帐户 ID 但还没有培训评估系统帐户的培训参与者。 

 

观看视频

如何找回忘记的用户名或密码

了解如何在 Autodesk 培训评估系统中找回忘记的用户名或密码。

 

观看视频

注册课程

了解如何使用课程 ID 查找课程以及如何注册课程。

 

观看视频

完成课程调查

了解如何完成课程评估调查，并获取 Autodesk 培训评估系统中课程结业证书下载链接。

 

观看视频

终止培训评估系统 (TES) 帐户

了解如何在 Autodesk 培训评估系统中删除您的帐户。请注意，此过程还将删除您的 Autodesk 帐户 ID。

 

观看视频