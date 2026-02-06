娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk 正在构想一类基于机器学习和人工神经网络构建的全新生成式 AI 技术。第一个是神经 CAD，这是一类经过训练的生成式 AI 基础模型，可以直接推理 CAD 对象。Autodesk 已经超越了简单地将大型语言模型合并到现有解决方案的做法，它彻底改变了用于创建 CAD 几何体的传统软件引擎。这一类新的生成式 AI 基础模型为未来互联设计与制造流程开辟了道路。
即将推出的新功能由这些开创性的基础模型提供支持。
这种新的生成式 AI 技术可以根据文本提示和空间约束自发创建设计，从而生成精度可编辑的 CAD 几何体。此外，面向几何体的神经 CAD 还可以在创建对象所需的传统参数化 CAD 软件工具中生成命令序列。 无论您需要消费品中常见的有机曲面还是平面中的有机曲面，以及机械系统中清晰定义的边缘，这种用于创建精确几何体的全新机器学习方法都有望改变您的工作流。
Autodesk 的第一个与工程建设相关的基础模型（即 Forma 中面向建筑的神经 CAD）使建筑师能够在早期设计概念与更详细的建筑布局和系统之间快速转换。 此新工具可在概念建筑体量模型和建筑物楼层平面布局之间进行转换。 对一个架构系统的更改将立即反映在其他架构系统中。 Autodesk 将继续向转换引擎中添加更多建筑系统，就像向大语言模型添加新语言一样。
在超过 15 年的时间里，Autodesk 研究人员不断探索 AI 的力量，为我们所服务的关键行业和创意专业人士提供支持。Autodesk 发表了近 100 篇同行评审的科学研究论文，是全球领先的 CAD 几何体 AI 研究发布者。您可以在我们的出版物在线目录中浏览其中一些研究。细心的观察者将看到 Autodesk 正在构建的未来之路：AI 工具将改变当今的工作流、简化流程并改善成果。
Autodesk 推出神经技术这一广泛的思想领导力类别，其中包括基于专业设计数据以及工业和建筑系统训练的生成式 AI 基础模型。我们预计神经技术将迅速发展，以创造一种全新的设计与制造软件。Fusion 和 Forma 中即将推出的新神经 CAD 模型便是这项技术的先期例证。
Autodesk 计划稍后在 Forma 和 Fusion 中发布由生成式 AI 提供支持的新功能。