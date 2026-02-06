Autodesk 的第一个与工程建设相关的基础模型（即 Forma 中面向建筑的神经 CAD）使建筑师能够在早期设计概念与更详细的建筑布局和系统之间快速转换。 此新工具可在概念建筑体量模型和建筑物楼层平面布局之间进行转换。 对一个架构系统的更改将立即反映在其他架构系统中。 Autodesk 将继续向转换引擎中添加更多建筑系统，就像向大语言模型添加新语言一样。