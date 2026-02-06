娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
AI 为实现前所未有的创作速度提供了机会。以前需要数天的复杂多步骤工作流现在可以通过自然语言完成，从而使设计师、承包商和更广泛的开发人员相关群体能够更多地专注于创新而不是忙碌的工作。
作为 Autodesk Platform Services 发展的下一步，Autodesk 正在将模型上下文协议 (MCP) 服务器集成到我们的产品组合中。Autodesk MCP 服务器为开发人员和独立软件供应商提供了结构化更高、人工智能就绪的基础，使其更轻松地实现工作流自动化、与我们的平台集成以及扩展解决方案，无需繁重的自定义工作。
Autodesk MCP 服务器*是托管的生产级连接器，专为设计与制造代理工作流而构建。 它们根据我们的安全和合规性标准构建，旨在供企业安全使用并提供可靠的性能。 它们简化了工作流并增强了信任，使其成为个人开发人员和大型企业的理想选择。
*即将推出
根据 Autodesk 的安全与合规性标准构建，内置了身份验证、权限和数据安全措施。
由 Autodesk 托管，与 API 更改隔离。
旨在接收模型、项目和用户上下文作为输入，以便针对设计与制造用例提供适合情境的响应。
嵌入 Autodesk 逻辑，无需您逐一指定每个细节。
Autodesk MCP 服务器将充当功能强大的桥梁，使 AI 系统能够在优先考虑质量、安全性和可靠性的同时执行实际操作。我们的高质量 MCP 服务器将为您的团队提供大规模设计与制造的能力，而不会减少控制或降低性能。
利用新一代智能工具，在 Revit 中挖掘新的可能性、实现无缝连接、自动化和创新。
访问、可视化和浏览（体积、面积、计数等）APS 支持的所有 70 多种文件格式的模型数据。
邀请 Fusion 协作者、管理项目、搜索数据以及添加组件属性。
借助 AI 生成的教程、手册、疑难解答以及通过 110 多个 Autodesk 产品中的帮助内容提供支持的更多内容，获得即时帮助。
了解 AI 如何改变开发人员构建、自动化和优化软件的方式。
模型上下文协议 (MCP) 是一个开源框架，旨在标准化 AI 系统（尤其是大型语言模型 (LLM)）与外部工具、服务和数据源的交互方式。可以将其视为 AI 的 USB-C：一个通用连接器，让模型能够接入更广泛的数字生态系统。
模型上下文协议服务器是标志着实现更多智能体 AI 工作流的关键一步的服务——通过 API 提供 AI 采取实际行动所需的基础设施。无需自定义代码在系统之间创建安全连接，MCP 服务器支持任何人使用自然语言提示来激活强大的工作流。
AI 的三大进步同时发生，正在迅速改变 AI 支持工作的方式。
首先，AI 变得越来越智能，它理解和记住用户实际想要什么的能力大幅提升。
其次，AI 可以将通俗易懂的语言转化为代码，使用户能够用正常的日常措辞描述他们的要求。
最后，在 MCP 服务器的帮助下，AI 现在可以与公司工具和数据连接，采取切实的行动——而不仅限于谈论。
这三项进步相结合，正在帮助 AI 从“有用的聊天机器人”转变为“有能力的工作伙伴”。随着这些能力的不断增强，我们的工作方式（从我们花时间在什么任务上到可能完成什么）将从根本上发生变化。
Autodesk MCP 服务器*是托管的生产级连接器，专为设计与制造代理工作流而构建。 它们根据我们的安全和合规性标准构建，旨在供企业安全使用并提供可靠的性能。 它们简化了工作流并增强了信任，使其成为个人开发人员和大型企业的理想选择。
*即将推出
Autodesk 计划在不久的将来发布受信任的 MCP 服务器。 有兴趣的各方可以访问 https://feedback.autodesk.com/enter/ 来浏览哪些 MCP 服务器可用，并尝试测试原型和概念验证。
Autodesk 不用学生个人数据或学生生成的内容进行训练。
Autodesk 遵守适用的学生隐私法。