AI 为实现前所未有的创作速度提供了机会。以前需要数天的复杂多步骤工作流现在可以通过自然语言完成，从而使设计师、承包商和更广泛的开发人员相关群体能够更多地专注于创新而不是忙碌的工作。

作为 Autodesk Platform Services 发展的下一步，Autodesk 正在将模型上下文协议 (MCP) 服务器集成到我们的产品组合中。Autodesk MCP 服务器为开发人员和独立软件供应商提供了结构化更高、人工智能就绪的基础，使其更轻松地实现工作流自动化、与我们的平台集成以及扩展解决方案，无需繁重的自定义工作。