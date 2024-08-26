数字三维绘制提供了轻松撤消或修改操作的灵活性，允许进行更广泛的试验和探索。该媒介通过图层和自动化工具等功能提高效率和速度。

通过三维数字绘制软件中的工具，用户可以创建复杂的形状、纹理和特效，而使用传统方法可能具有挑战性或非常耗时。三维数字绘制的交互性和沉浸式潜力使其成为了虚拟现实和视频游戏等应用的理想之选。



其他优势包括数字分发以及与其他数字工作流的集成，从而实现轻松共享、更广泛的覆盖范围和顺畅的协作。 传统绘制有其独特的特质，而三维绘制在数字领域拓展了艺术创作的可能性。

