破解“定制化”挑战，儒拉玛特借力数字化

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数字化浪潮正在涌动，深刻影响着汽车乃至整个工业制造。如何能从中获益？不妨先从数字化升级的核心来看——用数据驱动决策。在这一过程中，数据的可靠性是基础，而让可靠的数据流动起来发挥价值更为重要。与此同时，产品加速更新迭代，对于设备的定制化需求也在增加，数字化技术的出现，解决了“个性化”“非标”“灵活”等需求给制造商带来的挑战。
儒拉玛特（ruhlamat）便是在数字化实践中积极探索的一家德国制造商，他们在制造领域有着近60年的经验，并且深谙盘活数字化技术，驱动客户的生产和设计效率提升。近年来，儒拉玛特还提出了“五化一力”的战略——产品化、标准化、国际本土化、平台化、多元化以及创新力，谁又是这一战略背后的推手？本期故事，让我们走进儒拉玛特。
当前的市场正表现出对于高度个性化、定制化产品的强烈渴望，据共研产业研究院报告显示，预计到2030年我国非标自动化专机系列需求市场规模将增长至1045.7亿元，非标自动化设备拥有巨大潜力。在非标自动化领域，传统的制造商往往采用ETO（Engineer-To-Order）模式——客户提出需求供应商再进行配合，产线只有10%的标准化模块和产品是预先定义好的，这意味着设备制造商需要不停地设计、修改，交付周期长，风险和项目成本都不可控。
作为非标自动化行业的引领者，儒拉玛特会更深度地参与客户的产品规划研发、更及时地为客户解决问题，致力于成为“顾问式销售”。此外，儒拉玛特致力于将预先定义好的标准化模块比例提升至80%，将采购、装配、调试的工作前置，在提升质量、降低成本的同时帮助客户缩短研发到部署的周期。而这背后离不开欧特克软件的支持。
据儒拉玛特数字化工程技术主管张浩天介绍，欧特克（Autodesk）的Inventor软件可以提供参数化设计、二次开发插件等功能，支持模块的快速堆叠，工程师只需要拖放相关模块即可快速搭建产线给客户预览。将这些功能和标准化的需求结合形成部署方案，可以极大提升工程师的工作效率。
儒拉玛特在生产实践中，发现客户对于数字化升级的需求明显，因此，在多年前就进行了多元化布局，除了型材、压机、线体等标准产品的研发和制造，还成立了合资公司——智芸科技，为客户提供完整的数字化解决方案，覆盖设备的运行、调试及数字化管理，乃至于未来的工厂管理。
在张浩天看来，企业发展到一定阶段，新质生产力就是一道必答题，其基石就是信息化系统的搭建，而这一环节离不开可靠的数据和数字化软件。“在Inventor中，可以调用欧特克其他软件的3D设计数据，借助欧特克软件的可扩展性，不同系统之间被信任的数据库形成交互，可靠的数据流转了起来，从整个产品生命周期内实现数据的全面打通，可以尽可能减少效率浪费。”
“不管是从适用性还是深入应用的角度，欧特克都是非常好的软件。除了能够提升工程师的设计效率，欧特克软件还可以和我们的公司系统集成，实现工作流程自动化，提升工程师的工作效率，把工程师的时间还给设计。”张浩天补充道。
在行业普遍内卷的背景下，出海是一条出路。儒拉玛特的全球化布局为客户提供本土化的维修和售后服务，并且快速响应客户需求。然而，在本土化服务的过程中，儒拉玛特也遇到了诸多挑战，其中之一就是国际间软件不通用引发设计效率的浪费。
张浩天告诉我们，儒拉玛特很早就在全球统一应用欧特克的Inventor软件进行3D设计，Inventor允许用户根据更多的使用场景进行再开发，也为设计带来了更多便捷的体验。“欧特克的全球布局也为我们国际本土化战略提供了有力的支持，我们携手为海外部署的客户形成良性、有效的全球服务链条，助力客户出海。”
提升设计与生产的效率，人工智能（AI）的应用潜力也不容小觑。张浩天表示，欧特克的设计软件集成了大量的知识库，如果未来能够将人工智能服务也集成在其中，将会带来无限潜力。
科技的发展让我们对未来应用场景有更多的想象，在这场数字化探索的道路上，相信随着更多用户的身临其中，也能进一步推动数字工具的快速迭代，为汽车乃至整个制造业带来更多可能性！