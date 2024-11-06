破解“定制化”挑战，儒拉玛特借力数字化

数字化浪潮正在涌动，深刻影响着汽车乃至整个工业制造。如何能从中获益？不妨先从数字化升级的核心来看——用数据驱动决策。在这一过程中，数据的可靠性是基础，而让可靠的数据流动起来发挥价值更为重要。与此同时，产品加速更新迭代，对于设备的定制化需求也在增加，数字化技术的出现，解决了“个性化”“非标”“灵活”等需求给制造商带来的挑战。

儒拉玛特（ruhlamat）便是在数字化实践中积极探索的一家德国制造商，他们在制造领域有着近60年的经验，并且深谙盘活数字化技术，驱动客户的生产和设计效率提升。近年来，儒拉玛特还提出了“五化一力”的战略——产品化、标准化、国际本土化、平台化、多元化以及创新力，谁又是这一战略背后的推手？本期故事，让我们走进儒拉玛特。