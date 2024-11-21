Aurecon 优先考虑系统方法，让公司拥有互联的数据以及使用、讨论和管理数据的通用方法。“数据中的信息才是价值所在，客户付钱给我们就是让我们提供这些信息，”他说，“我们提供的是信息可交付成果，无论是设计、报告还是其他内容。”

下一步是采用最新技术，打造新的业务模式和新的工作方式。Aurecon 企业领导者使用基于成熟度框架的状态报告来做出技术投资决策，从而挖掘机会，例如，在内部和客户解决方案中引入高级自动化。Mackenzie 表示：“这就是我们从企业那里获得良好支持以加速变革的方式。”

Aurecon 每隔几年就会修订一次组织战略，在过去一年中变得更加专注。Mackenzie 表示，“我们这次的战略范围更窄，我们做出了一些真正的交付决策，”其中包括一项关于交付效率的决策和另一项关于自动化的决策，“我们还围绕衍生式人工智能以及如何将该技术引入设计自动化做出了战略决策。”

随着公司向数字化成熟企业发展，“这是一个技术融合的过程，”Mackenzie 表示，“但更重要的是，它是各种数字化技能的融合，它们相互协作。如果能正确对待这一点，并围绕数字化成熟度制定系统性解决方案，我们就能在成熟度阶梯上更上一层楼，成为具有数字竞争力的企业。”