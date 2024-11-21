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国际工程咨询公司 Aurecon 的数字化转型之旅已经走过七个年头，现在他们已准备好迎接下一个前沿领域：将衍生式人工智能 (AI) 引入其设计自动化流程。
Aurecon 已经通过一系列数字化战略（包括软件开发、自动化和参数化设计）提高了其在澳大利亚、新西兰和亚洲开展大型项目的能力。该公司参与的项目包括东南亚最大的太阳能发电厂 Dau Tieng 1 号和 2 号太阳能发电厂，以及默多克大学的 Boola Katitjin 中心，这是西澳大利亚第一座重型工程木结构建筑。
在过去的一年里，全球企业的数字化转型已经达到了一个临界点。Autodesk 针对设计与制造 (Design & Make) 行业的企业领导者开展的全球研究《2024 State of Design & Make》报告（英文）指出，现在 64% 的领导者表示他们的组织在数字化方面已经成熟。与前一年相比，这是一个巨大的转变，当时只有 38% 的受访者认为他们的公司在数字化方面已经成熟。
这些企业正在见证其数字化工作带来的积极影响，并继续投资以跟上同行的步伐。在工程建设和运营 (AECO)（英文）领域，这意味着公司已投资于建筑信息模型 (BIM)（英文）技术、数字化项目交付（英文）或远程服务和平台（英文），如 Autodesk Construction Cloud。
对于实现数字化成熟的公司来说，优势是非常明显的。《State of Design & Make》报告发现，与数字化投资水平较低的企业相比，投资数字化转型的企业在行业中更具竞争力，员工生产效率更高，整体表现更好。
Dave Mackenzie 是 Aurecon 的数字化管理负责人，带领团队推动公司的数字化战略。该团队的职责包括软件开发、自动化、参数化设计以及最近的衍生式人工智能。
为了确定转型之路，“我们制定了整个组织范围的系统性关键绩效指标来衡量业务，”Mackenzie 表示，“这些指标围绕着我们正在推出的数字化技能和标准以及数字平台的采用。我们规定，所有的员工都必须掌握数字化技能。从最初的 50%，到后来的 100%，也包括我们的企业团队。”
要充分实现数字化转型的优势，就必须培养员工的数字化技能，尤其是在竞争激烈的 AECO 领域。 《State of Design & Make》的受访者表示，随着 AECO 公司试图通过新兴技术获得竞争优势，人工智能、数字设计和数字项目管理技能（英文）将成为炙手可热的技能。
要更大限度地发挥这些技能的优势，需要持续改进。Mackenzie 表示：“当我们看到我们的现状和我们需要前进的方向时，这推动了我们继续转型，事实上，加速了转型。”
最初是围绕数字化技能制定组织范围的目标，后来转变为衡量整个企业在实践层面的数字化成熟度。
“我们已经开发了一个数字化成熟度框架，其中包含我们认为对我们的企业很重要的六七个关键专业领域，”Mackenzie 说，“这个框架的每个部分都与客户价值相关。”这项工作已见成效。“在特定领域，我们不再只是讨论数字化，而是进行了转型，”Mackenzie 说，“当我们达到数字化成熟度框架的顶峰时，这些工作方式将完全嵌入我们的业务并形成制度。”
Aurecon 优先考虑系统方法，让公司拥有互联的数据以及使用、讨论和管理数据的通用方法。“数据中的信息才是价值所在，客户付钱给我们就是让我们提供这些信息，”他说，“我们提供的是信息可交付成果，无论是设计、报告还是其他内容。”
下一步是采用最新技术，打造新的业务模式和新的工作方式。Aurecon 企业领导者使用基于成熟度框架的状态报告来做出技术投资决策，从而挖掘机会，例如，在内部和客户解决方案中引入高级自动化。Mackenzie 表示：“这就是我们从企业那里获得良好支持以加速变革的方式。”
Aurecon 每隔几年就会修订一次组织战略，在过去一年中变得更加专注。Mackenzie 表示，“我们这次的战略范围更窄，我们做出了一些真正的交付决策，”其中包括一项关于交付效率的决策和另一项关于自动化的决策，“我们还围绕衍生式人工智能以及如何将该技术引入设计自动化做出了战略决策。”
随着公司向数字化成熟企业发展，“这是一个技术融合的过程，”Mackenzie 表示，“但更重要的是，它是各种数字化技能的融合，它们相互协作。如果能正确对待这一点，并围绕数字化成熟度制定系统性解决方案，我们就能在成熟度阶梯上更上一层楼，成为具有数字竞争力的企业。”
根据《2024 State of Design & Make》报告，许多组织在采用人工智能（英文）方面取得卓有成效的进展。78% 的领导者表示，人工智能有助于提升他们的业务，66% 的领导者表示，人工智能将在两到三年内成为“各行各业的必备工具”。
Aurecon 走在了时代的前列，六年前就做出了建立机器学习协作的战略决策。人工智能对工程公司具有特殊价值，因为它属于信息密集型专业领域。“不同的报告、不同的钻孔图形等等，所有这些信息都必须整合在一起，这样才能做出设计决策，”Mackenzie 表示，“我们正在使用人工智能来帮助我们的员工，增强他们在短时间内做出决策的能力。”
该公司还希望将衍生式人工智能引入其设计流程，并开始使用大型语言模型作为设计流程的协调层。“这就是要缩短迭代周期，”Mackenzie 说，“我们可能会从一周的周期缩短到一天甚至几分钟。这是一场真正的颠覆性变革，可能会影响到我们所有人。”
Aurecon 的数字化转型还为公司的可持续发展承诺提供了强有力的支持，其中包括加入联合国全球契约组织。其环境目标包括：到 2025 年实现净零运营、实现车队电气化、尽量减少航空旅行、使用绿色贷款融资安排以及投资绿色项目。
“我们在市场上占有一席之地，可以帮助我们的客户实现净零排放（英文），为能源转型和气候转型提供帮助，”Mackenzie 表示，“我们选择领导而不是跟随。让我们带头执行我们制定的举措。让我们对目标做出承诺，并就这些目标进行报告，确保我们能够实现这些目标。”
“气候变化将影响我们所有人，”他继续说道，“可持续发展的动力源自我们的目标：将想法变为现实，造福子孙后代，并改善我们所居住的社区。这已经转化为我们的业务，我们也看到了其中的商业价值。”
随着 Aurecon 在数字化转型之路上不断前进，“最大的挑战是把握变革的节奏，”Mackenzie 表示，“总的来说，我们在这方面做得很好，但在这条道路上走了七年，我发现企业的变革疲劳有点多。”
他的团队专注于让组织有足够的敏捷性来应对变化 - 决定何时介入并引领市场，何时跟随市场，以及如何管理采用新举措的时机和风险。
- Dave Mackenzie，Aurecon 数字化管理负责人
数字化转型的另一个挑战是寻找优秀人才。“工程工作体量庞大，但没有足够的工程师，尤其是那些具有卓越专业知识的工程师，”Mackenzie 表示，“怎样才能扩充人才库并将员工培养成真正出色的工程师？”
广泛吸纳年轻一代工人至关重要。“我们正处于一个独特的时刻，工程公司试图解决的问题（气候变化和能源转型）与年轻人的价值观高度一致，”他表示，“我认为我们需要真正利用这一点：如果您想解决这些真正具有挑战性的问题，那就来成为一名工程师。”
根据《2024 State of Design & Make》报告，企业领导者对公司的韧性和业绩更加乐观（英文）。
Aurecon 也持乐观态度。“我们一直很忙，这一年我们过得很充实，”Mackenzie 说，“多年来，我们一直在讨论如何重组数据。在过去的 12 个月里，围绕这一问题的许多‘原因’都得到了验证。这为企业注入了活力，它是推动其他一系列变革的特洛伊木马。”
“我们还看到，在我们的各个市场中，客户的数字化成熟度提高得相当快，”他继续说道，“至少，我们必须迎合市场；理想的情况是，我们领先市场 20%。这就是客户价值。做到这一点，才能真正推动大规模转型。”
在过去的一年里，公司实现了所有关键绩效指标。Mackenzie 说：“有一种观点认为，我们已经做出了巨大的改变，现在真正要做的是进入持续改进的思维模式。”
Shawn Radcliffe 是加拿大安大略省的一名自由撰稿人和瑜伽老师，擅长撰写有关健康、医学、科学、工程建设以及瑜伽和冥想的故事。如需联系他，请访问 ShawnRadcliffe.com。