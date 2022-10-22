AutoCAD 与 Civil 3D

比较 AutoCAD 和 Civil 3D 的功能，并了解这两款设计软件之间的区别。

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包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等

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定价

每月 N/A N/A N/A
年度 ¥11003 ¥15111 N/A
3 年 ¥33009 ¥45331 N/A

概述

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

具有集成功能的土木工程设计软件可改进绘图、设计和施工文档编制。

功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流

文档编制

外部参照比较 Checkmark Checkmark Checkmark
智能注释工具 Checkmark Checkmark Checkmark
尺寸标注、图案填充、修订云线 Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 文件验证 Checkmark Checkmark Checkmark
批量打印工程图 Checkmark Checkmark Checkmark
创建可重复使用的块库 Checkmark Checkmark Checkmark
检测并遵守 CAD 标准 Checkmark Checkmark Checkmark
工程图中跟踪的更改 Checkmark Checkmark Checkmark

建筑设计

设计墙、门、窗 Checkmark Checkmark
楼层平面图、剖面图、立面图 Checkmark Checkmark
从楼层平面图创建几何图形 Checkmark Checkmark
借助 Architecture 工具组合实现自动化 Checkmark Checkmark
8,500 多个智能建筑对象 Checkmark Checkmark
支持 AIA 2nd edition 图层标准 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format 和 STLB Checkmark Checkmark

机械设计

设计零件、部件、产品 Checkmark Checkmark
智能工具托盘 Checkmark Checkmark
导入外部 CAD 几何图形 Checkmark Checkmark
自动创建 BOM 表 Checkmark Checkmark
自动更新零件 Checkmark Checkmark
为零件指定参数化约束 Checkmark Checkmark
对象材质和质量特性 Checkmark Checkmark
700,000 个以上智能制造零件 Checkmark Checkmark
支持 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB Checkmark Checkmark

Map 3D 工具组合

合并 GIS 拓扑 Checkmark Checkmark Checkmark
创建、维护 CAD、GIS 数据 Checkmark Checkmark Checkmark
将 GIS 数据与设计数据整合在一起 Checkmark Checkmark Checkmark
访问多个源中的空间数据 Checkmark Checkmark Checkmark
Electric N. Amer./Europe data schemas Checkmark Checkmark Checkmark
水、污水和天然气报告 Checkmark Checkmark Checkmark
从 geomap 数据创建几何图形 Checkmark Checkmark Checkmark
插入 geomapping 数据 Checkmark Checkmark Checkmark

电气设计

创建面板布局、原理图 Checkmark Checkmark
以基于项目的结构进行组织 Checkmark Checkmark
使用一致的项目标准 Checkmark Checkmark
布线图错误检查 Checkmark Checkmark
65,000 多个智能电气符号 Checkmark Checkmark
AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 标准 Checkmark Checkmark

机械、电力、管道

精确的 MEP 文档 Checkmark Checkmark
创建 MEP 图形 Checkmark Checkmark
MEP、HVAC 符号库 Checkmark Checkmark
10,500 多个智能 MEP 对象 Checkmark Checkmark
支持 AIA 2nd ed.、BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark
支持 BS1192 - AUG Version 2 标准 Checkmark Checkmark
管道零件对齐 Checkmark Checkmark
计算零件、对象上的力 Checkmark Checkmark
材料报告 Checkmark Checkmark

Plant 3D

创建原理图、流程工厂布局 Checkmark Checkmark
创建、维护工厂设计工程图 Checkmark Checkmark
自动执行 P&ID Checkmark Checkmark
共享等轴测图、正交视图报告 Checkmark Checkmark
材料报告 Checkmark Checkmark
400 多个智能工厂对象 Checkmark Checkmark
包括设备、支持模板 Checkmark Checkmark
支持 40 个标准的结构组件 Checkmark Checkmark

轨道设计

路线和纵断面设计 Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
站台边缘设计 Checkmark Checkmark
特殊轨迹设计 Checkmark Checkmark
Civil 3D 项目管理器 Checkmark
轻轨和有轨电车跟踪 Checkmark

道路和公路设计

材质和数量 Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
排水设计 Checkmark Checkmark
交叉口设计 Checkmark Checkmark
道路修复 Checkmark Checkmark
Civil 3D 项目管理器 Checkmark
扫掠路径分析 Checkmark

场地设计

材质和数量 Checkmark Checkmark
停车场布局 Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark
雨水和生活污水管详细设计 Checkmark Checkmark
道路建模 Checkmark Checkmark
设计自动化 Checkmark Checkmark
加压设施 Checkmark Checkmark
调查 Checkmark Checkmark
地形建模 Checkmark Checkmark
放坡 Checkmark Checkmark
适用于 Civil 3D 的 Geotechnical Modeler Checkmark Checkmark
扫掠路径分析 Checkmark
适用于 Civil 3D 的 Grading Optimization Checkmark
Civil 3D 项目管理器 Checkmark

桥梁设计

桥梁路线、纵断面、横断面建模 Checkmark Checkmark
参数化桥梁建模 Checkmark
重复性任务电子表格 Checkmark
结构分析 Checkmark
用于优选方案的大梁计算 Checkmark
混合格架/有限元模型 Checkmark
发布桥梁模型到 Revit Checkmark
钢筋细节设计和工程图制作 Checkmark

概念设计

雨水和生活污水管概念设计 Checkmark Checkmark
路边放坡 Checkmark Checkmark
环行交叉口设计 Checkmark Checkmark
主题选项板 Checkmark
横断面图 Checkmark
组件道路 Checkmark
基于组件的桥梁设计 Checkmark

基于真实环境建模

对现有环境进行建模 Checkmark Checkmark Checkmark
导入三维模型 Checkmark Checkmark Checkmark
设计道路 Checkmark Checkmark
Revit 模型集成 Checkmark

分析和仿真

材料数量 Checkmark Checkmark
雨水分析 Checkmark Checkmark
路线和纵断面优化 Checkmark
视线分析 Checkmark
桥梁线梁分析 Checkmark
洪水仿真 Checkmark
移动仿真 Checkmark
交通仿真 Checkmark

可视化

动画（导出到 3ds Max） Checkmark Checkmark
大气效果 Checkmark
故事板和动画 Checkmark

实景捕获

从点云生成地形 Checkmark Checkmark
从点云生成功能 Checkmark
扫描到网格 Checkmark
生成点云 Checkmark
照片处理 Checkmark

创建施工图和文档

平面和纵断面图纸生成 Checkmark Checkmark Checkmark
土方量和土方计算 Checkmark Checkmark
施工文档编制 Checkmark Checkmark

协作和互操作

IFC 导入和导出 Checkmark Checkmark Checkmark
道路数据快捷方式 (DREF) Checkmark Checkmark
导入和转换 PDF Checkmark Checkmark Checkmark
将块导出到 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
整合协调 BIM 模型 Checkmark Checkmark Checkmark
将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
从 Revit、Fusion 360 导入/导出 Checkmark Checkmark Checkmark
附着、编辑、显示点云 Checkmark Checkmark Checkmark
适用于 ArcGIS 的 Connector Checkmark Checkmark
适用于 Civil 3D 的 Collaboration Checkmark Checkmark

API 和自动化

创建自定义按键命令 Checkmark Checkmark Checkmark
编辑多个对象特性 Checkmark Checkmark Checkmark
AutoLISP 编程和自动化 Checkmark Checkmark Checkmark
Visual LISP 功能 Checkmark Checkmark Checkmark
Visual Basic 应用程序 Checkmark Checkmark Checkmark
记录重复的按键顺序 Checkmark Checkmark Checkmark
行业特定的对象库 Checkmark Checkmark Checkmark
Checkmark Checkmark Checkmark

系统要求

处理器

双核 Intel Core 2 或同等级别 AMD；CPU 必须支持 SSE 4.1

最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz

最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
Microsoft Windows

10，64 位

10，64 位

10，64 位
Apple macOS

Linux

磁盘空间

16 GB

16+ GB

16-30+ GB
RAM

8-16+ GB

8-16+ GB

8-16+ GB
视频显卡

支持 DirectX 10.1 的 2+ GB VRAM

兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM

兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
浏览器

Chrome、Firefox

Chrome

Chrome