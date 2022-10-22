AutoCAD 与 Civil 3D

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比较 AutoCAD 和 Civil 3D 的功能，并了解这两款设计软件之间的区别。
|每月
|N/A
|N/A
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|年度
|¥11003
|¥15111
|N/A
|3 年
|¥33009
|¥45331
|N/A
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二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。
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具有集成功能的土木工程设计软件可改进绘图、设计和施工文档编制。
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功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流
|外部参照比较
|智能注释工具
|尺寸标注、图案填充、修订云线
|TrustedDWG™ 文件验证
|批量打印工程图
|创建可重复使用的块库
|检测并遵守 CAD 标准
|工程图中跟踪的更改
|设计墙、门、窗
|楼层平面图、剖面图、立面图
|从楼层平面图创建几何图形
|借助 Architecture 工具组合实现自动化
|8,500 多个智能建筑对象
|支持 AIA 2nd edition 图层标准
|BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format
|ISYBAU Short Format 和 STLB
|设计零件、部件、产品
|智能工具托盘
|导入外部 CAD 几何图形
|自动创建 BOM 表
|自动更新零件
|为零件指定参数化约束
|对象材质和质量特性
|700,000 个以上智能制造零件
|支持 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB
|合并 GIS 拓扑
|创建、维护 CAD、GIS 数据
|将 GIS 数据与设计数据整合在一起
|访问多个源中的空间数据
|Electric N. Amer./Europe data schemas
|水、污水和天然气报告
|从 geomap 数据创建几何图形
|插入 geomapping 数据
|创建面板布局、原理图
|以基于项目的结构进行组织
|使用一致的项目标准
|布线图错误检查
|65,000 多个智能电气符号
|AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 标准
|精确的 MEP 文档
|创建 MEP 图形
|MEP、HVAC 符号库
|10,500 多个智能 MEP 对象
|支持 AIA 2nd ed.、BS1192 Descriptive
|支持 BS1192 - AUG Version 2 标准
|管道零件对齐
|计算零件、对象上的力
|材料报告
|创建原理图、流程工厂布局
|创建、维护工厂设计工程图
|自动执行 P&ID
|共享等轴测图、正交视图报告
|材料报告
|400 多个智能工厂对象
|包括设备、支持模板
|支持 40 个标准的结构组件
|路线和纵断面设计
|道路建模
|设计自动化
|站台边缘设计
|特殊轨迹设计
|Civil 3D 项目管理器
|轻轨和有轨电车跟踪
|材质和数量
|环行交叉口设计
|道路建模
|设计自动化
|排水设计
|交叉口设计
|道路修复
|Civil 3D 项目管理器
|扫掠路径分析
|材质和数量
|停车场布局
|环行交叉口设计
|雨水和生活污水管详细设计
|道路建模
|设计自动化
|加压设施
|调查
|地形建模
|放坡
|适用于 Civil 3D 的 Geotechnical Modeler
|扫掠路径分析
|适用于 Civil 3D 的 Grading Optimization
|Civil 3D 项目管理器
|桥梁路线、纵断面、横断面建模
|参数化桥梁建模
|重复性任务电子表格
|结构分析
|用于优选方案的大梁计算
|混合格架/有限元模型
|发布桥梁模型到 Revit
|钢筋细节设计和工程图制作
|雨水和生活污水管概念设计
|路边放坡
|环行交叉口设计
|主题选项板
|横断面图
|组件道路
|基于组件的桥梁设计
|对现有环境进行建模
|导入三维模型
|设计道路
|Revit 模型集成
|材料数量
|雨水分析
|路线和纵断面优化
|视线分析
|桥梁线梁分析
|洪水仿真
|移动仿真
|交通仿真
|动画（导出到 3ds Max）
|大气效果
|故事板和动画
|从点云生成地形
|从点云生成功能
|扫描到网格
|生成点云
|照片处理
|平面和纵断面图纸生成
|土方量和土方计算
|施工文档编制
|IFC 导入和导出
|道路数据快捷方式 (DREF)
|导入和转换 PDF
|将块导出到 Inventor、BIM 360
|整合协调 BIM 模型
|将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor
|从 Revit、Fusion 360 导入/导出
|附着、编辑、显示点云
|适用于 ArcGIS 的 Connector
|适用于 Civil 3D 的 Collaboration
|创建自定义按键命令
|编辑多个对象特性
|AutoLISP 编程和自动化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 应用程序
|记录重复的按键顺序
|行业特定的对象库
|宏
|处理器
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双核 Intel Core 2 或同等级别 AMD；CPU 必须支持 SSE 4.1
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最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
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最低要求：2.5-2.9 GHz 建议：3+ GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位
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10，64 位
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10，64 位
|Apple macOS
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|Linux
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|磁盘空间
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16 GB
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16+ GB
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16-30+ GB
|RAM
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8-16+ GB
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8-16+ GB
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8-16+ GB
|视频显卡
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支持 DirectX 10.1 的 2+ GB VRAM
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兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
|
兼容 DirectX 12 的 1-4+ GB VRAM
|浏览器
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Chrome、Firefox
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Chrome
|
Chrome