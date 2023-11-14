PowerMill 是 Autodesk（以下简称欧特克）先进制造解决方案中，一款支持多场景应用的专业高速加工和 5 轴加工的 CAM 软件。同时支持增减材一体化，可充分挖掘数控机床加工效率、提升零件品质，同时支持工业机器人的离线编程，仿真、验证和优化，不断探索未来制造的多种应用场景。随着 PowerMill 应用的日益普及，启动对工程师应用水平的认证既为工程师自身成长指引了方向，同时也为企业快速甄别人才提供重要的参考。因此自 2022 年开始，欧特克启动 Autodesk PowerMill 的技能认证，所颁发的证书在欧特克官网可查询！

PowerMill 工程师认证共分三个级别，参加认证者需从低到高逐级完成认证。每个级别的认证均需要参加认证者具有相对应的知识水平，不仅是 PowerMill 的使用及机械加工原理，还包括：金属切削工艺、工装夹具、热处理、公差与配合、常用 G 代码功能等多方面的知识。认证等级包括：

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