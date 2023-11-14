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PowerMill 是 Autodesk（以下简称欧特克）先进制造解决方案中，一款支持多场景应用的专业高速加工和 5 轴加工的 CAM 软件。同时支持增减材一体化，可充分挖掘数控机床加工效率、提升零件品质，同时支持工业机器人的离线编程，仿真、验证和优化，不断探索未来制造的多种应用场景。随着 PowerMill 应用的日益普及，启动对工程师应用水平的认证既为工程师自身成长指引了方向，同时也为企业快速甄别人才提供重要的参考。因此自 2022 年开始，欧特克启动 Autodesk PowerMill 的技能认证，所颁发的证书在欧特克官网可查询！
PowerMill 工程师认证共分三个级别，参加认证者需从低到高逐级完成认证。每个级别的认证均需要参加认证者具有相对应的知识水平，不仅是 PowerMill 的使用及机械加工原理，还包括：金属切削工艺、工装夹具、热处理、公差与配合、常用 G 代码功能等多方面的知识。认证等级包括：
（Bronze 铜牌）
（Silver 银牌）
（Gold 金牌）
为配合 Autodesk PowerMill 认证工作，并保证授权认证中心的培训质量，欧特克公司在中国大陆地区仅授权以下认证中心开展 Autodesk PowerMill 认证考试及培训工作：
● 广州昂拓信息技术有限公司
● 青华模具学院
2023 年 8 月 1 日
名单整理中
2023 年 8 月 1 日
名单整理中
注：以上名单随时更新，所有信息均以最新公布的为准！
各区域的认证考试计划，请咨询当地的授权认证中心。
已公布的认证人员名单信息如需更正，请联系：
侯显峰 MP：137-9545-5627，Email：xianfeng.hou@autodesk.com