无论何时何地，持续创新始终是企业稳固市场地位、保持核心竞争力的不二法门。欧特克公司制造业全球市场和行业发展高级总监Detlev Reicheneder强调了欧特克在捕捉技术变革，跟随技术潮流，打造引领性产品方面的经验和积累。

Detlev先生指出，设计工作室、数字化工厂和先进制造，是欧特克促进汽车行业发展的法宝。正是借助Autodesk Alias、Autodesk VRED等软件，才能帮助设计师们细致入微地构建和调整设计，在虚拟环境中进行高度真实的可视化和验证；正是数字工厂的打造，才能助力实现更便捷的工艺流程和更快的产品交付周期；而针对汽车零部件的精益化开发，则在Autodesk Moldflow注塑成型仿真等技术的支持下，帮助客户进行分析、验证和优化，让高质量的汽车产品从工厂源源不断地走向市场。

一台新车的诞生，还需要考虑消费习惯、驾驶习惯、审美风格，凝聚了团队成员的打磨和心血。来自东风汽车造型设计中心、小米汽车、武汉东研智慧设计研究院的多位专家，展示了欧特克的数字化设计工具在梳理设计需求、简化设计流程、应对团队协作方面的独特优势。就欧特克设计工作室而言，它凭借Autodesk VRED可视化平台、Autodesk Alias等软件推敲设计方案，加速设计评审过程，从而提升项目推进速度。来自一汽-大众、长安、阿尔特、泛亚汽车设计中心和造型研究院的专家们对此深有感触，他们以自身工作为例，为嘉宾讲述了欧特克解决方案赋能下灵活应变的汽车设计流程。