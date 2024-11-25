娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
2024年9月20日，上海——近日，以“智慧驱动•灵感前行”为主题的2024欧特克汽车高峰论坛在上海隆重开幕。大会上，欧特克携手来自汽车厂商、供应商及设计院的行业专家们为参会嘉宾带来技术分享，从创意、设计、制造等多个维度对AI时代下的趋势进行探讨。会议期间，欧特克与专注于智能制造的领先企业武汉东研智慧设计研究院有限公司签署了合作备忘录。
AI的迅速崛起将其推向了热议的巅峰，成为各行各业的焦点话题。加速拥抱以数字化、AI等先进技术为核心的创新方案，迎接生产力的井喷式发展，是欧特克愿与客户共同携手前行的目标。汽车行业也是如此，特别是在新能源汽车蓬勃发展的中国，已经开始面临着交付时间更快、客户要求更高、成本把控更严格的变化。欧特克《2024设计与制造现状》报告展现了这样的洞察——中国公司正在加快用AI“武装”自己、提升生产力和效率，83%的受访者认为AI将会促进行业的发展。
欧特克公司亚太及日本区副总裁Haresh Khoobchandani在开幕致辞中表示：“欧特克作为中国客户最为信任的伙伴之一，早已意识到AI对于汽车行业的重要价值。欧特克持续帮助中国客户增强业务韧性，并依托自身广泛的生态合作圈，促进合作伙伴间的深度交流。我们满怀期待，能够将欧特克所提供的分析类AI、增强AI以及自动化AI三大核心功能，无缝融合到汽车行业的工作流程之中。”
无论何时何地，持续创新始终是企业稳固市场地位、保持核心竞争力的不二法门。欧特克公司制造业全球市场和行业发展高级总监Detlev Reicheneder强调了欧特克在捕捉技术变革，跟随技术潮流，打造引领性产品方面的经验和积累。
Detlev先生指出，设计工作室、数字化工厂和先进制造，是欧特克促进汽车行业发展的法宝。正是借助Autodesk Alias、Autodesk VRED等软件，才能帮助设计师们细致入微地构建和调整设计，在虚拟环境中进行高度真实的可视化和验证；正是数字工厂的打造，才能助力实现更便捷的工艺流程和更快的产品交付周期；而针对汽车零部件的精益化开发，则在Autodesk Moldflow注塑成型仿真等技术的支持下，帮助客户进行分析、验证和优化，让高质量的汽车产品从工厂源源不断地走向市场。
一台新车的诞生，还需要考虑消费习惯、驾驶习惯、审美风格，凝聚了团队成员的打磨和心血。来自东风汽车造型设计中心、小米汽车、武汉东研智慧设计研究院的多位专家，展示了欧特克的数字化设计工具在梳理设计需求、简化设计流程、应对团队协作方面的独特优势。就欧特克设计工作室而言，它凭借Autodesk VRED可视化平台、Autodesk Alias等软件推敲设计方案，加速设计评审过程，从而提升项目推进速度。来自一汽-大众、长安、阿尔特、泛亚汽车设计中心和造型研究院的专家们对此深有感触，他们以自身工作为例，为嘉宾讲述了欧特克解决方案赋能下灵活应变的汽车设计流程。
数字化和AI是加速产品上市和优化运营效率的关键。武汉东研智慧设计研究院有限公司（以下简称“东研智慧”）在冲压、焊接、涂装和装配在内的四大制造过程生产线方面有着丰富的经验。
武汉东研智慧设计研究院有限公司国际事业部总经理黄运财介绍了“软件定义工厂”的理念。他表示，通过更高效的软件和更深入的数据支持，东研智慧能够帮助客户应对快速建厂、高效生产、便捷管理和智能化升级的挑战，进而推动整个汽车行业向更加智慧化的方向发展。欧特克AI技术的使用，有助于显著提升创新能力和决策效率，同时也能尊重业主数据的安全与隐私。
东研智慧在数字孪生和智能运维领域的实践上，和欧特克有着多年的合作经验。作为合作备忘录的一部分，双方有意在数字化设计先进技术的应用、数字化平台的引入、完整的数字化设计体系探索以及项目经验的学习交流等多个方面开展深入合作，共同探索数字化转型的技术和管理路径，促进企业的成长和可持续发展。
欧特克公司大中华区总经理孙志伟表示：“在汽车行业，欧特克聚焦通过协作设计与互联的数字化平台、仿真技术与智能制造解决方案，推动汽车造型的创新与进化，努力提升产品质量和可靠性。在AI迅猛发展的当下，我们也将和行业一起，通过创新适应不断变化的时代。我们非常兴奋，能够参与到汽车行业的未来和变革之中。
论坛上，欧特克探讨了如何利用AI赋能的解决方案推动汽车行业变革。欧特克公司高级首席研究科学家汪晔对Autodesk Al进行了精彩的介绍，生动展示了最新技术成果如何简化设计流程，进一步激发设计领域的创新思维与活力。
欧特克汽车高峰论坛还召开了“数字工厂赋能创新未来”和“汽车零部件的精益化开发”两大分论坛。来自东研智慧、北京创时能科技、大福（中国）自动化设备有限公司、吉利汽车、上海延锋汽车以及圣万提注塑工业的专家们，分别分享了各自的经验和案例，强调了Autodesk BIM、Autodesk Moldflow等方案在汽车工厂全生命周期的应用、提升零部件制造质量和效率等方面的重要作用。
Autodesk正在改变世界的设计和制造之道。我们的技术遍及建筑、工程、施工、产品设计、制造、传媒和娱乐领域，赋能世界各地的创新者去解决大大小小的挑战。从更环保的建筑到更智能的产品，再到更引人入胜的影片，欧特克软件致力于帮助我们的客户为所有人设计并创造一个更美好的世界。了解更多信息，请访问 www.autodesk.com.cn 或关注 @欧特克中国。
Autodesk, Autodesk标识, Alias, Moldflow和VRED是Autodesk, Inc.和/或其在美国和/或其他国家的子公司和/或附属企业的注册商标或商标。所有其他品牌名称、产品名称或商标均属于其各自的所有者。Autodesk保留在不事先通知的情况下随时变更产品和服务内容、说明和价格的权利，同时对文档中出现的文字印刷或图形错误不承担任何责任。
©版权所有2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利。
如有疑问请垂询：
奥美北京
Mia Zhang
电话：010-8520 6714
电子邮件：[email protected]