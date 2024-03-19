AUTODESK FUSION - 计算机辅助制造软件

用于数控加工的现代 CAM 软件

Autodesk Fusion 通过专业工具简化和自动执行高质量机床代码的创建，以便充分利用数控机床。

Autodesk Fusion 提供专业级 CAM 编程和自动化（视频：2 分 21 秒）（英文）

迎合数控加工的未来

Autodesk Fusion 是新一代集成式 CAD/CAM 软件，它提供了一套全面的策略，可自动执行特征丰富的复杂零件的编程和数控加工。 

使用 Fusion，您可以：

  • 轻松对零件进行编程
  • 为 2D、3、4 和 5 轴机床创建高质量 NC 代码
  • 将最佳实践嵌入到可共享模板中 
  • 通过支持远程服务的安全协作缩短交付时间
  • 只在需要时为所需内容付费

我们随时为您提供帮助，助您实现业务增长

Fusion 基于 40 多年的创新，提供用于铣削、车削、车铣等的先进 CAM 编程工具。自动化的工作流和现代用户体验缩短了学习曲线，可帮助您的团队更快提高工作效率和盈利能力。Fusion 将您的数据、团队和流程紧密衔接在一起，从而更快地做出关键决策，帮助您的业务取得成功。

 

Autodesk Fusion 是快速发展的制造软件。

 

我们来谈一谈 Fusion 如何帮助您的制造团队在第一次和每次以更短时间生产高质量的制造零件。

图片来源：BBI Autosport