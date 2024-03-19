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Autodesk Fusion 是新一代集成式 CAD/CAM 软件，它提供了一套全面的策略，可自动执行特征丰富的复杂零件的编程和数控加工。
使用 Fusion，您可以：
Fusion 基于 40 多年的创新，提供用于铣削、车削、车铣等的先进 CAM 编程工具。自动化的工作流和现代用户体验缩短了学习曲线，可帮助您的团队更快提高工作效率和盈利能力。Fusion 将您的数据、团队和流程紧密衔接在一起，从而更快地做出关键决策，帮助您的业务取得成功。
Autodesk Fusion 是快速发展的制造软件。
我们来谈一谈 Fusion 如何帮助您的制造团队在第一次和每次以更短时间生产高质量的制造零件。
图片来源：BBI Autosport
- Konrad Nerc，Nerc Precision Engineering Ltd 总经理
- Patrick Fee，Conturo Prototyping 车间主管
- Paul Bourne，Brown & Holmes (Tamworth) Ltd 运营经理