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数字化转型是我国经济社会转型与高质量发展的重大历史机遇，企业想要在数字化时代获得成功，则需要将数字化投资转变为真实可见的业务成果。

大型工程建设企业已经把数字化转型放到企业发展的关键路径上，根据其企业战略与特性，数字化发展路径也各有不同。然而，行业调研发现，约 2/3 的企业并没有获得数字化转型该有的收益。

本次会议携手业界专家分享工程建设行业数字化转型最新报告解读，阐述推动数字化战略以实现业务目标的实施路线，并且与企业实战经验结合，探索构建数字化建设创新发展思路、新可能。