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数字化转型是我国经济社会转型与高质量发展的重大历史机遇，企业想要在数字化时代获得成功，则需要将数字化投资转变为真实可见的业务成果。
大型工程建设企业已经把数字化转型放到企业发展的关键路径上，根据其企业战略与特性，数字化发展路径也各有不同。然而，行业调研发现，约 2/3 的企业并没有获得数字化转型该有的收益。
本次会议携手业界专家分享工程建设行业数字化转型最新报告解读，阐述推动数字化战略以实现业务目标的实施路线，并且与企业实战经验结合，探索构建数字化建设创新发展思路、新可能。
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
毕业于香港中文大学，BIM国际认证专家。主导公司重点项目数十个，如绍兴智慧快速路、华为松山湖有轨电车BIM应用等行业知名项目。荣获上海市青年岗位能手，上海市城市之星创新代表等多项市级以上荣誉，主编全国及地方十余本BIM标准及BIM书籍，获全球及全国创新杯、龙图杯等三十余项BIM奖项。
波士顿咨询（北京）有限公司 资深董事
近20年咨询经验，曾在头部建筑企业和国际建材集团工作。自2009年以来，长期为头部建筑企业、基础设施和工业企业服务，合作范围包括战略规划、组织变革、运营优化、数字化转型、绿色发展等。拥有PMP、CSM敏捷教练证书，是清华MBA、建筑工程学士。
欧特克软件（中国）有限公司 工程建设行业技术专家
有丰富的装配式设计，BIM 全过程咨询，企业大数据应用的海内外项目经验。