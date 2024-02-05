他们构想地标建筑。 您挑起设计重担。

建筑师放飞梦想，工程师则让美梦成真。Autodesk 工具可帮助工程师消除障碍，让所有人保持同步，从而将计划变为现实。结果如何？能够世代相传、表现卓越的高效解决方案。

码头大厦，图片来源, 图片来源 Adam Mørk

工业建筑中沿玻璃天花板延伸的平滑金属 HVAC 风管

他们关注实用度，您看见的是工作中的艺术

平衡强度、稳定性和成本。顺畅开发高效的系统。合理布置线缆。交付更精确、可施工的设计。

借助 Autodesk 软件，您可以交付可持续的高效解决方案，同时在从设计到施工再到最终交付的每个阶段进行优化。

人们可能永远无法看到或了解您设计的系统，但 Autodesk 可以。我们将竭尽所能为您提供帮助。

助力在建筑工程领域取得成功的工具

机械管道

机械、电气和管道 (MEP) 工程

设计和分析集成式 HVAC、电气和管道系统。

探索机电工程
结构连接

结构设计和工程

设计可持续、安全、功能完善且经久耐用的钢或混凝土结构。

探索结构工程
站在城市景观模型前面的女人

通过数字化项目交付统一所有人和所有物

与所有项目利益相关方实时协作，保持同步。通过远程服务连接数据、流程和团队，从而改善协调、减少冲突、减少返工和构建更好的环境。

了解公司如何重新思考建筑工程项目

BG&E 提升形象

澳大利亚公司 BG&E 使用 Autodesk 自动化和分析工具打造竞争优势，即利用卓越的技术完成极具挑战性的项目。

 

观看视频（4 分 15 秒）

“全面完善的 BIM”可帮助减少 53 万吨二氧化碳排放

Bravida 采用全面完善的 BIM 承接了其历史上最大的项目，缩短了设计时间、降低了材料成本并减少了二氧化碳排放。

 

观看视频（2 分 47 秒）

MAX FORDHAM通过转换至 BIM 来提高效率并改善项目成果

从AutoCAD 转换至 Revit，每位工程师的工作效率显著提高了 23%，团队开发的工具节省了大约 14,000 小时的人力。

阅读成功案例

为什么选择 Autodesk 软件来完成建筑工程项目
建筑工程专业人员正在检验钢管

减少返工，激发独创性

Autodesk 工具为大规模自动化和协作打开了大门。高级分析工具可以试用不同设计方案，以更大限度减少材料、提高性能并缩短项目周期。

 

“共享模型有助于减少返工，为团队留出更多的设计时间，并显著减少在解读工程图时产生的人为错误。”

 

- Erleen Hatfield，Hatfield Group 创始人（注册工程师/美国建筑师学会会员/通过 LEED AP 认证）

起重机篮中的工人正在检验紧挨暴露隔热材料的建筑侧板

降低风险并减少可施工性问题

在三维环境中工作，您可以在建筑建成之前分析结构和系统，了解建筑在真实世界中的表现。您可以对设计进行测试并更正问题，同时改善整体项目交付。

 

“过去，我们每周都有可能遇到 30 个现场问题，而在项目结束时，更需要修复多达 300 个问题。最近，我们整个项目大约只出现了 30 个现场问题。解决问题所需的工作量大幅减少。”

 

- Dominick Paradis，Canam 设计工程师

会议室中的工程师正在大屏幕上观看 Revit 建筑模型

吸引并留住人才

数字工作流使您的实践能够更轻松地在设计质量、成本和速度方面取得优异成绩。如果您希望吸引并留住优质客户和顶尖人才，采用一流的技术就是最佳实践。

 

“如果您可以使用这些创新工具培训年轻工程师，您将能够使他们沉醉其中。”

 

- Chip Branscum，Pinnacle Infotech 工程总监
具有钢结构、起重机和若干挖掘机的建筑场地

“通过实施集成式 BIM 工作流，支持发展自有专长，Graef 在缩短项目时间的同时，提高了工作效率和客户满意度”

– Michael Vogel，Graef 负责人

Autodesk 建筑工程产品

工程建设软件集

面向设计师、工程师和承包商的强大 BIM 和 CAD 工具，包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Autodesk Forma 等

产品详细信息
AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
Revit

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

产品详细信息
BIM Collaborate Pro

远程共同创建、设计协作和协调软件。“Pro”包括在 Revit、Civil 3D 和 AutoCAD Plant 3D 中进行实时协作。

产品详细信息
Advance Steel

用于钢结构深化设计的三维建模软件

产品详细信息
Robot Structural Analysis Professional

高级 BIM 集成结构分析和规范合规性验证工具

产品详细信息

需要帮助？想要了解详细信息？

与 Autodesk 专家联系，了解用于结构和机电工程的软件和工具。

常见问题解答 (FAQ)

什么是建筑工程？

建筑工程是工程的一个分支，负责建筑的设计、施工和维护，包括其结构、电气、机械和管道系统。建筑工程师负责确保建筑的居住者安全、高效和舒适。他们与建筑师、承包商和其他施工专业人员密切合作，设计并实施迎合客户需求的建筑系统。

Autodesk 拥有哪些建筑工程解决方案？

Autodesk 提供多款建筑工程解决方案，可帮助建筑师、工程师和施工专业人员设计和优化建筑系统。例如：

  • Revit：一种建筑信息模型 (BIM) 软件，允许用户设计建筑系统并建模，包括 HVAC、管道、电气和结构系统。
  • AutoCAD MEP 工具组合：专为迎合机械、电气和管道 (MEP) 专业人员的需求而定制的绘图和设计软件。
  • Autodesk CFD：一款计算流体动力学软件，可帮助设计师和工程师优化 HVAC 和其他建筑系统的性能。
  • Insight：一种建筑性能分析工具，允许用户模拟建筑能源使用、采光和热舒适度，以优化建筑设计和运营。
  • BIM Collaborate Pro：一个基于远程服务的协作平台，可帮助团队在整个设计、施工和运营阶段协调和管理建筑项目。

哪些类型的工程师归在建筑工程类别之下？

建筑工程中的一些关键专业领域包括：

  • 结构工程：这些工程师负责建筑结构系统的设计和分析。他们可以确保建筑结构牢固，能够承受各种载荷和施力。
  • 机械工程：这些工程师负责设计暖通和空调 (HVAC) 系统，以及管道和消防系统。他们还确保这些系统具有节能性和环境可持续性。
  • 电气工程：这些工程师负责设计电气系统，包括照明、电力和通讯系统。他们还确保这些系统安全且符合建筑规范和标准。

请注意，不同的公司或组织可能会对这些专业领域使用不同的名称，并且这些专业领域的定义可能存在一些重叠或差异。

建筑工程领域有哪些最新技术和发展趋势？

  • 建筑信息模型 (BIM) 是一种基于数字模型的技术，使建筑师、工程师和施工专业人员能够在虚拟环境中协作处理建筑项目。
  • 物联网 (IoT) 是一个设备网络，这些设备可以连接到 Internet，并共享数据和相互通信。在建筑工程领域，IoT 可用于提高能源效率、自动化建筑系统并改善居住者舒适度。
  • 绿色建筑实践注重设计和建造环保可持续、资源高效和节能的建筑。这包括使用太阳能等可再生能源，以及节能建筑材料和技术。
  • 虚拟现实和增强现实技术可用于建筑工程，打造身临其境的体验，让利益相关方在施工开始之前可视化建筑设计并识别潜在问题。
  • 3D 打印是一种通过连续放置材料层从数字模型创建三维对象的过程。在建筑工程领域，3D 打印可用于以更高的精度和效率创建复杂的结构组件或建筑模块。

什么是绿色或可持续建筑工程？

绿色或可持续建筑工程是一种建筑设计、施工和运营方法，旨在更大程度地减少建筑对环境和人类健康的负面影响。这可以通过使用可再生能源、优化能源效率、降低水消耗以及选择对环境影响较小的材料来实现。

 

绿色建筑工程还要考虑建筑设计和运营的社会和经济影响，例如居住者的健康和舒适度以及建筑的生命周期成本。

 

绿色建筑工程的一些具体特征包括：

 

  1. 高效节能的暖通和空调系统
  2. 可再生能源，例如太阳能或风能
  3. 节水装置和景观
  4. 使用回收的或低影响的建筑材料
  5. 用于优化能源使用和居住者舒适度的建筑自动化系统
  6. 室内空气质量控制措施
  7. 有利于人体健康和幸福的设计，例如自然采光和亲生物设计。

 

总的来说，绿色建筑工程旨在降低建筑对环境的影响并促进可持续发展。

Autodesk 软件可帮助解决建筑工程领域的哪些主要挑战？

Autodesk 提供了一系列软件解决方案来解决建筑工程领域的各种挑战。Autodesk 软件可帮助解决的一些主要挑战包括：

 

  • 协作：BIM Collaborate Pro 允许多个团队成员同时处理一个项目，从而简化协作并降低出错风险。
  • 设计精度：借助 Revit 等 Autodesk 软件，建筑工程师可以创建精确而详细的三维建筑模型，有助于减少错误并确保最终设计符合所有要求。
  • 项目管理：BIM Collaborate Pro 和 Autodesk Docs 可用于从头至尾管理项目，包括进度安排、资源分配和成本跟踪。
  • 可持续性：Revit 和 Autodesk Forma 等软件提供了用于分析建筑能效的工具，使工程师能够确定需要改进的方面并设计更具可持续性的建筑。
  • 规范合规性：Robot Structural Analysis Professional 有助于确保建筑设计符合当地建筑规范和法规，降低法律或财务处罚的风险。

建筑工程与基础设施工程之间有何区别？

建筑工程是指建筑及其内部系统（如暖通和空调 (HVAC)、电气和管道系统）的设计、施工、运营和维护。另一方面，基础设施工程是指交通系统（道路桥梁机场铁路）、供水和卫生系统以及公用设施等大型公共工程的设计、施工、运营和维护。尽管这两个专业领域都涉及物理结构的设计和施工，但基础设施工程重点关注为更广泛的社区服务的大型项目，而建筑工程则更关注各个结构本身。

Autodesk 是否为建筑工程领域的专业人士提供认证？

Autodesk 为建筑工程领域的专业人士提供了多项认证。一项很受欢迎的认证是 Autodesk 认证专家：Revit 结构设计认证，专为使用 Autodesk Revit 进行结构工程和设计的专业人员而设计。此外，Autodesk 还为使用其软件进行电气或机械工程和设计的专业人员提供认证。这些认证包括 Autodesk 认证专家：Revit 电气设计认证和 Autodesk 认证专家：Revit 机械设计认证。这些认证可以证明通过认证的人员是熟练使用 Autodesk 软件的专业人员，并且是人才市场中的宝贵资源。

如何在建筑工程中使用数字孪生？

数字孪生可在建筑工程中用于创建物理建筑的虚拟副本。然后，这些虚拟模型可用于模拟和测试各种场景（如能耗、温度调节和空气质量控制），以优化建筑性能。通过使用传感器和实时数据，数字孪生还可以监控和检测建筑中的潜在问题，从而实现主动维护和修复。数字孪生还可在设计阶段用于在施工前可视化和测试建筑设计，从而尽早发现并解决潜在问题。

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