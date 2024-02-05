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建筑工程是工程的一个分支，负责建筑的设计、施工和维护，包括其结构、电气、机械和管道系统。建筑工程师负责确保建筑的居住者安全、高效和舒适。他们与建筑师、承包商和其他施工专业人员密切合作，设计并实施迎合客户需求的建筑系统。
平衡强度、稳定性和成本。顺畅开发高效的系统。合理布置线缆。交付更精确、可施工的设计。
借助 Autodesk 软件，您可以交付可持续的高效解决方案，同时在从设计到施工再到最终交付的每个阶段进行优化。
人们可能永远无法看到或了解您设计的系统，但 Autodesk 可以。我们将竭尽所能为您提供帮助。
与所有项目利益相关方实时协作，保持同步。通过远程服务连接数据、流程和团队，从而改善协调、减少冲突、减少返工和构建更好的环境。
澳大利亚公司 BG&E 使用 Autodesk 自动化和分析工具打造竞争优势，即利用卓越的技术完成极具挑战性的项目。
Bravida 采用全面完善的 BIM 承接了其历史上最大的项目，缩短了设计时间、降低了材料成本并减少了二氧化碳排放。
从AutoCAD 转换至 Revit，每位工程师的工作效率显著提高了 23%，团队开发的工具节省了大约 14,000 小时的人力。
Autodesk 工具为大规模自动化和协作打开了大门。高级分析工具可以试用不同设计方案，以更大限度减少材料、提高性能并缩短项目周期。
“共享模型有助于减少返工，为团队留出更多的设计时间，并显著减少在解读工程图时产生的人为错误。”
- Erleen Hatfield，Hatfield Group 创始人（注册工程师/美国建筑师学会会员/通过 LEED AP 认证）
在三维环境中工作，您可以在建筑建成之前分析结构和系统，了解建筑在真实世界中的表现。您可以对设计进行测试并更正问题，同时改善整体项目交付。
“过去，我们每周都有可能遇到 30 个现场问题，而在项目结束时，更需要修复多达 300 个问题。最近，我们整个项目大约只出现了 30 个现场问题。解决问题所需的工作量大幅减少。”
- Dominick Paradis，Canam 设计工程师
数字工作流使您的实践能够更轻松地在设计质量、成本和速度方面取得优异成绩。如果您希望吸引并留住优质客户和顶尖人才，采用一流的技术就是最佳实践。
“如果您可以使用这些创新工具培训年轻工程师，您将能够使他们沉醉其中。”
- Chip Branscum，Pinnacle Infotech 工程总监
– Michael Vogel，Graef 负责人
建筑工程是工程的一个分支，负责建筑的设计、施工和维护，包括其结构、电气、机械和管道系统。建筑工程师负责确保建筑的居住者安全、高效和舒适。他们与建筑师、承包商和其他施工专业人员密切合作，设计并实施迎合客户需求的建筑系统。
Autodesk 提供多款建筑工程解决方案，可帮助建筑师、工程师和施工专业人员设计和优化建筑系统。例如：
建筑工程中的一些关键专业领域包括：
请注意，不同的公司或组织可能会对这些专业领域使用不同的名称，并且这些专业领域的定义可能存在一些重叠或差异。
绿色或可持续建筑工程是一种建筑设计、施工和运营方法，旨在更大程度地减少建筑对环境和人类健康的负面影响。这可以通过使用可再生能源、优化能源效率、降低水消耗以及选择对环境影响较小的材料来实现。
绿色建筑工程还要考虑建筑设计和运营的社会和经济影响，例如居住者的健康和舒适度以及建筑的生命周期成本。
绿色建筑工程的一些具体特征包括：
总的来说，绿色建筑工程旨在降低建筑对环境的影响并促进可持续发展。
Autodesk 提供了一系列软件解决方案来解决建筑工程领域的各种挑战。Autodesk 软件可帮助解决的一些主要挑战包括：
Autodesk 为建筑工程领域的专业人士提供了多项认证。一项很受欢迎的认证是 Autodesk 认证专家：Revit 结构设计认证，专为使用 Autodesk Revit 进行结构工程和设计的专业人员而设计。此外，Autodesk 还为使用其软件进行电气或机械工程和设计的专业人员提供认证。这些认证包括 Autodesk 认证专家：Revit 电气设计认证和 Autodesk 认证专家：Revit 机械设计认证。这些认证可以证明通过认证的人员是熟练使用 Autodesk 软件的专业人员，并且是人才市场中的宝贵资源。