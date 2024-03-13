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结构工程是土木工程的一个分支，主要涵盖建筑、桥梁、堤坝和塔楼等结构的设计、分析和施工。结构工程在确保建筑和基础设施项目的安全性和功能性方面发挥着至关重要的作用。
利润越来越微薄，项目越来越复杂，结构工程师面临的压力与日俱增。
使用 BIM 和集成工程工作流的公司可以更快地适应并更高效地交付。这是怎样做到的呢？通过消除重复性任务并加强协作，他们的团队可以集中精力解决复杂问题。
BIM 项目报告在人工、协作和/或材料方面节省了成本。
用户表示 BIM 帮助他们提高了工作效率。
报告称 BIM 降低了预制加工和施工期间出现问题的风险。
- Michael Vogel，GRAEF 负责人
- Mo Wright, Gate Precast 营销总监
利用 BIM，结构工程和设计从孤立的环境转变为统一的设计环境。这样，可以安全地连接多个专业领域团队，从而提供单一数据源。工程师可以向上游移动，在项目初期就与建筑师合作，而无需舍弃所需的专业工具。
结构工程师可以设计和分析各种结构的行为，确保安全、可靠且符合当地法规。
基于 BIM 的工具使工程师能够从头至尾推动集成式设计和深化设计工作流。他们可以从设计过渡到深化设计模型，同时尊重两种视角并遵循当地规范要求。
BIM 可帮助您实现自动化和大规模协作。最新技术创新支持在建筑、结构工程、预制加工和施工团队之间顺畅地进行数据交换。利用 BIM 可以使项目工期缩短数周甚至数月。
借助所有利益相关方都可见的集中式三维模型，尽早发现错误、协调变更并减少返工。
创建所有利益相关方都能访问和添加内容的单一数据源。通过远程服务连接模型，使整个项目团队可以根据需要灵活便捷地访问准确的信息。
高级分析和参数化设计工具支持从概念到施工图的工程设计和优化。
通过自动化流程消除重复性任务，更快地实现优化的 深化设计解决方案。
在 Revit 中进行结构分析建模，使工程师能够在物理模型和分析模型之间进行协调，并促进 Revit 中以 BIM 为中心的分析工作流，从而实现 Revit 与分析软件之间的双向互操作性。请观看在 Revit 中进行结构分析建模的演示视频，了解其工作原理。
结构工程是土木工程的一个分支，主要涵盖建筑、桥梁、堤坝和塔楼等结构的设计、分析和施工。结构工程在确保建筑和基础设施项目的安全性和功能性方面发挥着至关重要的作用。
静态分析包括研究结构对静态载荷的响应，静态载荷是指不随时间变化的力，如重力、风力或其他恒定载荷。
动态分析专注于结构对动态载荷的响应，动态载荷是指随时间变化的力，包括振动、地震活动、阵风或移动载荷（如车辆或机械）。
Autodesk Revit：Revit 是一款建筑信息模型 (BIM) 软件，让结构工程师能够在协作环境中对建筑结构进行设计、建模和分析。它提供了用于创建三维模型、生成施工图、执行分析以及与其他专业领域进行协调的工具。
Autodesk Robot Structural Analysis Professional：Robot Structural Analysis Professional 是一款用于高级结构分析和仿真的综合性软件。它使工程师能够对结构执行静态、动态和非线性分析。
Autodesk Advance Steel：Advance Steel 是一款用于钢结构深化设计和预制加工的专业软件。它使结构工程师能够创建详细的三维模型、生成预制加工图，并与施工流程中涉及的其他工种进行协调。
Autodesk Revit 和 AutoCAD 都广泛应用于结构设计领域。两者之间的选择取决于项目的具体要求、设计的复杂程度以及个人偏好。 Revit 非常适合复杂的集成式 BIM 工作流，在这些工作流中，与其他专业领域的协作和协调至关重要。 AutoCAD 通常是二维绘图和深化设计任务的首选，尤其是对于不需要 Revit 的完整 BIM 功能的项目。
在结构工程中使用 BIM 的主要优势：
以下几大趋势不断形成和影响结构工程师进行设计、分析和施工的方式：
人工智能 (AI) 在结构工程中的应用包括结构分析、设计优化和生成优化的结构形状。
Autodesk 软件提供了将结构设计和深化设计流程紧密衔接在一起的解决方案，支持在结构工程师和深化设计师之间顺畅地进行协作和数据交换，确保从设计到深化设计的流畅过渡。
Autodesk 开发的 Robot Structural Analysis 软件是结构工程师用于分析和设计结构的综合性工具。它可执行各种类型的分析、纳入国际建筑规范、与 BIM 工作流集成并提供优化功能。它可帮助工程师为建筑、桥梁和其他基础设施项目创建安全高效的结构设计。