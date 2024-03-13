静态分析包括研究结构对静态载荷的响应，静态载荷是指不随时间变化的力，如重力、风力或其他恒定载荷。

动态分析专注于结构对动态载荷的响应，动态载荷是指随时间变化的力，包括振动、地震活动、阵风或移动载荷（如车辆或机械）。