Max Fordham 是一家工程公司，它在英国拥有五家分公司，共有 175 名工程师和 220 多名员工。工程师负责处理各种项目，包括各行各业的高楼大厦。该公司成立于 1966 年，最开始他们用铅笔、钢笔、纸和绘图板手工设计 MEP 系统。随后，在 20 世纪 80 年代，随着个人计算机的问世，公司转换至使用 AutoCAD 进行计算机辅助设计。

六年前，为了实现流程数字化，Max Fordham 决定从基于二维 AutoCAD 的设计完全转换至使用 Revit 交付三维项目。当时，他们发现越来越多的客户要求使用三维模型并按照英国建筑信息模型 (BIM) 标准来交付设计工作。