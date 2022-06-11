MAX FORDHAM
为了将二维设计和施工项目转换为三维交付，英国工程公司 Max Fordham 从二维 AutoCAD 转换至 Revit，然后利用 Revit 的开放式 API 扩展了 Revit 的平台功能，并专门为他们的业务创建了更多集成式项目工作流。团队开发的工具节省了大约 14,000 小时的人力，换算成薪资成本，相当于大约节省了 25-30 万英镑。自 2015 年转换至 Revit 以来，这些新工具以及公司范围内 Revit 族库、项目样板和 Revit 标准的开发让每位工程师的工作效率显著提高了 23%。
位于 Grangegorman 的学术中心和图书馆。照片来源：O'Donnell、Tuomey、ZOA 3D。
Max Fordham 是一家工程公司，它在英国拥有五家分公司，共有 175 名工程师和 220 多名员工。工程师负责处理各种项目，包括各行各业的高楼大厦。该公司成立于 1966 年，最开始他们用铅笔、钢笔、纸和绘图板手工设计 MEP 系统。随后，在 20 世纪 80 年代，随着个人计算机的问世，公司转换至使用 AutoCAD 进行计算机辅助设计。
六年前，为了实现流程数字化，Max Fordham 决定从基于二维 AutoCAD 的设计完全转换至使用 Revit 交付三维项目。当时，他们发现越来越多的客户要求使用三维模型并按照英国建筑信息模型 (BIM) 标准来交付设计工作。
Kistefos 博物馆的 Twist 画廊。照片来源：Laurian Ghinitoiu。
现在，不论何时，该公司都能使用 Revit 执行大约 200 个不同的项目。“Revit 内容和工具提高了以三维形式交付项目的工作效率，”Max Fordham 数字设计主管 Kathryn Donald 说。“尽管在培训和研发方面的投资非常可观，但我们现在已经看到项目的效率和盈利能力有所提高，并且随着二维 CAD 中的旧项目逐渐被使用 Revit 交付项目所取代，我们预计这种增长会更加明显。”
转换至三维交付也创造了新的机会，能够加强协调、提高细节程度并实现从概念一直到完全协调的施工信息和资产信息的项目交付。
为了确保一致的优质输出，并让工程师的生活更加便捷，Max Fordham 数字设计团队利用 Revit 的开放平台开发了新的样板、库和其他工具，以帮助他们更好地集成工作流。
使用 Revit 项目样板设置每个新的工程项目，其中包含创建设计所需的所有逻辑视图和图元。样板中已经预填充了常用的 MEP 系统，以便工程师更轻松地开始工作。
视图经过精心设计，确保只有所处理的系统为彩色，其他内容均灰显，以避免冲突。100 多个视图样板遵循严格的命名规范，这样更便于查找和使用。
Autodesk 对开放式平台和互操作性的承诺帮助 Max Fordham 在 Revit 的基础之上开发自定义工具和库，以应对特定的工作流和挑战。
“Revit 内容和工具提高了以三维形式交付项目的工作效率。”
—Kathryn Donald, Max Fordham 数字设计主管
Twist 的图片。照片来源：Laurian Ghinitoiu/BIG
转换至 BIM 后，也优化了设计解决方案，从而始终迎合客户需求。
工程师现在遵循更好的设计审阅工作流，并且这一工作流不仅对所有人清晰可见，更具备一目了然的审核跟踪功能。以这种方式迎合客户和设计要求有助于降低项目风险。Max Fordham 工程师每天与国际建筑师一起处理复杂项目。最近的一个示例项目涉及使用 BIG 在 Kistefos 博物馆设计一个名为 Twist 的全新国际当代艺术画廊。
Twist 的 MEP 系统。照片来源：Max Fordham。
扭曲的建筑形状涉及的复杂几何图形，以及艺术陈列的照明要求，使广泛的日光建模、参数化建模、计算流体动力学建模和数字协作工具成为必需品。团队使用 Autodesk Revit 检查建议的服务路线在其他任务中的有效性。
“由于建筑和结构设计的复杂性，三维建模对于建立适当的服务区至关重要，”Donald 说。“整个建筑的服务分布需要与其他设计团队成员进行大量密切协调。由于结构框架以及内部和外部表面处理的复杂几何图形，这在二维环境下几乎不可能做到。在三维环境下工作时，我们能够从包含平面、剖面和选定三维图像的单个模型中轻松生成设计工程图，以便清晰传达 MEP 系统的复杂协调。”
“Revit 使我们能够将此流程标准化，并使其更加一致，”Donald 说。“它降低了复杂项目的管理难度，并提高了此类项目的效率。”
同样重要的是，Revit 帮助他们消除了以不同格式存储在不同位置的信息之间的差异。例如，如果是产品规格明细表，模型中的数据会直接连接到明细表中的数据。现在形成了一个单一数据源。
不必等到后期阶段再避免冲突，因为那时修复起来会更加困难且成本更高。Revit 中的自定义内部冲突检测工具使工程师从设计到执行都能始终牢记这些挑战。Donald 表示，最终投标工程图的质量也很高。
“我们的新工具和样板可以有效避免重复的草图绘制和详图管理工作，从而确保工程师专注于其擅长之事。”
—Mark Palmer, Max Fordham 高级合伙人
Leigh 项目。照片来源：Jack Carter Architects。
研发投资也进一步增强了员工之间的文化氛围。“员工更加热衷于在工作中采用三维建模，甚至是对于设计团队其他人员在二维环境下工作的项目也是如此，”Donald 说。
工程师的挫败感减少，因为他们可以更快、更轻松地工作，从而创建更好的设计。这对留住人才是个好消息。
“我们希望工程师能够将时间放在创意设计、MEP 工程和解决问题上。我们的新工具和样板可以有效避免重复的草图绘制和详图管理工作，从而确保工程师专注于其擅长之事，”Max Fordham 高级合伙人 Mark Palmer 说。“我们的 Revit 工具减少了单调的任务，同时为客户交付更好的成果，大大改善了工程师的工作。”
Max Fordham 期望在未来使用数据完成更多工作并提高效率。“我们已经开始整理结构化数据，我们想看看如何汇总和使用这些数据为未来的设计决策提供建议，与此同时实现流程自动化，例如审阅分包商提交的技术内容，”Donald 说。展望未来，Max Fordham 信心满满，相信 Revit 的强大功能和开放式平台将帮助他们实现目标。