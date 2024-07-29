合力促进可持续发展：Autodesk与广东代表团共话绿色转型

Autodesk首席技术官Raji Arasu对王伟中省长和广东省代表团的来访表示了热烈欢迎。她在开场致辞中提到：“Autodesk和广东省有着深厚的历史渊源，我们从本世纪初开始扎根广州，一直服务于众多的广东省客户。近年来在数字化转型和可持续发展上，也为多家企业提供了先进技术与创新解决方案。我们期待，在双方二十余载友好合作的厚实土壤之上，能继续深化在制造业、基础设施建设转型和可持续发展等领域的务实合作，结出更多硕果。”

目前，在基础设施建设和制造业中，存在着能源利用率低、环保材料不成熟、企业缺乏数据支撑、产业链现代化程度低等问题，导致许多企业桎梏于当下的生产体系中，难以向可持续发展方向转型。广东省矗立在改革发展的前沿，承载着经济转型升级的重任。随着粤港澳大湾区也逐步成长为举世瞩目的活力湾区，广东省的强劲韧性和巨大潜力得以进一步彰显。在新质生产力理念的引领下，广东省聚焦于前沿技术的探索与应用，稳步构建数字化底座，推动企业向数字化、智能化方向转型升级。