合力促进可持续发展：Autodesk与广东代表团共话绿色转型

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Autodesk首席技术官Raji Arasu对王伟中省长和广东省代表团的来访表示了热烈欢迎。她在开场致辞中提到：“Autodesk和广东省有着深厚的历史渊源，我们从本世纪初开始扎根广州，一直服务于众多的广东省客户。近年来在数字化转型和可持续发展上，也为多家企业提供了先进技术与创新解决方案。我们期待，在双方二十余载友好合作的厚实土壤之上，能继续深化在制造业、基础设施建设转型和可持续发展等领域的务实合作，结出更多硕果。”
目前，在基础设施建设和制造业中，存在着能源利用率低、环保材料不成熟、企业缺乏数据支撑、产业链现代化程度低等问题，导致许多企业桎梏于当下的生产体系中，难以向可持续发展方向转型。广东省矗立在改革发展的前沿，承载着经济转型升级的重任。随着粤港澳大湾区也逐步成长为举世瞩目的活力湾区，广东省的强劲韧性和巨大潜力得以进一步彰显。在新质生产力理念的引领下，广东省聚焦于前沿技术的探索与应用，稳步构建数字化底座，推动企业向数字化、智能化方向转型升级。
推动可持续发展，有效控制人类活动对生态的破坏并减缓气候变化带来的不利影响，是一项需要持续参与、多方努力的工程。Autodesk通过创新的数字化工具与平台，助力企业实现设计优化、资源高效利用及生产过程的低碳化。Autodesk首席可持续发展官Joe Speicher介绍了Autodesk通过设计与制造平台，助力企业在每个阶段都能产出更好、更可持续的结果。他表示，Autodesk旨在通过三个关键领域创造正面影响：改善自身运营、与客户携手合作，以及引领先进产业转型。他还通过分享丹麦Marmormolen和加州The Phoenix项目，演示了Autodesk如何帮助客户在提升效率、降低成本的同时减少碳排放。
Autodesk在中国市场亦释放了数字化技术的能量。欧特克公司大中华区总经理孙志伟介绍道，自1994年进入中国以来，Autodesk在参与行业标准制定、推动行业生态系统构筑、培育行业技术人才等方面一直与中国企业和组织携手同行。在企业发展的不同阶段，都有着Autodesk的身影：在业务拓展过程中，Autodesk赋能企业出海，增强国际合作；在项目升级改造过程中，Autodesk为企业实现双碳发展目标提供坚实支撑。而在我们生活的城市中，Autodesk深信技术能在更具韧性、更加智慧的基础设施建设中提供一臂之力——无论是我们脚下的湾区，还是国内的粤港澳大湾区，Autodesk都在推动更加绿色、高效、繁荣、可持续的城市面貌的塑造。
双方还在自由交流环节和参观环节，就可持续发展方面的举措、决心和前瞻性规划等展开了深入对话，并体验了Autodesk 展厅中一系列令人耳目一新的互动展览。
欧特克正在改变世界的设计和制造之道。我们的技术遍及建筑、工程、施工、产品设计、制造、传媒和娱乐领域，赋能世界各地的创新者去解决大大小小的挑战。从更环保的建筑到更智能的产品，再到更引人入胜的影片，欧特克软件致力于帮助我们的客户为所有人设计并创造一个更美好的世界。了解更多信息，请访问 www.autodesk.com.cn 或关注 @欧特克中国。
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