高瞻远瞩的制造业领袖已经认识到良好的质量控制对其业务的积极影响，包括提高客户满意度、减少利润流失和增强品牌竞争力等。为此，他们需要依靠强大的产品仿真、测试和样机制作功能来了解质量，然后再投资于昂贵的制造流程。