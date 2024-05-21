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工厂运营能力持续升级，传统系统、工具和流程难以跟上发展步伐。领先企业开始在互联数据的基础上开发更加现代化的运营方法，希望借此优化工厂设计、增加制造产能并提升制造灵活性。
从运营层面来说，制造创新完全是围绕流程展开的。如何加快产品上市速度？怎样消除无法增值的流程？主流企业已经开始利用数据、数字孪生等现代方法，在降本增效的同时接续创新。
全球竞争日趋白热化，迫使工厂不断提升规划、设计和运营的精细程度。主流企业意识到必须优化主动和被动方法，无论是开辟降本新路径，还是积极防止计划外关停，又或者是借助工作流提升整体交接流程。
高瞻远瞩的制造业领袖已经认识到良好的质量控制对其业务的积极影响，包括提高客户满意度、减少利润流失和增强品牌竞争力等。为此，他们需要依靠强大的产品仿真、测试和样机制作功能来了解质量，然后再投资于昂贵的制造流程。
让工厂不再杂乱无章。将二维和三维 CAD 整合到强大的新工作流中，帮助您在制造流程开发期间优化工厂设计，为效率、产能和质量提供支持。
加快机床设计和制造，更高效地将优秀的创意推向市场。专门构建的工具和工作流可帮助您提高产品开发的敏捷性、提高创新能力和扩充产品线。
更高效地与建筑、基础设施以及其他依赖 BIM 的行业客户合作。互联生态系统可以帮助您提高协作水平、减少代价高昂的错误，让您的产品获得更多项目的青睐。
利用单一数据源让所有人达成共识。多 CAD 集成有助于团队改善协作、加快开发敏捷性和上市时间，并为供应链提供透明度。
简化移交手续，加快产品上市速度。通过使用共享数字模型，无论是建筑师和承包商，还是工厂规划师、生产规划师和运营商，都可以保持数据的完整性和透明度。
先做好产品性能的预测和优化工作，然后再进入制造阶段。利用连续的实时数据在虚拟世界中表示真实产品或资产可以帮助您简化产品开发并提高 ROI。
通过自动化、协作和互操作性帮助您转变制造方法。只需一款完全可扩展的远程服务解决方案，即可创造更优质的产品、提高创新水平并赢得更多业务。
借助专业级 CAM 软件，加快数控加工流程。Fusion 360 中的自动化、高质量的机器代码可帮助您实现流程现代化并将团队连接在一起，而这一切只需要用到一个平台。
使用高级数字规划工具控制生产流程。借助面向所有生产级别的解决方案，可以进一步提高资源规划的效率，增强制造灵活性，增加产能。
创建的多图纸嵌套布局不仅经过优化，且相互关联，可用于生产。自动检测材料、厚度和零件数量，以优化材料屈服和减少浪费。
实时了解资源管理、工作人员和机器的空闲情况以及成品的可追溯性，设法增加产能、减少浪费并提高质量。
Autodesk 与行业领导者合作开发更深入的软硬件集成，帮助客户在数据方面脱颖而出、扩展功能并自动执行耗时的流程。
仿真软件
ProModel for AutoCAD 应用程序 （英文） 可帮助生产工程师从头开始优化工厂设计。ProModel for AutoCAD 支持同时构建精确的空间布局和过程仿真模型，也支持直接在 AutoCAD 中模拟缩放模型。用户还可以直接在三维环境中更改布局和流程、测试和验证相应更改、敲定模型和查看模型等。
制造软件
Haas Automation 和 Autodesk （英文）通力合作，通过集成海量机床模型、后处理器和刀具数据库，简化了制造工作流，从而缩短了 CAM 编程所需的时间。利用 Haas 附加模块，Fusion 360 用户能够直接从机床读取数据并直接传输 NC 代码，感受与 Haas 机床即时连接所带来的便捷体验并提高工作效率。
制造软件
Autodesk 和 Renishaw 携手打造增强型解决方案，帮助用户在车间有效管理产品质量。流程中测量功能支持制造商实时调整其流程，从而提高效率并减少浪费。制造商还可以在整个制造流程中收集有关生产质量的数据，进而确定需要改进的方面，最终优化流程，更高效地生产更高质量的产品。
Autodesk 设计与制造解决方案可凭借广泛的功能满足您的需求，提供跨领域、跨行业、可互操作的工作流，从而支持您的流程。欢迎随时联系 Autodesk 销售人员，了解如何解决您最关切的制造难题。