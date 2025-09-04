娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
专家辅导旨在提升团队的技能和绩效，从而提高您的能力。
借助 Autodesk 专家的指导应对复杂挑战，充分发挥 Autodesk 固定期限使用许可的价值。
针对您的需求提供量身定制的个性化辅导，帮助您实现目标并获得明显改进。
通过宝贵见解和最佳实践转换工作流、增强管理员能力、加速采用并提高工作效率。
通过辅导充分释放团队的潜力，探索新的工作方式。与 Autodesk 专家联系以快速开始。
- Andrea W，Unispace 高级设计师
- Nandini J，Adrianse Global 设计技术主管
- David C，Grupo TYPSA BIM 经理
辅导课程仅以英语提供。辅导是否以其他语言提供，由 Autodesk 自行决定并视可用性情况而定。
辅导课程结束后，Autodesk 不会提供扩展支持。但是，您可以就同一主题或新主题再次提交辅导申请，以继续您的技能提升计划。
企业版许可方案：与客户团队合作，制定持续的支持计划。
从申请到交付，预计需要 3-4 周的时间，具体取决于您的需求和 Autodesk 资源的可用性情况。
辅导是商业版和企业版许可方案客户的专属服务。标准版许可方案客户可以访问我们的预录课程和学习内容目录，帮助他们实现目标。
通过我们的门户网站申请辅导，即可开始使用。