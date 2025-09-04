专家辅导

Autodesk 专家可以针对最新工作流提供个性化的指导，帮助团队提高效率和生产力。对于商业版和企业版客户，他们首先需要提交辅导申请。

主要优势

专家辅导旨在提升团队的技能和绩效，从而提高您的能力。

专家指导

借助 Autodesk 专家的指导应对复杂挑战，充分发挥 Autodesk 固定期限使用许可的价值。

定制辅导

针对您的需求提供量身定制的个性化辅导，帮助您实现目标并获得明显改进。

宝贵见解

通过宝贵见解和最佳实践转换工作流、增强管理员能力、加速采用并提高工作效率。

探索辅导主题以更大程度提升工作效率

通过辅导充分释放团队的潜力，探索新的工作方式。与 Autodesk 专家联系以快速开始。

查看目录（英文）

专家辅导常见问题解答

我如何申请辅导？

对于商业版辅导：

  1. 目录（英文）中确定能够为实现您的业务目标提供最佳支持的产品和主题。
  2. 通过辅导申请平台提交申请，表明您的可用情况并提供项目类型、角色、技能水平和团队挑战等详细信息。 
  3. Autodesk 专家将与您联系，安排发掘需求会议以个性化您的辅导课程。 

有关更多信息，请参见成功权益条款

我能获得多少辅导课程？

  • 商业版许可方案：每个日历季度三 (3) 次产品辅导课程。未使用的课程不会结转。  IT 专家辅导不受此季度限制的约束。
  • 企业版许可方案：与客户团队合作，制定辅导计划。

辅导课程可以用当地语言提供吗？

辅导课程仅以英语提供。辅导是否以其他语言提供，由 Autodesk 自行决定并视可用性情况而定。

课程结束后，我可以与专家进一步沟通吗？

辅导课程结束后，Autodesk 不会提供扩展支持。但是，您可以就同一主题或新主题再次提交辅导申请，以继续您的技能提升计划。

 

企业版许可方案：与客户团队合作，制定持续的支持计划。

安排辅导课程的典型周期是多长时间？

从申请到交付，预计需要 3-4 周的时间，具体取决于您的需求和 Autodesk 资源的可用性情况。

如果我需要的辅导主题没有在目录中列出，该怎么办？

  • 商业版许可方案：仅针对列出的主题提供辅导。如果找不到您需要的主题，我们建议创建一个辅导申请。我们的主题专家能够根据需要为您提供替代学习选项。
  • 企业版许可方案：与客户团队合作，制定自定义辅导计划。

查看更多的常见问题解答

不是商业版或企业版许可方案客户？

辅导是商业版和企业版许可方案客户的专属服务。标准版许可方案客户可以访问我们的预录课程和学习内容目录，帮助他们实现目标。

探索按需学习内容（英文）

想要进一步探索商业版或企业版许可方案？

探索许可方案

扩展您的能力

通过我们的门户网站申请辅导，即可开始使用。