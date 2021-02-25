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Moldflow® 软件通过注塑成型仿真来减少制造缺陷。提供用于注塑模具设计、塑料零件设计和模具加工的工具。
预测注塑模具型腔的填充、保压、冷却和变形方式
只需一步即可对模型进行网格划分和分析，有助于提高工作效率
使用支持远程服务的设备进行协作，分享结果、评论和设计建议
查找潜在的成品零件缺陷以减少多余的翘曲、缩痕和熔接线等
根据您的需求，针对各种仿真结果图自定义显示方法
生成专业报告，其中汇总了分析模型、设置和结果
导入原生 CAD 文件，无需转换即可进行仿真
Moldflow 材料数据库包含 11,000 多种材料等级
拆分查看窗口以并排查看各种方案的结果，并锁定视图以同步旋转
创建自定义功能区菜单或快速访问菜单。修改鼠标单击操作和配色方案
根据您的需求，Moldflow 通过 Moldflow Adviser 和 Moldflow Insight 提供合适的工具。