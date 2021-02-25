Moldflow 的主要功能

Moldflow® 软件通过注塑成型仿真来减少制造缺陷。提供用于注塑模具设计、塑料零件设计和模具加工的工具。

此屏幕截图显示 Autodesk Moldflow Insight 面板

预测模具型腔填充情况

预测注塑模具型腔的填充、保压、冷却和变形方式

从网格划分到求解一键完成

只需一步即可对模型进行网格划分和分析，有助于提高工作效率

使用共享视图进行协作

使用支持远程服务的设备进行协作，分享结果、评论和设计建议

发现零件缺陷

查找潜在的成品零件缺陷以减少多余的翘曲、缩痕和熔接线等

直观地呈现结果

根据您的需求，针对各种仿真结果图自定义显示方法

使用报告向导进行分析

生成专业报告，其中汇总了分析模型、设置和结果

直接导入 CAD 文件

导入原生 CAD 文件，无需转换即可进行仿真

访问数千种材料

Moldflow 材料数据库包含 11,000 多种材料等级

比较结果

拆分查看窗口以并排查看各种方案的结果，并锁定视图以同步旋转

自定义用户界面

创建自定义功能区菜单或快速访问菜单。修改鼠标单击操作和配色方案

Moldflow 功能

根据您的需求，Moldflow 通过 Moldflow Adviser 和 Moldflow Insight 提供合适的工具。

Moldflow Adviser

自动化向导

使用引导式自动化向导设置仿真，以逐步对仿真的设置进行自定义。

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流道平衡

使用流道平衡分析来调整多型腔流道尺寸，以达到均匀的压力和填充时间。

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动态帮助

此帮助面板与您的单击操作相关联以说明所显示的结果，包括结果所测量的项目以及通过结果可以了解的内容。

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自动化模具创建器

使用模具尺寸调整对话框或在方案窗口内单击并拖动来调整模具尺寸。

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结果摘要

在单个屏幕中查看分析和工艺输入项以及每个分析阶段的结果。

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成本顾问

通过计算模具使用情况、材料成本、材料使用情况、模具成本、成型成本和后加工成本，预估每个零件的总生产成本。

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Moldflow Insight

灵活求解

使用 Simulation Compute Manager (SCM) 在本地、服务器或远程服务上对分析进行求解。

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模具和镶件

从预加载的数据库中指定零件镶件、模具镶件和模具镶块材料，包括零件正交各向异性镶件。

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使用 API 实现自动化

应用程序编程接口 (API) 自动化工具有助于创建自定义脚本。

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热固性材料

模拟热塑性和热固性（反应）材料的成型。

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阀浇口

在仿真中包含受控阀浇口和顺序阀浇口，以及热流道布局。

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零件和工艺优化

使用自动化的实验设计 (DOE) 和参数化分析，确定更佳工艺和设计。

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先进的成型工艺

访问复杂的成型工艺，包括多料筒、双色成型、共注塑成型、气体辅助注塑成型、微孔发泡注塑成型等。

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多种分析序列

除了典型的流动、冷却和翘曲仿真外，还可以探索小众仿真，如双折射、结晶度、纤维取向等。

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全面的求解器参数

利用一套全面的可自定义求解器参数来提高仿真精度。

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