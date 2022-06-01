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探索 InfoWorks ICM 2025 的新功能和增强功能，包括远程服务增强功能、新的渗透模型和增强功能，以实现更具协作性的汇流建模。
获得全面且易用的系统，实现完全集成的汇流建模
在远程服务中或本地运行强大的仿真，提高速度和效率
对包括下水道、地表水、河流和洪泛区在内的完整排水系统进行建模
通过审核跟踪和安全机制在工作组用户之间共享模型数据
并行创建和编辑多个场景，并能够轻松编辑和修改
快速轻松地从其他系统导入模型数据并自动检查错误
使用各种图形输出（包括三维、文本和统计输出）分析仿真结果
使用液压引擎运行仿真，甚至可以在需要时使用 SWMM5 引擎
将网络设计导出到 InfoWorks ICM 中，进行仿真和更改，然后传输回 Civil 3D
获取最新的集成汇流建模软件。在本地或远程服务中快速、准确地对简单到复杂的水力和水文网络图元进行建模。制定资金规划决策、模型系统扩展并为紧急情况制定计划。
新功能
远程服务增强功能
InfoWorks ICM 用户现在可以通过直接访问远程服务仿真结果来比以往更快地访问结果。在不下载完整时间系列结果的情况下查询和导出某些远程服务结果。标量和空间时间序列数据 (TSD) 对象现在可在远程服务数据库中使用。
新功能
并行安装
InfoWorks ICM 2025 为您的工作方式带来更大的灵活性。用户现在可以灵活地安装 Innovize 和 Autodesk 版本的软件，包括 ICMLive 和 InfoAsset Manager。
新功能
二维涵洞建模
新的导管选项“二维涵洞”使用户可以将二维涵洞链接到模型内的多个网格图元，从而提供更强大的二维选项以表示洪泛区中的涵洞。
新功能
Civil 3D 集成
Civil 3D 设计师现在可以轻松地与液压建模师共享设计。将生活污水和雨水下水道管网导出到 InfoWorks ICM 中，在网络模型上运行仿真，并在需要的位置进行调整。然后，将这些更改传回 Civil 3D 中的模型，以简化规划和设计流程。
新功能
XP 导入器
现在，您只需使用我们的 XP 导入器单击几下即可将现有的 XPSWMM 模型移至 InfoWorks ICM。
新功能
FEH2022 设计降雨事件
新设计降雨生成器 FEH2022 允许用户以 XML 文件的形式从《洪水估算手册》Web 服务下载降雨数据，然后使用“降雨生成器”对话框将其导入 InfoWorks ICM。
增强功能
SWMM 引擎
SWMM 网络现在可以选择使用最新的 5.2.2 引擎（适用于 2024.0 及以上版本的数据库）。
增强功能
河流岸线创建
通过真正遵循中心线，从终点横断面高效创建河岸线。
工作组模型管理
团队可以在共享空间中协同工作，以创建完整且准确的统一模型。
集成的一维和二维建模
对城市环境和河流洪泛区的一维水动力仿真和二维仿真进行建模。
强大的水力仿真
快速、强大、稳定且高效的运动仿真引擎可提供精确的表示。
准备事件
通过应急雨水仿真解决生活污水溢流和组合下水道溢流的问题。
实时运营支持
InfoWorks ICM 允许在综合公用设施网络模型的背景中使用任何实时数据。
数据推断
内置的推断工具能填充原始测量数据中缺失的图元，使用这些工具可以准确地运行模型。
SQL 和其他脚本
SQL 查询和 Ruby 脚本可自动执行创建新场景等过程，从而节省时间。
GPU 利用率
使用 GPU 可以将大型模型的仿真速度提高 12 倍或更多。
RAFTS 水文
RAFTS 澳大利亚水力演算法直接与 ARR 数据中心和澳大利亚 BOM 链接。