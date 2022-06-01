Civil 3D 设计师现在可以轻松地与液压建模师共享设计。将生活污水和雨水下水道管网导出到 InfoWorks ICM 中，在网络模型上运行仿真，并在需要的位置进行调整。然后，将这些更改传回 Civil 3D 中的模型，以简化规划和设计流程。