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比较 AutoCAD 和 Revit 的功能，并了解哪种 CAD 软件是适合您的设计工作流的解决方案。
|每月
|N/A
|N/A
|N/A
|年度
|¥11003
|¥15789
|N/A
|3 年
|¥33009
|¥47367
|N/A
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二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。
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使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。
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功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流
|墙、楼板、屋顶、天花板、柱
|组件：门、窗等。
|设计选项
|房间和面积
|场地建模
|楼梯和坡道
|栏杆扶手
|体量研究
|楼层平面图、剖面图、立面图
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有限
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全面
|
全面
|从楼层平面图创建几何图形
|8,500 多个智能建筑对象
|支持 AIA 第二版 图层标准
|BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format
|ISYBAU Short Format 和 STLB
|结构墙、楼板
|结构基础墙和独立
|
有限
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全面
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全面
|结构柱、梁和支撑
|斜柱
|桁架
|钢结构连接
|钢筋、钢筋建模
|HVAC 风管系统
|机械设备
|管道和管道系统
|预制部件
|电力和照明系统
|精确的 MEP 文档
|创建 MEP 图形
|MEP、HVAC 符号库
|10,500 多个智能 MEP 对象
|支持 AIA 第二版、BS1192 Descriptive
|支持 BS1192 - AUG 第二版 标准
|管道零件对齐
|计算零件、对象上的力
|材料报告
|零件
|部件
|阶段
|修订
|创建重复图元组
|族编辑器环境
|将 Revit 内容发送到 FormIt Pro
|在位建模
|编辑楼板和屋顶的形状
|全局参数
|概念体量、自适应构件
|合并 GIS 拓扑
|创建、维护 CAD、GIS 数据
|将 GIS 数据与设计数据整合在一起
|访问多个源中的空间数据
|电气北美/欧洲数据架构
|水、污水和天然气报告
|从 geomap 数据创建几何图形
|插入 地理测绘 数据
|创建面板布局、原理图
|以基于项目的结构进行组织
|使用一致的项目标准
|布线图错误检查
|智能电气符号
|AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 标准
|设计零件、部件、产品
|智能工具托盘
|导入外部 CAD 几何图形
|自动创建 BOM 表
|自动更新零件
|为零件指定参数化约束
|对象材质和质量特性
|700,000 个以上智能制造零件
|支持 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB
|冲突检查、复制/监视
|共享视图
|将块导出到 Inventor、BIM 360
|将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor
|从 Revit、Fusion 360 导入/导出
|附着、编辑、显示点云
|适用于 Revit 的 Cloud Models
|工作共享（多用户环境）
|在项目中共享坐标
|Revit Server
|整合协调 BIM 模型
|导入和转换 PDF
|面积分析
|路线分析
|电气负荷分析
|MEP 系统分析
|适用于 Revit 的 Energy Optimization
|使用 Autodesk Rendering 进行照明分析
|太阳能分析
|日光和阴影研究
|结构分析模型
|结构分析结果探索
|结构分析
|增强的二维平滑和线条显示
|转换为 DWG 对象
|将对象指定给具有颜色的层
|高质量三维图形旋转/平移
|真实概念三维几何视图
|创建专业渲染
|概念的创建和详图设计
|兼容三维打印
|勾绘线
|阴影和环境遮挡阴影
|建筑景深效果处理的步骤
|位移图元
|真实视图样式
|正交、透视、穿越漫游
|使用反失真平滑线条
|阻挡消隐
|云渲染
|照片级真实感材质
|产品内渲染
|贴花
|使用光栅和矢量工具编辑扫描
|创建原理图、流程工厂布局
|材料报告
|支持 40 个标准的结构组件
|创建、维护工厂设计工程图
|自动执行 P&ID
|共享等轴测图、正交视图报告
|400 多个智能工厂对象
|包括设备、支持模板
|远程访问、查看或编辑
|在线发布、共享和协作
|适用于常用云服务
|无缝用户体验
|在飞行模式下注释 dwg 文件
|AutoCAD 移动应用程序
|AutoCAD Web 应用程序
|自动执行更新和通知
|包括服务包、更新
|认证硬件支持
|可用的专用电话支持
|广泛的用户群
|手册、教程和培训中心
|使用早期版本
|自定义贵公司的安装
|网络部署
|自定义菜单，功能区界面
|上下文相关功能区
|识别、放置库中的块
|编辑、打印逻辑图形组合
|导入、编辑和创建 CAD 块
|快速访问最近使用的块或喜欢的块
|加载 Autodesk 族浏览器
|量身定制的用户体验
|智能注释工具
|尺寸标注、图案填充、修订云线
|批量打印工程图
|二维详图线、二维详图构件
|修订跟踪
|尺寸标注、粘贴标记、注释、文本
|阶段化
|明细表、材质提取
|钢筋形状图像
|内嵌明细表
|配电盘明细表
|风管和管道压力损失报告
|视图过滤器
|图形柱明细表
|外部参照比较
|TrustedDWG™ 文件验证
|创建可重复使用的块库
|检测并遵守 CAD 标准
|工程图中跟踪的更改
|DWG、DXF 文件格式
|图像 (JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF)
|IFC
|DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx
|导入、导出 PDF
|漫游和图像、FBX、NWC5
|房间/面积报告、明细表
|链接的 Rhino 3DM 和 FormIt AXM 文件
|DGN、SketchUp、DWF 标记
|点远程服务
|SAT、ADSK、gbXML、ODBC、族类型
|在链接文件中标记图元并制定图元明细表
|从链接复制/粘贴图元
|自定义链接模型的可见性
|打开、编辑所有 Revit 文件类型
|链接 Revit 文件
|使用非原生数据
|创建自定义按键命令
|编辑多个对象特性
|记录重复的按键顺序
|行业特定的对象库
|Autodesk App Store 访问
|第三方 API 附加模块
|宏
|Revit 中的衍生式设计
|软件开发人员套件 (SDK)
|适用于 Revit 的 Dynamo
|将块导出到 Inventor、BIM 360
|整合协调 BIM 模型
|将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor
|从 Revit、Fusion 360 导入/导出
|附着、编辑、显示点云
|AutoLISP 编程和自动化
|Visual LISP 功能
|Visual Basic 应用程序
|处理器
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2.5-3+ GHz
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2.5-3+ GHz
|
2.5-3+ GHz
|Microsoft Windows
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10，64 位
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10，64 位
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10，64 位
|Apple macOS
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Big Sur v11，所有 AutoCAD 工具组合都需要 Windows
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Big Sur v11，需要 Windows
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Big Sur v11，需要 Windows
|虚拟化
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VMware 或 Parallels
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VMware 或 Parallels
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|Linux
|磁盘空间
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9-16 GB
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30 GB
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30 GB
|RAM
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8-16 GB
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8-32 GB
|
8-32 GB
|视频显卡
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支持 DirectX 11
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
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支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
|浏览器
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Chrome
|
Chrome
|
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