比较 AutoCAD 与 Revit

比较 AutoCAD 和 Revit 的功能，并了解哪种 CAD 软件是适合您的设计工作流的解决方案。

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包括 Revit、AutoCAD、Civil 3D 等

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定价

每月 N/A N/A N/A
年度 ¥11003 ¥15789 N/A
3 年 ¥33009 ¥47367 N/A

概述

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

使用强大的建筑信息模型 (BIM) 工具来规划、设计、建造和管理建筑。

功能强大的 BIM 和 CAD 工具，解锁全新设计师、工程师和承包商工作流

建筑建模

墙、楼板、屋顶、天花板、柱 Checkmark Checkmark Checkmark
组件：门、窗等。 Checkmark Checkmark Checkmark
设计选项 Checkmark Checkmark Checkmark
房间和面积 Checkmark Checkmark Checkmark
场地建模 Checkmark Checkmark Checkmark
楼梯和坡道 Checkmark Checkmark Checkmark
栏杆扶手 Checkmark Checkmark Checkmark
体量研究 Checkmark Checkmark Checkmark
楼层平面图、剖面图、立面图

有限

全面

全面
从楼层平面图创建几何图形 Checkmark Checkmark
8,500 多个智能建筑对象 Checkmark Checkmark
支持 AIA 第二版 图层标准 Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276、ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format 和 STLB Checkmark Checkmark

结构建模

结构墙、楼板 Checkmark Checkmark Checkmark
结构基础墙和独立

有限

全面

全面
结构柱、梁和支撑 Checkmark Checkmark Checkmark
斜柱 Checkmark Checkmark
桁架 Checkmark Checkmark
钢结构连接 Checkmark Checkmark
钢筋、钢筋建模 Checkmark Checkmark

机电建模

HVAC 风管系统 Checkmark Checkmark Checkmark
机械设备 Checkmark Checkmark Checkmark
管道和管道系统 Checkmark Checkmark Checkmark
预制部件 Checkmark Checkmark Checkmark
电力和照明系统 Checkmark Checkmark Checkmark
精确的 MEP 文档 Checkmark Checkmark Checkmark
创建 MEP 图形 Checkmark Checkmark Checkmark
MEP、HVAC 符号库 Checkmark Checkmark Checkmark
10,500 多个智能 MEP 对象 Checkmark Checkmark Checkmark
支持 AIA 第二版、BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark Checkmark
支持 BS1192 - AUG 第二版 标准 Checkmark Checkmark Checkmark
管道零件对齐 Checkmark Checkmark Checkmark
计算零件、对象上的力 Checkmark Checkmark Checkmark
材料报告 Checkmark Checkmark Checkmark

施工建模

零件 Checkmark Checkmark Checkmark
部件 Checkmark Checkmark Checkmark
阶段 Checkmark Checkmark
修订 Checkmark Checkmark Checkmark

高级建模

创建重复图元组 Checkmark Checkmark Checkmark
族编辑器环境 Checkmark Checkmark
将 Revit 内容发送到 FormIt Pro Checkmark Checkmark
在位建模 Checkmark Checkmark Checkmark
编辑楼板和屋顶的形状 Checkmark Checkmark Checkmark
全局参数 Checkmark Checkmark Checkmark
概念体量、自适应构件 Checkmark Checkmark Checkmark

Map 3D 工具组合

合并 GIS 拓扑 Checkmark Checkmark
创建、维护 CAD、GIS 数据 Checkmark Checkmark
将 GIS 数据与设计数据整合在一起 Checkmark Checkmark
访问多个源中的空间数据 Checkmark Checkmark
电气北美/欧洲数据架构 Checkmark Checkmark
水、污水和天然气报告 Checkmark Checkmark
从 geomap 数据创建几何图形 Checkmark Checkmark
插入 地理测绘 数据 Checkmark Checkmark

电气设计

创建面板布局、原理图 Checkmark Checkmark Checkmark
以基于项目的结构进行组织 Checkmark Checkmark Checkmark
使用一致的项目标准 Checkmark Checkmark Checkmark
布线图错误检查 Checkmark Checkmark Checkmark
智能电气符号 Checkmark Checkmark Checkmark
AS、GB、IEC、JIC 和 IEEE 标准 Checkmark Checkmark

机械设计

设计零件、部件、产品 Checkmark Checkmark
智能工具托盘 Checkmark Checkmark
导入外部 CAD 几何图形 Checkmark Checkmark
自动创建 BOM 表 Checkmark Checkmark
自动更新零件 Checkmark Checkmark
为零件指定参数化约束 Checkmark Checkmark
对象材质和质量特性 Checkmark Checkmark
700,000 个以上智能制造零件 Checkmark Checkmark
支持 ISO、ANSI、DIN、JIS、BSI、CSN 和 GB Checkmark Checkmark

协作

冲突检查、复制/监视 Checkmark Checkmark Checkmark
共享视图 Checkmark Checkmark Checkmark
将块导出到 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
从 Revit、Fusion 360 导入/导出 Checkmark Checkmark Checkmark
附着、编辑、显示点云 Checkmark Checkmark Checkmark
适用于 Revit 的 Cloud Models Checkmark Checkmark
工作共享（多用户环境） Checkmark Checkmark
在项目中共享坐标 Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
整合协调 BIM 模型 Checkmark Checkmark
导入和转换 PDF Checkmark Checkmark

模拟与分析

面积分析 Checkmark Checkmark
路线分析 Checkmark Checkmark
电气负荷分析 Checkmark Checkmark
MEP 系统分析 Checkmark Checkmark
适用于 Revit 的 Energy Optimization Checkmark Checkmark
使用 Autodesk Rendering 进行照明分析 Checkmark Checkmark
太阳能分析 Checkmark Checkmark
日光和阴影研究 Checkmark Checkmark
结构分析模型 Checkmark Checkmark
结构分析结果探索 Checkmark Checkmark
结构分析 Checkmark Checkmark

演示和可视化

增强的二维平滑和线条显示 Checkmark Checkmark Checkmark
转换为 DWG 对象 Checkmark Checkmark Checkmark
将对象指定给具有颜色的层 Checkmark Checkmark Checkmark
高质量三维图形旋转/平移 Checkmark Checkmark Checkmark
真实概念三维几何视图 Checkmark Checkmark Checkmark
创建专业渲染 Checkmark Checkmark Checkmark
概念的创建和详图设计 Checkmark Checkmark Checkmark
兼容三维打印 Checkmark Checkmark Checkmark
勾绘线 Checkmark Checkmark
阴影和环境遮挡阴影 Checkmark Checkmark
建筑景深效果处理的步骤 Checkmark Checkmark
位移图元 Checkmark Checkmark
真实视图样式 Checkmark Checkmark
正交、透视、穿越漫游 Checkmark Checkmark
使用反失真平滑线条 Checkmark Checkmark
阻挡消隐 Checkmark Checkmark
云渲染 Checkmark Checkmark
照片级真实感材质 Checkmark Checkmark
产品内渲染 Checkmark Checkmark
贴花 Checkmark Checkmark
使用光栅和矢量工具编辑扫描 Checkmark Checkmark

Plant 3D

创建原理图、流程工厂布局 Checkmark Checkmark Checkmark
材料报告 Checkmark Checkmark Checkmark
支持 40 个标准的结构组件 Checkmark Checkmark Checkmark
创建、维护工厂设计工程图 Checkmark Checkmark
自动执行 P&ID Checkmark Checkmark
共享等轴测图、正交视图报告 Checkmark Checkmark
400 多个智能工厂对象 Checkmark Checkmark
包括设备、支持模板 Checkmark Checkmark

云和移动性

远程访问、查看或编辑 Checkmark Checkmark Checkmark
在线发布、共享和协作 Checkmark Checkmark Checkmark
适用于常用云服务 Checkmark Checkmark Checkmark
无缝用户体验 Checkmark Checkmark Checkmark
在飞行模式下注释 dwg 文件 Checkmark Checkmark
AutoCAD 移动应用程序 Checkmark Checkmark
AutoCAD Web 应用程序 Checkmark Checkmark

支持和稳定性

自动执行更新和通知 Checkmark Checkmark Checkmark
包括服务包、更新 Checkmark Checkmark Checkmark
认证硬件支持 Checkmark Checkmark Checkmark
可用的专用电话支持 Checkmark Checkmark Checkmark
广泛的用户群 Checkmark Checkmark Checkmark
手册、教程和培训中心 Checkmark Checkmark Checkmark
使用早期版本 Checkmark Checkmark Checkmark
自定义贵公司的安装 Checkmark Checkmark
网络部署 Checkmark Checkmark

用户界面

自定义菜单，功能区界面 Checkmark Checkmark Checkmark
上下文相关功能区 Checkmark Checkmark Checkmark
识别、放置库中的块 Checkmark Checkmark Checkmark
编辑、打印逻辑图形组合 Checkmark Checkmark Checkmark
导入、编辑和创建 CAD 块 Checkmark Checkmark Checkmark
快速访问最近使用的块或喜欢的块 Checkmark Checkmark Checkmark
加载 Autodesk 族浏览器 Checkmark Checkmark
量身定制的用户体验 Checkmark Checkmark

文档编制

智能注释工具 Checkmark Checkmark Checkmark
尺寸标注、图案填充、修订云线 Checkmark Checkmark Checkmark
批量打印工程图 Checkmark Checkmark Checkmark
二维详图线、二维详图构件 Checkmark Checkmark
修订跟踪 Checkmark Checkmark
尺寸标注、粘贴标记、注释、文本 Checkmark Checkmark
阶段化 Checkmark Checkmark
明细表、材质提取 Checkmark Checkmark
钢筋形状图像 Checkmark Checkmark
内嵌明细表 Checkmark Checkmark
配电盘明细表 Checkmark Checkmark
风管和管道压力损失报告 Checkmark Checkmark
视图过滤器 Checkmark Checkmark
图形柱明细表 Checkmark Checkmark
外部参照比较 Checkmark Checkmark
TrustedDWG™ 文件验证 Checkmark Checkmark
创建可重复使用的块库 Checkmark Checkmark
检测并遵守 CAD 标准 Checkmark Checkmark
工程图中跟踪的更改 Checkmark Checkmark

互操作性

DWG、DXF 文件格式 Checkmark Checkmark Checkmark
图像 (JPG、JPEG、BMP、PNG、TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG、DXF、DGN、DWF、DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
导入、导出 PDF Checkmark Checkmark Checkmark
漫游和图像、FBX、NWC5 Checkmark Checkmark
房间/面积报告、明细表 Checkmark Checkmark
链接的 Rhino 3DM 和 FormIt AXM 文件 Checkmark Checkmark
DGN、SketchUp、DWF 标记 Checkmark Checkmark
点远程服务 Checkmark Checkmark
SAT、ADSK、gbXML、ODBC、族类型 Checkmark Checkmark

数据管理

在链接文件中标记图元并制定图元明细表 Checkmark Checkmark Checkmark
从链接复制/粘贴图元 Checkmark Checkmark Checkmark
自定义链接模型的可见性 Checkmark Checkmark Checkmark
打开、编辑所有 Revit 文件类型 Checkmark Checkmark
链接 Revit 文件 Checkmark Checkmark
使用非原生数据 Checkmark Checkmark

API 和自动化

创建自定义按键命令 Checkmark Checkmark Checkmark
编辑多个对象特性 Checkmark Checkmark Checkmark
记录重复的按键顺序 Checkmark Checkmark Checkmark
行业特定的对象库 Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk App Store 访问 Checkmark Checkmark Checkmark
第三方 API 附加模块 Checkmark Checkmark Checkmark
Checkmark Checkmark Checkmark
Revit 中的衍生式设计 Checkmark Checkmark
软件开发人员套件 (SDK) Checkmark Checkmark
适用于 Revit 的 Dynamo Checkmark Checkmark
将块导出到 Inventor、BIM 360 Checkmark Checkmark
整合协调 BIM 模型 Checkmark Checkmark
将工程图导入/导出到 BIM 360、Inventor Checkmark Checkmark
从 Revit、Fusion 360 导入/导出 Checkmark Checkmark
附着、编辑、显示点云 Checkmark Checkmark
AutoLISP 编程和自动化 Checkmark Checkmark
Visual LISP 功能 Checkmark Checkmark
Visual Basic 应用程序 Checkmark Checkmark

系统要求

处理器

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz

2.5-3+ GHz
Microsoft Windows

10，64 位

10，64 位

10，64 位
Apple macOS

Big Sur v11，所有 AutoCAD 工具组合都需要 Windows

Big Sur v11，需要 Windows

Big Sur v11，需要 Windows
虚拟化

VMware 或 Parallels

VMware 或 Parallels

Linux
磁盘空间

9-16 GB

30 GB

30 GB
RAM

8-16 GB

8-32 GB

8-32 GB
视频显卡

支持 DirectX 11

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存

支持 DirectX 11，Shader Model 5，最少 4 GB 的视频内存
浏览器

Chrome

Chrome

Chrome