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深入研究可用于制作令人印象深刻的动画的工具。
为装备角色创建复杂的运动系统，包括可提供逼真表现的变形。
使用基于多边形、细分曲面和样条线的建模功能，创建参数化的有机对象。
使用场景动画的图形表示创建、查看和修改动画曲线。
通过片段混合和非线性动画，切换不同的镜头并将其合并到单个动画中。
快速加载和编辑大型数据集，并使用原生工具直接处理数据。
使用 Arnold 渲染视图，实时查看场景更改，包括照明、材质和摄影机。
闪电般的速度
MAYA
使用 USD 在几秒钟内加载和编辑大量数据集。
顺畅导入/导出
3DS MAX、MAYA
将 USD 数据导入为本地 Maya 或 3ds Max 数据，并将本地 Maya 或 3ds Max 数据导出为 USD 数据。
轻量预览
MAYA
使用“层级视图”(Hierarchy View)窗口快速查看 USD 场景结构预览。
开源且完全可自定义
适用于 Maya、Bifrost 和 Arnold 的 USD 插件作为开源项目提供，工作室可根据需要进行自定义。
Python 3
3DS MAX、MAYA、MOTIONBUILDER
使用 Python 3 创建脚本并编写插件。
自定义
3DS MAX、ARNOLD、MAYA、MOTIONBUILDER、MUDBOX
自定义软件的外观和工作方式以适合您的工作流程。