Autodesk InfoWorks WS Pro 功能

现在，每次运行引擎日志文件的仿真诊断信息均以更易于查看、排序、映射和查询的格式提供。诊断表汇总了快照稳定性、流量不平衡程度最大的节点、不稳定或不可靠的调节阀、泵和蓄水池运行信息以及被抑制的需求。（视频：1 分 07 秒）（英文）