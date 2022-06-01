Autodesk InfoWorks WS Pro 功能

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了解 Autodesk InfoWorks WS Pro 的主要功能，这些功能可帮助水力建模师有效地规划、设计和操作配水系统。
通过冲突解决和版本控制，多个用户可以同时编辑同一模型
通过连接到第三方数据（如地理信息系统 (GIS) 和 Info360），构建支持自动更新的数字孪生
从现有数据推断缺少的网络值以使用合理的值填充数据间隙
使用各种方法将客户点和基于区域（土地使用）的需求指定给网络中的节点
使用与遥测的连接执行需求区域分析、校准和泄漏仿真
通过多核仿真跨团队共享计算资源，以最大限度地利用硬件资源或利用远程服务
使用远程服务可扩展性多次运行仿真，每次修改一两个值
改进水系统，包括消防流量、水质、冲洗和管道关闭
真实地表示泵和阀门的控制和需求，并对图元（消防栓、仪表）进行明确建模
查找受事件影响的客户，并通过临界链接分析显示平行管道在何处可增加弹性
网络中颜色编码的等高线和专题图清晰地显示图元属性和结果
使用内置 SQL（结构化查询语言）查询库来查看结果并根据需要添加任意数量的查询
导入和导出 SQL
通过导入和导出，用户现在可以在模型和团队之间共享 SQL 的 InfoWorks WS Pro 子集，以使用指定的条件选择和更新网络对象。
大型数据管理
快速轻松地导入、跟踪、核查和解释与复杂项目相关的大量数据。
跟踪工具
跟踪工具（包括上游/下游、边界、连接、接近度和隔离跟踪）可帮助您查找网络中的问题或异常，识别隔离区域并了解系统布局。
更新需求模式
根据遥测数据
在仿真之前的校准过程中，一个重要部分是 InfoWorks WS Pro 计算需求管理区域 (DMA) 内的内需曲线。自动执行此计算，以直接从观测的遥测数据中导出模式。
需求区域分析
需求区域分析可查询实时数据以提供水使用、无限消耗和水损失（包括泄漏）的时间序列。
比较模型图元
比较网络上显示的图形、长截面轮廓和注释中的图元和结果，以便更好地了解模型。