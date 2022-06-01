Autodesk InfoWorks WS Pro 主要功能

了解 Autodesk InfoWorks WS Pro 的主要功能，这些功能可帮助水力建模师有效地规划、设计和操作配水系统。

具有传感器数据模型比较图、等高线图和长纵断面的水网横断面

协作建模

通过冲突解决和版本控制，多个用户可以同时编辑同一模型

与 GIS 和资源分析集成

通过连接到第三方数据（如地理信息系统 (GIS) 和 Info360），构建支持自动更新的数字孪生

简化模型构建

从现有数据推断缺少的网络值以使用合理的值填充数据间隙

分配需求

使用各种方法将客户点和基于区域（土地使用）的需求指定给网络中的节点

连接到遥测

使用与遥测的连接执行需求区域分析、校准和泄漏仿真

超强计算能力

通过多核仿真跨团队共享计算资源，以最大限度地利用硬件资源或利用远程服务

广义多次运行 (GMR)

使用远程服务可扩展性多次运行仿真，每次修改一两个值

全面的系统分析

改进水系统，包括消防流量、水质、冲洗和管道关闭

模拟操作

真实地表示泵和阀门的控制和需求，并对图元（消防栓、仪表）进行明确建模

确认系统弹性

查找受事件影响的客户，并通过临界链接分析显示平行管道在何处可增加弹性

清晰显示的结果

网络中颜色编码的等高线和专题图清晰地显示图元属性和结果

灵活的结果查询

使用内置 SQL（结构化查询语言）查询库来查看结果并根据需要添加任意数量的查询

Autodesk InfoWorks WS Pro 功能

使用 InfoWorks WS Pro 进行水建模

增强功能

改进的模型骨架化

InfoWorks WS Pro Skeletonizer 工具现已得到增强，其中包含多项改进功能，能够可靠地降低复杂性，同时确保一致且准确的液压行为。在多个测试模型中，改进的工具集可在一次可重复的简化过程中将网络规模缩减 90%。（视频：54 秒）（英文）

新功能

资产管理集成

建模师可以使用 Info360 共享各种场景的模拟标准操作条件。这对确定某些 PVC 管道的 LoF（故障可能性）以及其他工作流和优势可能会产生影响。（视频：51 秒）（英文）

新功能

远程服务中的预留运行

在协作式远程服务数据库中工作时，可以将运行标记为保留，以便通过受保护的迭代控制来测试模型更改。（视频：1 分 49 秒）（英文）

新功能

模型诊断

现在，每次运行引擎日志文件的仿真诊断信息均以更易于查看、排序、映射和查询的格式提供。诊断表汇总了快照稳定性、流量不平衡程度最大的节点、不稳定或不可靠的调节阀、泵和蓄水池运行信息以及被抑制的需求。（视频：1 分 07 秒）（英文）

更好的需求区域分析结果

需求区域分析的报告已得到改进，以便轻松获取关键结果。通过需求区域网格中的右键单击选项，可以将这些结果复制到网络对象以进行映射。（视频：7 分 39 秒）（英文）

数据库跨版本兼容性

InfoWorks WS Pro 支持不同版本的数据库，通过打开可用功能和关闭不支持的功能启用向后兼容性。更改版本时，您会收到警告消息，其中包含更新主数据库的影响。（视频：2 分 05 秒）（英文）

供应中断报告

InfoWorks WS Pro 现报告受管道破裂等事件影响的客户数量以及影响时间。（视频：2 分 03 秒）（英文）

场景管理

分析和比较您需要在模型中表示的尽可能多的备选方案，其中包括不同的需求、泵控制、水箱尺寸等。场景管理器提供一种用户友好的方法探索备选方案，同时保持数据完整性。（视频：7 分 05 秒）（英文）

新功能

EPANET 导入

现在，您可以将多个 EPANET 模型或文件作为场景导入一个 InfoWorks WS Pro 模型。如果您已在 WaterGEMS、InfoWater、Mike+ 和 EPANET 等其他工具中捕获数据，则借助此更新，您可以轻松地将 .inp 文件导入 InfoWorks WS Pro，从而简化向 InfoWorks WS Pro 的过渡过程。

导入和导出 SQL

通过导入和导出，用户现在可以在模型和团队之间共享 SQL 的 InfoWorks WS Pro 子集，以使用指定的条件选择和更新网络对象。

大型数据管理

快速轻松地导入、跟踪、核查和解释与复杂项目相关的大量数据。

跟踪工具

跟踪工具（包括上游/下游、边界、连接、接近度和隔离跟踪）可帮助您查找网络中的问题或异常，识别隔离区域并了解系统布局。

更新需求模式

根据遥测数据

在仿真之前的校准过程中，一个重要部分是 InfoWorks WS Pro 计算需求管理区域 (DMA) 内的内需曲线。自动执行此计算，以直接从观测的遥测数据中导出模式。

需求区域分析

需求区域分析可查询实时数据以提供水使用、无限消耗和水损失（包括泄漏）的时间序列。

比较模型图元

比较网络上显示的图形、长截面轮廓和注释中的图元和结果，以便更好地了解模型。