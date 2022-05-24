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体验设计的工作流，让您可以快速识别系统中的事件、检查多个解决方案场景并应用推荐操作来快速解决系统故障。
评估中断场景的影响和响应，以做出更明智的决策
通过解决事件活动的时间轴视图快速识别受影响的客户
通过专用 KPI，最大程度地减少水耗、无收益水和能源使用
使用高级图形和表格报告工具对实时和历史性能数据进行可视化
实时了解原始读数和统计推导数据的系统异常
将任何 SCADA 和物联网数据与建模、模拟和分析工具相连接
使用统一事件主控板，方便操作员交接。获取利益相关者的概览视图
在有组织的时间轴中跟踪客户投诉、传感器警报和调查的活动
使用与 SCADA 和物联网系统的实时集成，更新和校准模型更轻松
使用 AWS 上完全托管的 SaaS 平台，该平台专用于帮助水公用设施超越预期
将直接数据连接提供的分析和建模与集成的工作流相结合
借助基于 AWS 和云原生架构构建的可扩展弹性系统，为增长做好准备
工作空间日期范围设置
现在，您可以通过为每个相应的工作空间启用工作空间日期范围，来更改整个工作空间的日期范围，将所有视觉对象同步到用户选择的时间范围。
泵运行时间图表
将具有专门计算的泵运行时间图表添加到工作空间，以快速查看单个泵或多个泵在给定时间范围内的运行时间量。
从图针创建事件
将位置图针放置到地图上，以直接从地图创建事件，从而增加了在事件管理工具组合中生成事件的多种方式。
事件管理工作流
通过与解决事件相关联的所有活动的时间轴视图快速识别受影响的客户。管理客户投诉、相关事件和操作员备注。跟踪受影响的客户并跟踪时间轴，以在事件期间尽可能降低影响并与客户有效沟通。
高级分析和 KPI
为水务机构内的所有利益相关方使用专用 KPI，以最大程度减少水耗、无收益水和能源使用。通过水专用数据处理和业务智能工具，提高态势感知、优化响应并最大限度减少对客户的影响。
可自定义工作空间
使用可根据用户需求配置的高级图形和表格报告工具对实时和历史性能数据进行可视化，从而为运营和网络性能决策提供信息。工作空间旨在供日常使用，包括地图绘制、地理位置传感器、警报摘要和丰富的数据可视化功能。
全天候事件监视和警报
实时了解原始读数和统计推导数据的系统异常。在单个工作流中，您可以使用事件管理工具组合应用复杂易用的分析。快速响应并制定情景计划，以减轻与检测到事件相关的影响。
SCADA 和物联网集成
将任何 SCADA 和物联网数据与建模、模拟和分析工具相连接。通过直接数据连接提供设计工作流，通过自动化接收和清理进行监视。
与水力模型集成
通过与 SCADA 和物联网系统的实时集成，更轻松地更新和校准水力模型。为将分析和建模结合在一起的集成工作流奠定基础，将整个组织的规划、运营、现场工作人员、管理和执行团队联系起来。