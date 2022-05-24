Info360 Insight 2025 的主要功能

体验设计的工作流，让您可以快速识别系统中的事件、检查多个解决方案场景并应用推荐操作来快速解决系统故障。

Info360 Insight 面板，包含事件的地图和详细信息

模拟和影响评估

评估中断场景的影响和响应，以做出更明智的决策

事件管理工作流

通过解决事件活动的时间轴视图快速识别受影响的客户

高级分析和 KPI

通过专用 KPI，最大程度地减少水耗、无收益水和能源使用

可自定义工作空间

使用高级图形和表格报告工具对实时和历史性能数据进行可视化

全天候事件监视和警报

实时了解原始读数和统计推导数据的系统异常

SCADA 和物联网集成

将任何 SCADA 和物联网数据与建模、模拟和分析工具相连接

将新见解置于上下文中

使用统一事件主控板，方便操作员交接。获取利益相关者的概览视图

时间轴活动跟踪

在有组织的时间轴中跟踪客户投诉、传感器警报和调查的活动

与水力模型集成

使用与 SCADA 和物联网系统的实时集成，更新和校准模型更轻松

轻松入门

使用 AWS 上完全托管的 SaaS 平台，该平台专用于帮助水公用设施超越预期

简化的集成

将直接数据连接提供的分析和建模与集成的工作流相结合

无限的可扩展性

借助基于 AWS 和云原生架构构建的可扩展弹性系统，为增长做好准备

Info360 Insight 2025 的新功能

Info360 Insight 新功能和增强功能

ENHANCED

分析模板的用户库

此次库分析用户体验更新提供了一个中心位置，用于查看、选择和保存分析模板以便与外部合作伙伴共享。交流分析表达和领域知识。使用特定于域的数据来调整模板，并在公共工作空间中保存和共享。（视频：18 秒）（英文）

NEW

在工作空间内预测模型结果

用户现在可以将 Autodesk Water 模型结果导入 Info360 Insight 工作空间，从而便于访问历史、当前和预测模型场景。用户可以管理多个模型运行，以在单个或默认工作空间级别分析和比较不同的场景；这可以提高数据分析的灵活性。

NEW

设置基本预测场景

管理员现在可以灵活地在工作空间中设置全局更改的默认场景。比较不同的场景并设置默认的基本工作空间场景，以实现一致的图表概念化。增强预测结果，以便将来集成 Autodesk 模型。（视频：29 秒）（英文）

ENHANCED

创建表单，点击次数更少

 

设计表单，无需管理员级权限或配置虚拟数据输入字段。用户可以在表单设计中预填传感器配置，或即时添加新的虚拟传感器，从而简化各种现场测量和观测表单的创建。

ENHANCED

分析中的上下文帮助

分析生成器现在提供上下文帮助，可提供应用程序内帮助和详细的功能菜单，用于制作分析表达式。简化计算部署，在输出命名中不使用特殊字符。增强分析，帮助发现相关分析功能并将其应用于数据集。

NEW

报告归档管理器

 

通过促进对未使用的导出和报告的管理，体验全新的报告整理方式。新的报告归档管理器提供了有效的版本控制，简化了数据检索，清理了旧条目，有助于防止意外复制，并且隐藏了不必要的报告。

ENHANCED

历史图表扩展

历史图表改进了数据处理功能，使用户可以轻松滚动浏览多年的数据，且便于监控和操作水和废水管网资产。这一重要的图表增强功能可节省时间并改进跨延长时间段的数据可视化。（视频：8 秒）（英文）

NEW

查看多个数据集

要发现异常、时间间断并验证数据，请使用 Info360 的采样引擎查看所有可用时间采样间隔的多个叠加视图。使用图表叠加功能查看特定传感器的多种分辨率 — 原始数据、15 和 30 分钟、每小时、每天、每周和每月。（视频：13 秒）（英文）

NEW

打开/关闭泵切换开关

在传感器有限的场景中，简化泵性能数据的查看。此功能仅在泵处于“打开”状态时过滤和显示数据，从而可根据泵设计曲线对每个泵的性能和使用情况进行高效比较和独立分析。（视频：12 秒）（英文）

NEW

GE Proficy 历史数据集成

GE Proficy 历史数据集成提供 OLEDB 集成支持，在访问多个数据源时更容易实现入门和部署。随时以任何分辨率查看原始数据，启用额外的 OLEDB 连接，以便用户可以充分利用所收集的数据。

NEW

传感器运行状况

监控传感器状态，分为“良好”、“一般”或“差”，并直观显示七天的传感器运行状况趋势。传感器运行状况的可视化功能使用户能够及时发现可能需要重新校准的传感器，并深入了解可能需要更换的传感器。

NEW

用于传感器可视化的热图

热图是一种地图可视化工具，可在地图上显示最新传感器数值。利用热图的动态颜色编码和符号尺寸，直观地解释地理空间传感器数据，从而在中断场景下更快地做出决策。

NEW

根据模板创建工作空间

在开始和设置新项目时，可重复使用先前构建的工作空间（包括所有配置和设置），从而提高效率。选择所需的传感器以映射到预构建的工作空间、加快启动速度、加快以前的工作并更快地应用专业知识。（视频：22 秒）（英文）

NEW

通过形文件导入 GIS 数据

通过使用新的直接导入方法导入 GIS 资源，提高您在 Info360 Insight 中的入门速度。只需将形文件拖放到导入功能中，即可使用相关的地理空间文件。

NEW

工作空间快速访问链接

通过常用分析、表单和其他工作空间组件的快捷方式链接，增强共享性并实现轻松访问。工作空间内的这些内部链接包括在新标签页中打开的图像、事件报告和传感器数据导出，以方便工作空间导航。

NEW

无需传感器数据即可创建分析

为非传感器数据计算创建分析。配置流程计算以进行基准确定或比较。常量值输入节点可以转换为时间序列数据流。计算输出另存为虚拟传感器，可用于其他分析或图表。

NEW

对特定传感器的数据进行重新采样

用户现在可以针对特定时间范围和选定的一组指定传感器重新采样。导航到“管理员传感器配置”，选择传感器，选择重新采样的时间段，然后启动重新采样，而无需对每个传感器重新采样。

NEW

系统连接通知

新的通知中心使您可以查看有关计算、流程和连接状态的信息。这包括有关 Info360 Insight 与数据库之间通信中断的通知，以及您运行的任何计算或进程的完成通知。

Info360 Insight 2025 的更多功能

持续的 Info360 Insight 功能

模板分析

创建可自定义的模板，以便进行简单和复杂的自定义分析。通过模板库，您可以轻松地在内部或与工程服务提供商共享见解，从而简化数据共享并增强协作。通过扩展专业知识和分析，您可以提高效率并提供独特的见解。（视频：38 秒）（英文）

流入和渗透污水分析

流入和渗透 (I&I) 污水分析可帮助您了解废水网络性能并最大限度地减少 I&I。使用 SCADA 和 IoT 监视器上的分析工具组合，您可以找到 I&I 最高的区域，并相应地重点关注维护、检查和资本规划活动。（视频：49 秒）（英文）

泵性能分析

泵性能工具组合现在支持增压泵，使您能够相对于制造商规格评估性能。配置输入吸入压力并添加固定修正以用于泵传感器的物理偏移。增强的泵性能图表包括所有主要泵性能指标的可视化。（视频：29 秒）（英文）

连接至 ArcGIS Online

水箱和水库分析现在包括烛台图，可直观显示传感器数据随时间的移动情况，并识别水箱和水库数据趋势。每根蜡烛代表指定时间段的开放、关闭、高值和低值，让用户做出明智的决策（视频：23 秒）（英文）

Candlestick 图表

水箱和水库分析现在包括烛台图，可直观显示传感器数据随时间的移动情况，并识别水箱和水库数据趋势。每根蜡烛代表指定时间段的开放、关闭、高值和低值，让用户做出明智的决策（视频：26 秒）（英文）

合规报告

借助合规数据导出工具和报告功能，自动集成来自多个源（SCADA、LIMS、Billing 和 IoT）的数据。将实时数据分析应用于传入数据流，从而减少手动处理并消除电子表格。简化合规报告并最大限度地减少耗时任务。（视频：21 秒）（英文）

交互式原理图视图

通过上传当前 P&ID、设计图和其他图表并定义您自己的图表，在上下文中查看网络设施。与上传的图表进行交互并拖放，以轻松标记各设施和图表及相关的实时数据和分析，以便发现更多内容。（视频：42 秒）（英文）

更多自定义分析统计信息

其他统计功能现在已添加到分析中，包括改进的错误处理，以便在验证分析时更轻松地进行疑难解答、使用用户指定的数据点移动更改计算率的功能以及将当前数据与指定周期的历史数据进行比较的功能。（视频：44 秒）（英文）

用户输入的 GIS 空间数据

Info360 Insight 继续基于其工具进行构建，以合并和集成各种 GIS 数据流。摄取资源数据、辅助 GIS 数据、服务区域或与预定义 ESRI 功能服务集成，从而在主控板和用户工作空间中实现精确的空间视图。（视频：24 秒）（英文）

全局日期范围设置

用户现在可以为工作空间中的所有组件设置全局日期范围，从而简化单独配置和管理各组件日期范围的任务。随时以任何时间间隔轻松、一致地查看任何数据集。（视频：30 秒）（英文）

设施图像上传器

用户现在可以为工作空间中的所有组件设置全局日期范围，从而简化单独配置和管理各组件日期范围的任务。随时以任何时间间隔轻松、一致地查看任何数据集。（视频：41 秒）（英文）

用于 SCADA 集成的 OPC-UA 连接

Info360 Insight 数据连接器现支持 OPC UA 协议，并直接与 OSI PI 历史记录器进行交互。简化与现有 SCADA 系统和数据历史记录器的集成和配置，从而缩短用户从多个源访问数据的部署时间。

增强的数据配置工具

通过对数据上传进行增强，可以流畅地拖放静态和平面文件数据集（如 .csv 文件），并且还具有数据清理功能，可用于清理数据并确保数据随时可供分析和业务智能使用。（视频：1 分 31 秒）（英文）

用户构建的自定义分析

现在，您可以创建和构建自定义分析，以合并特定于公用设施和组织的分析，从而在广泛的预构建工具和分析库之外进行额外的分析。（视频：1 分 43 秒）
（英文）

报告客户影响

通过采用水模型的内置仿真工具直接确定受网络事件影响的客户数量。了解中断或离线资产的影响，并根据对客户群的相对影响确定最佳解决方案。（视频：58 秒）（英文）

链接到工作管理工具

生成活动以管理投诉、事件和操作员备注。跟踪受影响的客户并跟踪事件管理工作流中解决问题的时间轴，同时链接回现有的工作管理工具。（视频：30 秒）（英文）

集成的地图视图

借助集成的地图视图，可以通过直接与地图地理空间上的警报进行交互来获得上下文感知。使用关联资产数据的信息属性面板，并使用综合资产、传感器和实时警报运行位置搜索，同时从传感器链接到地图中的绘图数据。（视频：35 秒）（英文）

优化行动计划

在有组织的事件时间轴视图中，获取客户投诉、传感器警报和调查的活动跟踪。通过修改中断场景并比较多个模拟来优化行动计划。使用事件时间轴和地图视图、内置面板以及用户构建的工作空间，随时获得最新信息。（视频：59 秒）（英文）

工作空间内增强的可视化功能

利用扩展的可视化工具，用户能够在单个面板组件中查看更多比较分析，例如区域容积、水泵站容积、泵运行时间和泄压阀比较。

测量和可视化泵效率

通过分析和可视化增强功能节省时间并简化泵性能分析。增强功能包括具有多个制造商曲线的变速泵、泵维护前后分析以及多个泵曲线和群集的完整视图。

模拟和影响评估

使用仿真生成评估中断管理的影响和假设情景。访问跟踪工具，快速识别受影响客户。与解决事件相关的所有活动时间轴视图提供通用操作图。

制图引擎增强功能

功能强大的制图引擎现在包括污水管网，使用户能够对污水管网资产进行查看和交互，从而进行污水管网分析。您还可以上传和查看 GIS 数据集。其他增强功能包括地图视图中的数据可视化和自定义地图样式设置选项。

工作空间日期范围设置

现在，您可以通过为每个相应的工作空间启用工作空间日期范围，来更改整个工作空间的日期范围，将所有视觉对象同步到用户选择的时间范围。

泵运行时间图表

将具有专门计算的泵运行时间图表添加到工作空间，以快速查看单个泵或多个泵在给定时间范围内的运行时间量。

从图针创建事件

将位置图针放置到地图上，以直接从地图创建事件，从而增加了在事件管理工具组合中生成事件的多种方式。

事件管理工作流

通过与解决事件相关联的所有活动的时间轴视图快速识别受影响的客户。管理客户投诉、相关事件和操作员备注。跟踪受影响的客户并跟踪时间轴，以在事件期间尽可能降低影响并与客户有效沟通。

高级分析和 KPI

为水务机构内的所有利益相关方使用专用 KPI，以最大程度减少水耗、无收益水和能源使用。通过水专用数据处理和业务智能工具，提高态势感知、优化响应并最大限度减少对客户的影响。

可自定义工作空间

使用可根据用户需求配置的高级图形和表格报告工具对实时和历史性能数据进行可视化，从而为运营和网络性能决策提供信息。工作空间旨在供日常使用，包括地图绘制、地理位置传感器、警报摘要和丰富的数据可视化功能。

全天候事件监视和警报

实时了解原始读数和统计推导数据的系统异常。在单个工作流中，您可以使用事件管理工具组合应用复杂易用的分析。快速响应并制定情景计划，以减轻与检测到事件相关的影响。

SCADA 和物联网集成

将任何 SCADA 和物联网数据与建模、模拟和分析工具相连接。通过直接数据连接提供设计工作流，通过自动化接收和清理进行监视。

与水力模型集成

通过与 SCADA 和物联网系统的实时集成，更轻松地更新和校准水力模型。为将分析和建模结合在一起的集成工作流奠定基础，将整个组织的规划、运营、现场工作人员、管理和执行团队联系起来。