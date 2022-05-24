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了解 Info360 Asset 主要功能，帮助基础设施资产经理有效准备和交付资产改进计划。
获取水和废水资产状况、风险和性能的数字表示
找出哪些检验数据和媒体已成功上传或丢失
合并检验、缺陷和视频审核，以实现高效的批准工作流
确保检验符合国家编码标准，并使用 Info360 Asset 验证引擎快速查找数据问题
观看同步的 CCTV 视频和图像时，可以方便地添加、编辑或删除观测值
查看整体、结构以及 O&M 条件等级和额定值，并使显示在管道上的地理参照观测值可视化
使用条件、资产、性能和 GIS 数据对多个 LoF 和 CoF 方法建模
利用 GIS 层和用户定义的表格数据分别计算 CoF 和 LoF
根据较新的条件检验和事件更新风险模型，并跟踪风险趋势
在专题图上查看风险结果的空间分布，并使用面板查看各项资产
设置简单或复杂的查询和决策点，以规定资产修复操作
为利益相关方提供对资产、条件、性能和风险详细信息的只读访问权限
ENHANCED
调整地图缩放级别以进行检验
在地图中查看时，现在在所有缩放级别都可以看到检验和缺陷，确保了可视化的一致性。自定义地图主题，指定缩放设置、笔划宽度和颜色，增强显示管道状况的能力，而不受缩放级别的影响。(视频：13 秒）（英文）
NEW
VAPAR Solutions AI 集成
在 Info360 Asset 中，使用 VAPAR Solutions AI（单独许可）来审核 CCTV 素材，对检验素材进行编码，识别管道缺陷并进行分类，标记问题以供审核。（视频：21 秒）（英文）
NEW
InfoWorks WS Pro 中的模型结果
Info360 Asset 现已与 InfoWorks WS Pro 集成，使用户可详细了解水网管道失效情况，以便进行失效后果分析。它为风险模型提供了一个模拟选项卡，整合了受影响客户和成本等数据。通过可视化管道失效的影响和成本，促进做出明智决策。（视频：22 秒）（英文）
NEW
InfoWater Pro 中的模型结果
Info360 Asset 现在包含 InfoWater Pro 结果，提供逐个资产水力模型的流量、压力和速度计算。这有助于确定管道失效的可能性和后果。它通过识别高压或低速管道来增强维护规划。（视频：16 秒）（英文）
NEW
集成的检验工作流
通过简化的协作、数据交换以及直接在应用程序中进行检验和批准流程中的沟通，将办公室和现场连接起来。检验工作流简化了提交、审核和批准，可轻松标记、更正和重新提交检验，以便实现透明的审核、编辑和数据跟踪。（视频：37 秒）（英文）
NEW
自动检验合并
借助独创性的新的自动化检验合并，用户可以将部分管道检验（包括关联的 CCTV 素材和图像）合并为单次全面检验。根据实际检验数据，使用部分检验并提高风险评估的准确性，以促进管道修复的精确规划。(视频：26 秒）（英文）
NEW
检验表格的高级过滤
基于标准的高级过滤可确保精确的检验和数据审核，从而实现精确的检验目标确定和细节验证。用户现在可以在“检验列表”或“状况摘要表”中执行列过滤，通过隐藏或固定列来修改布局，并帮助查找特定的检验集。
NEW
将风险和修复结果导出到 ArcGIS Online
现在已启用与 ArcGIS Online 的双向数据交换，您可以从 Info360 Asset 风险模型和修复决策树中导出结果，以便进一步分析或报告。此集成可促进 Info360 Asset 和 ArcGIS Online 之间的无缝数据交换。（视频：55 秒）（英文）
NEW
水资产风险和修复结果
为配水管道创建风险模型和修复决策树，提供更全面的配水资产数据视图。水资产风险模型基于资产属性、空间邻近度和自定义表格。将它们绘制在应用程序的底图上，以获得更出色的可视化效果。(视频：34 秒）（英文）
NEW
状况和检验状态图表
新图表提供了资产状况和检验状态的直观概览。水平条形图显示检验状态和缺少介质检验的百分比。新的“图表”选项卡以饼图的形式显示按状况等级、材质、宽度或布置年份划分的资产分布。（视频：32 秒）（英文）
NEW
5x5 风险分析矩阵
Info360 Asset 通过 5x5 矩阵扩展了其高级风险分析方法，可根据易于配置的 LoF 和 CoF 分数组合确定风险等级。用于风险分析的 5x5 矩阵支持在 LoF 和 CoF 之间灵活加权，并支持加法和乘法风险计算方法。(视频：1 分 46 秒）（英文）
NEW
澳大利亚云数据托管
Info360 Asset 托管现已部署到澳大利亚悉尼的 AWS 数据中心，从而实现了更快的访问速度、改进的性能和强大的数据安全性。本地化可确保澳大利亚的数据主权，符合当地数据保护法规，并减少数据延迟，以改善用户体验。
NEW
将检验结果导出到 ArcGIS Online
将包含检验详细信息、状况分数和具有缺陷观测值的观测图层的 CCTV 图层导出到 ArcGIS Online。在 ArcGIS Online 中使用它们来分析资产状况分数或跟踪 CCTV 操作。此集成可帮助现场工作人员更高效地识别和定位地下资产缺陷。
ENHANCED
风险模型中的工作任务数据
将工作任务数据纳入风险模型中，根据特定参数（如修复类型或清理方法）对资产进行评分。Info360 Asset 使用每项资产最近完成的任务信息，为每项资产提供要纳入风险评估的最新任务信息。
连接到 ArcGIS Online
连接到 ArcGIS Online，将空间图层、资源几何图形和信息引入 Info360 Asset。将 Info360 Asset 衍生的风险和修复结果发布到 ArcGIS Online。（视频：1 分 22 秒）（英文）
发布风险场景
选择要发布用于在专题图进行可视化的 Info360 Asset 风险场景，查看各项资产中的风险趋势和摘要风险结果，并提供用于修复决策支持的风险结果。（视频：1 分 04 秒）（英文）
缺陷和自定义表修复查询
现在，您可以选择根据 CCTV 检测中的特定资源缺陷或已导入到 Info360 Asset 中的自定义数据表进行决策树查询。（视频：1 分 24 秒）（英文）
自定义输入数据
包括您自己的表格和空间数据，以用于 LoF 和 CoF 建模和修复决策支持。通过增强风险和修复模型来包含适用于水网的更多输入数据。
无媒体的批量接收检验
接收并更快速地批准批量检验，以获得风险模型和修复决策支持。在地图上显示检验以供所有用户查看，而无需上传关联媒体，并可以选择稍后上传大型媒体文件。
Info360 Asset 表的 CSV 导出
将各种 Info360 Asset 表导出为 CSV 文件，包括“风险详细信息”报告和“工作流检验条件摘要”报告。
检验上传门户
告知现场工作人员或承包商哪些检验数据库和媒体已成功上传到 Info360 Asset，以及缺少哪些可交付内容。选择稍后在带宽更好的区域中传大型媒体文件。
检验审核和审批
轻松审核、批准或拒绝、查找和管理检验。查看检验状态，包括已审核和发布的检验、正在审核的检验以及已拒绝且需要从现场更新的检验。
条件管理和评估
通过在检验观测表、图像显示和视频重放之间进行同步集成，能够轻松审核检验。添加、更新或删除观测值的能力，结合根据相应国家标准自动计算的条件评级，可以提高各项检验的准确性。
风险评估
使用 Info360 Asset 中管理的信息（包括资产属性、条件、表格数据和 GIS 图层），构建和应用不同的风险模型以确定故障的可能性和结果。查看根据较新的条件检验和事件进行更新的风险趋势。
资产信息大众化
公用设施利益相关方可以使用易于理解的基于 Web 的环境，在网络专题图上对资产状况和风险进行可视化和查找。查找和查看资产无风险，因为不会发生数据转换。
导入的数据跟踪
查看导入的数据历史记录。引入 GeoJSON 格式的 GIS 数据（包括点、线和多边形），以用于背景地图并改进风险概况。以 CSV 格式导入用户定义的表，其中包含可在风险分析中使用的字段。
轻松控制项目设置
作为 Info360 Asset 的管理员，控制应用程序用户的常规设置，包括设置日期和时间格式、时区和单位类型（公制或英制）。
用户权限管理
作为 Info360 Asset 管理员，管理用户访问权限，包括如下访问权限：完全访问权限、仅查看访问权限（用于利益相关方）和仅检验访问权限（用于承包商）。