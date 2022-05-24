Info360 Asset 2025 主要功能

了解 Info360 Asset 主要功能，帮助基础设施资产经理有效准备和交付资产改进计划。

单个资产的属性和条件视图，以及资产的地图位置

专为水行业设计 

获取水和废水资产状况、风险和性能的数字表示

从现场上传检验 

找出哪些检验数据和媒体已成功上传或丢失

检验审核 

合并检验、缺陷和视频审核，以实现高效的批准工作流

自动进行缺陷编码 

确保检验符合国家编码标准，并使用 Info360 Asset 验证引擎快速查找数据问题

缺陷审核 

观看同步的 CCTV 视频和图像时，可以方便地添加、编辑或删除观测值

自动条件评分 

查看整体、结构以及 O&M 条件等级和额定值，并使显示在管道上的地理参照观测值可视化

风险评估 

使用条件、资产、性能和 GIS 数据对多个 LoF 和 CoF 方法建模

GIS 和表格数据 

利用 GIS 层和用户定义的表格数据分别计算 CoF 和 LoF

持续风险更新 

根据较新的条件检验和事件更新风险模型，并跟踪风险趋势

风险结果解释 

在专题图上查看风险结果的空间分布，并使用面板查看各项资产

为续展决策提供指导 

设置简单或复杂的查询和决策点，以规定资产修复操作 

共享资产信息 

为利益相关方提供对资产、条件、性能和风险详细信息的只读访问权限

Info360 Asset 2025 的新功能

Info360 Asset 2025 的新功能

ENHANCED

通过形文件导入 GIS 数据

通过使用新的直接导入方法导入 GIS 资产，提高您在 Info360 Insight 中的入门速度。只需将形文件拖放到 Info360 Asset 导入功能中，即可使用相关的地理空间文件。

ENHANCED

多参数风险建模

使用双参数数据透视表，以定义失效可能性 (LoF) 和失效结果 (CoF)，支持更高级的风险分析，从而允许创建复杂的风险组件。用户可以设置 CoF 的类别，并根据资产关键性和接近度分析等因素分配分数。

ENHANCED

调整地图缩放级别以进行检验

在地图中查看时，现在在所有缩放级别都可以看到检验和缺陷，确保了可视化的一致性。自定义地图主题，指定缩放设置、笔划宽度和颜色，增强显示管道状况的能力，而不受缩放级别的影响。(视频：13 秒）（英文）
视频：调整地图缩放级别演示

NEW

检验通知管理器

通过通知用户新的检验和状态更改（包括查看、过滤和批量删除选项），加强现场团队和办公室团队之间的沟通。此外，用户还可以选择和删除特定日期和类型的通知。

NEW

VAPAR Solutions AI 集成

在 Info360 Asset 中，使用 VAPAR Solutions AI（单独许可）来审核 CCTV 素材，对检验素材进行编码，识别管道缺陷并进行分类，标记问题以供审核。（视频：21 秒）（英文）
视频：VAPAR Solutions AI 集成演示

NEW

InfoWorks WS Pro 中的模型结果

Info360 Asset 现已与 InfoWorks WS Pro 集成，使用户可详细了解水网管道失效情况，以便进行失效后果分析。它为风险模型提供了一个模拟选项卡，整合了受影响客户和成本等数据。通过可视化管道失效的影响和成本，促进做出明智决策。（视频：22 秒）（英文）
视频：InfoWater WS Pro 模型结果演示

NEW

InfoWater Pro 中的模型结果

Info360 Asset 现在包含 InfoWater Pro 结果，提供逐个资产水力模型的流量、压力和速度计算。这有助于确定管道失效的可能性和后果。它通过识别高压或低速管道来增强维护规划。（视频：16 秒）（英文）
视频：InfoWater Pro 中的模型结果演示

NEW

集成的检验工作流

通过简化的协作、数据交换以及直接在应用程序中进行检验和批准流程中的沟通，将办公室和现场连接起来。检验工作流简化了提交、审核和批准，可轻松标记、更正和重新提交检验，以便实现透明的审核、编辑和数据跟踪。（视频：37 秒）（英文）
视频：集成的检验工作流演示

NEW

自动检验合并 

借助独创性的新的自动化检验合并，用户可以将部分管道检验（包括关联的 CCTV 素材和图像）合并为单次全面检验。根据实际检验数据，使用部分检验并提高风险评估的准确性，以促进管道修复的精确规划。(视频：26 秒）（英文）
视频：检验合并演示

NEW

资产数据网格

利用资产数据网格视图可有效定位和分类资产信息，包括管道、检修孔、泵、储罐和水库。新的网格视图允许直接修改数据、嵌套过滤，并可转换为地图视图，以获得资产的可视化概览。

NEW

检验表格的高级过滤

基于标准的高级过滤可确保精确的检验和数据审核，从而实现精确的检验目标确定和细节验证。用户现在可以在“检验列表”或“状况摘要表”中执行列过滤，通过隐藏或固定列来修改布局，并帮助查找特定的检验集。

了解更多 （英文）

NEW

标准工作单日期时间格式

在检验和工作单管理方面，可从各种来源（包括 Esri 工具、CSV 文件和 GeoJSON 空间图层）获取一致的日期时间数据导入格式。标准格式可确保对 CCTV 检验和相关工作单等任务进行准确的分析和数据处理。

NEW

澳大利亚 WSA CCTV 检验标准

Info360 Asset 增加了对 WSA 05-2020 《澳大利亚导管检验报告规范》4.1 版的支持，使水务局、地方议会和咨询合作伙伴能够通过门户网站上传管道和检修孔的 CCTV 检验结果及相关介质。

NEW

将风险和修复结果导出到 ArcGIS Online

现在已启用与 ArcGIS Online 的双向数据交换，您可以从 Info360 Asset 风险模型和修复决策树中导出结果，以便进一步分析或报告。此集成可促进 Info360 Asset 和 ArcGIS Online 之间的无缝数据交换。（视频：55 秒）（英文）
视频：与 ArcGIS Online 的双向数据交换演示

NEW

水资产风险和修复结果

为配水管道创建风险模型和修复决策树，提供更全面的配水资产数据视图。水资产风险模型基于资产属性、空间邻近度和自定义表格。将它们绘制在应用程序的底图上，以获得更出色的可视化效果。(视频：34 秒）（英文）
视频：水资产风险和修复结果演示

NEW

状况和检验状态图表 

新图表提供了资产状况和检验状态的直观概览。水平条形图显示检验状态和缺少介质检验的百分比。新的“图表”选项卡以饼图的形式显示按状况等级、材质、宽度或布置年份划分的资产分布。（视频：32 秒）（英文）
视频：状况和检验状态图表演示

NEW

网络地图的修复操作

在执行和发布修复决策树中的结果后，对分配给网络地图上资产的修复行动进行可视化。新的地图更新支持 10 个修复图层，并且可以自定义图层和子图层的可见性和颜色主题。

NEW

5x5 风险分析矩阵

Info360 Asset 通过 5x5 矩阵扩展了其高级风险分析方法，可根据易于配置的 LoF 和 CoF 分数组合确定风险等级。用于风险分析的 5x5 矩阵支持在 LoF 和 CoF 之间灵活加权，并支持加法和乘法风险计算方法。(视频：1 分 46 秒）（英文）
视频：风险分析 5x5 矩阵演示

NEW

澳大利亚云数据托管 

Info360 Asset 托管现已部署到澳大利亚悉尼的 AWS 数据中心，从而实现了更快的访问速度、改进的性能和强大的数据安全性。本地化可确保澳大利亚的数据主权，符合当地数据保护法规，并减少数据延迟，以改善用户体验。

NEW

将检验结果导出到 ArcGIS Online

将包含检验详细信息、状况分数和具有缺陷观测值的观测图层的 CCTV 图层导出到 ArcGIS Online。在 ArcGIS Online 中使用它们来分析资产状况分数或跟踪 CCTV 操作。此集成可帮助现场工作人员更高效地识别和定位地下资产缺陷。

ENHANCED

风险模型中的工作任务数据

将工作任务数据纳入风险模型中，根据特定参数（如修复类型或清理方法）对资产进行评分。Info360 Asset 使用每项资产最近完成的任务信息，为每项资产提供要纳入风险评估的最新任务信息。

Info360 Asset 的更多功能

现有 Info360 Asset 功能

连接到 ArcGIS Online

连接到 ArcGIS Online，将空间图层、资源几何图形和信息引入 Info360 Asset。将 Info360 Asset 衍生的风险和修复结果发布到 ArcGIS Online。（视频：1 分 22 秒）（英文）

了解更多 （英文）

发布风险场景

选择要发布用于在专题图进行可视化的 Info360 Asset 风险场景，查看各项资产中的风险趋势和摘要风险结果，并提供用于修复决策支持的风险结果。（视频：1 分 04 秒）（英文）

了解更多 （英文）

缺陷和自定义表修复查询

现在，您可以选择根据 CCTV 检测中的特定资源缺陷或已导入到 Info360 Asset 中的自定义数据表进行决策树查询。（视频：1 分 24 秒）（英文）

了解更多 （英文）

水资产风险和修复支持

Info360 Asset 现在支持通过用于指导资产操作的风险分析和决策树使用配水资产。（视频：55 秒）（英文）

WSA 管道检查代码支持

Info360 Asset 现在支持适用于澳大利亚的 WSA 05-2020 管道检查代码。您可以用其上传和查看检查、条件评估、风险分析和修复决策支持。（视频：1 分 49 秒）（英文）

MSCC CCTV 条件标准支持


根据《下水道状况分类手册》（MSCC）第 4 版或第 5 版标准对检查数据进行评分和分级。（视频：3 分 35 秒）（英文）

了解更多 （英文）

配水资产

导入用于在 Info360 Asset 图上进行可视化的水资产，例如管道、消防栓、仪表、泵、阀门、水箱、钻孔、配件、处理厂。（视频：52 秒）（英文）

风险场景

构建、评估和存储由不同加权 LoF 和 CoF 模型组成的多个风险配置。更改 LoF 和 CoF 组件的评分，添加或替换 LoF 和 CoF 中的风险类别，并在地图上查看风险场景。(视频：13 秒）（英文）

决策树和查询复制

复制任何现有修复决策树或您可能已在决策树中设置的任何查询和操作，以简化决策树的构建和编辑过程。（视频：42 秒）（英文）

决策树结果导出

针对您的特定用途将修复规划结果导出为 CSV 报告，或将结果导入到您可能使用的任何其他系统。（视频：33 秒）（英文）

更好的决策树查询定义

使用各项资产的缺陷数构建查询和规定资产操作。

修复决策树

Info360 Asset 提供直观的画布界面，用于使用属性、检验、条件、风险或用户定义的数据构建决策树和创建查询表达式。由此，您可以规定修复措施、确定成本并制定预算。

检修孔检验 (MACP) 支持

除 PACP 外，还支持 NASSCO MACP（检修孔评估认证计划）标准，将 Info360 Asset 的条件评估功能扩展为包括检修孔和管道。检修孔检验和关联缺陷观测值与视频和图像一起管理。

导入风险概况的其他数据

除了与关键设施层的距离外，还使用与任何 GIS 层（例如道路速度）的空间接近度提升故障分析的结果。导入可能位于其他系统（如 CMMS）中的表格数据（例如，历史操作和维护数据），以改进 LoF 分析。

自定义输入数据

包括您自己的表格和空间数据，以用于 LoF 和 CoF 建模和修复决策支持。通过增强风险和修复模型来包含适用于水网的更多输入数据。

无媒体的批量接收检验

接收并更快速地批准批量检验，以获得风险模型和修复决策支持。在地图上显示检验以供所有用户查看，而无需上传关联媒体，并可以选择稍后上传大型媒体文件。

Info360 Asset 表的 CSV 导出

将各种 Info360 Asset 表导出为 CSV 文件，包括“风险详细信息”报告和“工作流检验条件摘要”报告。

检验上传门户

告知现场工作人员或承包商哪些检验数据库和媒体已成功上传到 Info360 Asset，以及缺少哪些可交付内容。选择稍后在带宽更好的区域中传大型媒体文件。

检验审核和审批

轻松审核、批准或拒绝、查找和管理检验。查看检验状态，包括已审核和发布的检验、正在审核的检验以及已拒绝且需要从现场更新的检验。

条件管理和评估

通过在检验观测表、图像显示和视频重放之间进行同步集成，能够轻松审核检验。添加、更新或删除观测值的能力，结合根据相应国家标准自动计算的条件评级，可以提高各项检验的准确性。

风险评估

使用 Info360 Asset 中管理的信息（包括资产属性、条件、表格数据和 GIS 图层），构建和应用不同的风险模型以确定故障的可能性和结果。查看根据较新的条件检验和事件进行更新的风险趋势。

资产信息大众化

公用设施利益相关方可以使用易于理解的基于 Web 的环境，在网络专题图上对资产状况和风险进行可视化和查找。查找和查看资产无风险，因为不会发生数据转换。 

导入的数据跟踪

查看导入的数据历史记录。引入 GeoJSON 格式的 GIS 数据（包括点、线和多边形），以用于背景地图并改进风险概况。以 CSV 格式导入用户定义的表，其中包含可在风险分析中使用的字段。

轻松控制项目设置

作为 Info360 Asset 的管理员，控制应用程序用户的常规设置，包括设置日期和时间格式、时区和单位类型（公制或英制）。 

用户权限管理

作为 Info360 Asset 管理员，管理用户访问权限，包括如下访问权限：完全访问权限、仅查看访问权限（用于利益相关方）和仅检验访问权限（用于承包商）。 