Autodesk Fusion Manage

隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
更大限度地减少数据输入、电子邮件、会议和搜索信息等耗时的活动。
借助可配置的项目模板、标准化的阶段关卡里程碑和自动化的工作流，加快上市速度，减少延误。
自动执行质量工作流，跟踪并记录更改，分析质量指标以防止出现问题。
创建图形丰富的个性化面板和报告，以监控关键指标和趋势。
通过捕捉创意并应用正式流程来审查和实施这些创意，从而推动创新。
让利益相关方实时访问所需数据以进行报价、采购和产品开发。
清楚地了解提交、跟踪和批准变更请求及变更单所需的详细信息。
通过在互联环境中管理所有要求，确保您的产品满足市场和客户的期望。
通过一系列免费业务流程以及预配置的工作空间来缩短实施时间，从而提高工作效率。
通过集成式变更管理和产品开发跟踪功能打造具有竞争力的产品组合。
集中管理和共享 BOM 表，确保利益相关方使用最新信息。
通过将 PLM 与 ERP 和 CRM 等其他业务系统相集成，扩展数据的价值。
用于集成的开放式 API
通过将 Fusion Manage 与 ERP 和 CRM 等其他业务系统相集成，扩展跨部门数据的价值。
自定义集成
使用一组功能强大的 API 对自定义解决方案进行编程，这些 API 专门用于通过网页执行可编程服务，并使用其他企业应用程序接口建立连接。
自动化修订控制
在工作时可快速查找和重用 CAD 文件、跟踪修订并自动捕获变更的完整历史记录。
设计协作和审阅
根据三维设计意图共享实时数据。通过标记和注释轻松收集和请求反馈，而无需分配 CAD 许可。
可自定义的发布工作流
自定义所有相关 CAD 数据的工程发布工作流。发布工作流可以简单，也可以复杂，使您的企业能够在数据创建、审阅和发布流程上强制执行组织标准。