Autodesk Fusion Manage

Fusion Manage 中的远程服务 PLM 面板和 KPI

集中化 PLM 流程和数据

更大限度地减少数据输入、电子邮件、会议和搜索信息等耗时的活动。

新产品引入

借助可配置的项目模板、标准化的阶段关卡里程碑和自动化的工作流，加快上市速度，减少延误。

质量管理

自动执行质量工作流，跟踪并记录更改，分析质量指标以防止出现问题。

面板和 KPI

创建图形丰富的个性化面板和报告，以监控关键指标和趋势。

创意管理

通过捕捉创意并应用正式流程来审查和实施这些创意，从而推动创新。

供应商协作

让利益相关方实时访问所需数据以进行报价、采购和产品开发。

变更管理

清楚地了解提交、跟踪和批准变更请求及变更单所需的详细信息。

要求管理

通过在互联环境中管理所有要求，确保您的产品满足市场和客户的期望。

全面的流程模板库

通过一系列免费业务流程以及预配置的工作空间来缩短实施时间，从而提高工作效率。

产品组合管理

通过集成式变更管理和产品开发跟踪功能打造具有竞争力的产品组合。

BOM 表

集中管理和共享 BOM 表，确保利益相关方使用最新信息。

用于集成的开放式 API

通过将 PLM 与 ERP 和 CRM 等其他业务系统相集成，扩展数据的价值。

Autodesk Fusion Manage 的更多功能

流程管理

产品组合管理

通过集成式变更管理和产品开发跟踪功能打造具有竞争力的产品组合。捕获完整的产品规格，并使所有利益相关方可以实时访问。管理产品从构思到开发再到推出和退出市场的整个生命周期。

创意管理

通过捕捉创意并应用正式流程来审查和实施这些创意，从而推动创新。这种标准化、紧密衔接且灵活的业务流程可推动在线协作、信息共享、决策制定和成果文档编制。

要求管理

通过在互联环境中管理所有要求，确保您的产品满足市场和客户的期望。确定要求的优先顺序，将重点放在相关且可行的请求上。自动化工作流可管理批准签发、修订控制和跟踪变更。

新产品引入

通过管理各个部门的利益相关方，使产品开发项目井井有条。在定义、开发和推出新产品所需的任务和交付成果上保持一致。可配置的项目模板、标准化的阶段关卡里程碑和自动化的工作流有助于减少延误，加快上市速度。

质量管理

通过自动化流程来管理不合规、退货授权 (RMA)、纠正/预防措施 (CAPA)、故障模式和影响分析 (FMEA) 以及供应商质量措施报告 (SCAR)，从而提高产品质量和可追溯性。质量和工程具有闭环变更流程，可改进产品设计、发现供应商问题并进行更正。

BOM 表

在集中式系统中配置和管理条目和结构化 BOM 表。修订控制可确保每个人都使用最新信息。维护全面的 BOM 表，其中包含有关购买、装配、生产规划、制造等信息。

变更管理

通过自动化流程来高效管理变更，包括变更请求、变更单、变更任务、电子审批和问题报告。获取所有活动的完全可追溯性，以便进行实时 KPI 分析、捕获变更根本原因并提供变更文档以供审核。

供应商协作

灵活便捷地访问扩展利益相关方在报价、采购和产品开发流程中所需的信息，从而与供应链保持联系。直接在 Fusion Manage 内请求或共享信息，而不是发送可能会在电子邮件中丢失的文档。动态工作流支持安全协作和访问实时数据。

全面的流程

模板库

使用 Fusion Manage 模板库提高工作效率，该模板库是一系列免费的、可立即实施的业务流程，具有预配置的工作空间，可缩短实施时间。轻松自定义和调整每个业务流程以满足您组织的需求。

工作效率

可视化工作流配置编辑器

借助易于使用的配置编辑器快速入门，无需自定义编码即可为您提供定制的工作流。

面板和 KPI

使用图形丰富的面板实时监控产品开发进度，帮助您提前发现问题，防止延误工期。只需单击一下即可快速导出状态报告，轻松进行状态更新。

移动访问

在平板电脑上使用产品数据来审阅设计、查看 BOM 表条目、更改生命周期状态以及创建和参与变更单。

集成

用于集成的开放式 API

通过将 Fusion Manage 与 ERP 和 CRM 等其他业务系统相集成，扩展跨部门数据的价值。

自定义集成

使用一组功能强大的 API 对自定义解决方案进行编程，这些 API 专门用于通过网页执行可编程服务，并使用其他企业应用程序接口建立连接。

使用 Upchain 进行远程服务数据管理

多 CAD 集成

无论 CAD 文件类型如何，都可以利用集成式 CAD 插件来处理、共享和管理数据，使团队能够继续使用熟悉的 CAD 工具开展工作。

BOM 表

根据 CAD 数据自动创建 BOM 表，使用非 CAD 条目增强 BOM 表，或创建完全非 CAD 的 BOM 表。导出 BOM 表，供下游产品开发流程使用。

集中管理数据

在一个井然有序的系统中管理与产品相关的所有文件类型和任何信息，包括文档、电子表格、图像、PDF、工程数据和关联的元数据。

自动化零件编号

使用可配置零件标识符系统自动对条目进行编号，以迎合您的业务需求。

自动化修订控制

在工作时可快速查找和重用 CAD 文件、跟踪修订并自动捕获变更的完整历史记录。

设计协作和审阅

根据三维设计意图共享实时数据。通过标记和注释轻松收集和请求反馈，而无需分配 CAD 许可。

可自定义的发布工作流

自定义所有相关 CAD 数据的工程发布工作流。发布工作流可以简单，也可以复杂，使您的企业能够在数据创建、审阅和发布流程上强制执行组织标准。