Autodesk Fusion with FeatureCAM 功能

Autodesk Fusion with FeatureCAM 数控编程软件包括特征识别功能和一系列自动化工具，可以缩短编程时间，帮助您提前进入加工环节。

显示在 FeatureCAM 中编程的圆柱形零部件的图片

数控铣床

使用具有一系列配置的三轴、四轴和五轴数控铣床

数控车床

使用改善的编程车床，包括自动拐角圆化和零件处理等

瑞士型车床

仿真滑动毛坯运动，使用自动刀具映象，并实现高级同步

车铣复合加工中心

优化多任务车铣复合加工中心的数控程序以缩短周期时间

线切割机

对两轴和四轴线切割机进行编程。利用特定于线的策略获得高质量曲面

提高零件编程速度

自动执行从设计到 NC 代码的工作流，有助于缩短编程时间

特征识别

使用特征识别功能扫描、识别和创建设计中的可加工特征

内置智能

使用 FeatureCAM 帮助您选择刀具、行距、下刀步距等，从而实现编程一致性

碰撞回避

使用碰撞回避可修整刀具路径、倾斜刀具并回避模型的选定区域

夹具及固定装置

对零件进行编程时，更新刀具路径，避免与工件夹紧设备发生碰撞

仿真和可视化

避免机床停机。亮显已编程零件与公称设计之间的偏差

周期效率

同步并优化加工操作和流程。大幅提高机床利用率

Fusion with FeatureCAM 功能

自动化数控编程

提高零件编程速度

自动执行从设计到 NC 代码的工作流，有助于缩短编程时间。（视频：1 分 15 秒）

特征识别

使用特征识别功能扫描、识别和创建设计中的可加工特征。（视频：1 分 58 秒）

内置智能

FeatureCAM 帮助您选择刀具、行距、下刀步距等，从而实现编程一致性。（视频：1 分 35 秒）

仿真和安全性

碰撞回避

使用碰撞回避可修整刀具路径、倾斜刀具并回避模型的选定区域。（视频：1 分 38 秒）

夹具及固定装置

对零件进行编程时，FeatureCAM 会更新刀具路径，避免与工件夹紧设备发生碰撞。（视频：1 分 31 秒）

仿真和可视化

避免机床停机。亮显已编程零件与公称设计之间的偏差。（视频：1 分 09 秒）

数控加工应用

数控铣床

FeatureCAM 支持具有一系列配置的三轴、四轴和五轴数控铣床。（视频：2 分 14 秒）

数控车床

通过自动拐角钝化和零件处理等改善车床编程。（视频：1 分 17 秒）

瑞士型车床

仿真滑动毛坯运动，使用自动刀具映象，并实现高级同步。（视频：1 分 42 秒）

车铣复合加工中心

优化多任务处理车铣复合加工中心的数控程序以缩短周期时间。

进杆铣床

对进杆铣床进行编程，这是一种整合了诸多连续零件生产功能的铣车机床。

线切割机

对两轴和四轴线切割机进行编程。利用特定于线的策略获得高质量曲面。

面向瑞士型车床的 PartMaker CAM

瑞士型车床加工

根据可用的刀具和生产量从多个瑞士型车床加工策略中进行选择。

了解更多 （英文）

周期效率

同步并优化加工操作和流程。大幅提高机床利用率。

数控兼容性和仿真

对来自全球各地机床制造商的一系列瑞士型车床进行编程。