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Autodesk Fusion with FeatureCAM 数控编程软件包括特征识别功能和一系列自动化工具，可以缩短编程时间，帮助您提前进入加工环节。
使用具有一系列配置的三轴、四轴和五轴数控铣床
使用改善的编程车床，包括自动拐角圆化和零件处理等
仿真滑动毛坯运动，使用自动刀具映象，并实现高级同步
优化多任务车铣复合加工中心的数控程序以缩短周期时间
对两轴和四轴线切割机进行编程。利用特定于线的策略获得高质量曲面
自动执行从设计到 NC 代码的工作流，有助于缩短编程时间
使用特征识别功能扫描、识别和创建设计中的可加工特征
使用 FeatureCAM 帮助您选择刀具、行距、下刀步距等，从而实现编程一致性
使用碰撞回避可修整刀具路径、倾斜刀具并回避模型的选定区域
对零件进行编程时，更新刀具路径，避免与工件夹紧设备发生碰撞
避免机床停机。亮显已编程零件与公称设计之间的偏差
同步并优化加工操作和流程。大幅提高机床利用率
周期效率
同步并优化加工操作和流程。大幅提高机床利用率。
数控兼容性和仿真
对来自全球各地机床制造商的一系列瑞士型车床进行编程。