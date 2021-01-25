更快地创建更优质产品

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                              Inventor Tolerance Analysis 软件旨在了解尺寸变化对成本产生的影响。
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                                    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

                                    • 标准二维/三维 CAD 工具
                                    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
                                    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
                                    • 仅限本地渲染
                                    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
                                    • 仅限单用户数据管理
                                    • 仅限论坛支持
                                    • 导入和导出的文件类型受限

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                                          使用产品设计与制造软件集对工业机械的设计进行建模和记录

                                          从单个零件到大型部件，使用专业级三维参数化设计功能和二维绘图工具组合可直观地对产品进行建模和文档编制。

                                          高效生产线从这里开始

                                          Feige Filling 生产线的二维和三维综合可视化

                                          图片来源：Feige FILLING

                                          使用熟悉的二维工作流概念化生产线布局，该工作流可以自动转换为详细的三维模型，从而帮助您做出关键的设计决策。

                                          产品设计与制造软件集简介

                                          台式显示器中显示的 Inventor 用户界面中的工业机床设计

                                          了解产品设计与制造软件集中提供的强大 CAD、CAM 和 CAE 工具。加入技术专家探讨，了解常见用例。

                                          观看网络讲座 (英文)

                                          借助令人惊叹的可视化效果传达您的构思

                                          喷气发动机的真实可视化

                                          使用直接从三维模型生成的高保真图像和动画清晰地传达您的设计，以在设计审阅、文档编制、销售和营销宣传材料中使用。

                                          更轻松地过渡到制造

                                          带有制造公差的三维标注的加工零件

                                          创建高效的流程，帮助您利用集成式工具生成多轴刀具路径和钣金嵌套，从设计无缝过渡到制造。

                                          客户评语

                                          视频：该公司使用产品设计与制造软件集创建复杂主题公园水道的各个细节

                                          “没有该软件集，我无法构思设计。”

                                          观看视频（1 分 12 秒）(英文)