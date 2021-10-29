土地测量软件可帮助完成评估三维景观，以确定一系列点之间的角度和距离。通常，测量这些点的定位的目的是用于为建筑和其他地下市政项目确立地图和边界。
土地测量员使用各种工具，例如全站仪（使用光束和内置电子距离测量来收集数据和三角定位）、GPS 设备、经纬仪、无人机、反光镜、 3D 激光扫描仪（英文） 和其他技术设备。测量还利用许多不同领域的知识和实践，包括三角学、几何学、工程学和物理学。如今，测量员在现场收集的数据和测量结果可以输入测量软件中，以生成精确的计算、可视化图形等。
虽然有许多不同的土地测量技术，但最常使用的是三种基本技术。这三种技术可以单独使用，也可以相互结合使用。
这是一种更常用的测量方法，它假定地球是一个平面，而忽略它的曲线。
这种方法用于勘测大区域，考虑地球的曲率。
数据通过无人机、飞机和其他航空器从上空收集。
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测量的第一个基本原则是，应通过根据至少两个其他参照点进行测量来确定任何给定点的位置。第二个基本原则是，采用“从整体到局部”方法 – 在测量时，应首先使用控制点精确确定要测量的整个区域。
土地测量之所以很重要有几个原因。它为土地所有权建立法律依据和证据，并可用于解决财产纠纷。它在确定和规划道路和建筑物等新建筑的位置方面也至关重要，并且能够为各种目的收集大型区域的详细知识和地图。
土地测量员广泛使用计算机辅助设计 (CAD) 软件，因为他们可以利用这种软件准确地对有关测量区域的信息进行可视化和展示。利用 CAD 建模，他们能够生成建筑物、景观等特征的虚拟表示。它甚至可以展示未来的施工和改进将如何改变该区域。CAD 软件不仅特别灵活而且非常省时，可以随时轻松地进行更改。它还可以提高精确度。
土地测量有多种类型，包括：
提供。请访问我们的知识网络，了解有关土地测量和 Civil 3D 测量功能的详细信息。本软件包含完整的工具集，测量员可以使用该工具集下载和处理测量信息、对网络和导线测量数据执行平差并将这些测量点导入到三维图形中。