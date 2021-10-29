土地测量软件

Autodesk 为土地测量员、土木工程师、项目经理和施工专业人员提供测量软件。

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什么是土地测量软件?

两名工程师在施工现场使用他们的设备勘测土地。

土地测量软件可帮助完成评估三维景观，以确定一系列点之间的角度和距离。通常，测量这些点的定位的目的是用于为建筑和其他地下市政项目确立地图和边界。

土地测量如何进行？

赞比亚露天铜矿场的一名当地雇用的勘测员

土地测量员使用各种工具，例如全站仪（使用光束和内置电子距离测量来收集数据和三角定位）、GPS 设备、经纬仪、无人机、反光镜、 3D 激光扫描仪（英文） 和其他技术设备。测量还利用许多不同领域的知识和实践，包括三角学、几何学、工程学和物理学。如今，测量员在现场收集的数据和测量结果可以输入测量软件中，以生成精确的计算、可视化图形等。

土地测量方法

虽然有许多不同的土地测量技术，但最常使用的是三种基本技术。这三种技术可以单独使用，也可以相互结合使用。

  • 平面勘测

    平面测量

    这是一种更常用的测量方法，它假定地球是一个平面，而忽略它的曲线。

  • 大地勘测

    大地测量

    这种方法用于勘测大区域，考虑地球的曲率。

  • 航空勘测

    航空测量

    数据通过无人机、飞机和其他航空器从上空收集。

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土地测量资源

土地测量常见问题解答

测量的第一个基本原则是，应通过根据至少两个其他参照点进行测量来确定任何给定点的位置。第二个基本原则是，采用“从整体到局部”方法 – 在测量时，应首先使用控制点精确确定要测量的整个区域。

土地测量之所以很重要有几个原因。它为土地所有权建立法律依据和证据，并可用于解决财产纠纷。它在确定和规划道路和建筑物等新建筑的位置方面也至关重要，并且能够为各种目的收集大型区域的详细知识和地图。

土地测量员广泛使用计算机辅助设计 (CAD) 软件，因为他们可以利用这种软件准确地对有关测量区域的信息进行可视化和展示。利用 CAD 建模，他们能够生成建筑物、景观等特征的虚拟表示。它甚至可以展示未来的施工和改进将如何改变该区域。CAD 软件不仅特别灵活而且非常省时，可以随时轻松地进行更改。它还可以提高精确度。

激光扫描（英文) 是一种常用的土地测量方法，可以精确测量和收集物体、地面、建筑物和景观的数据。现代激光扫描仪可以收集详细的点云，借助点云处理软件，这些数据集可以创建扫描环境的数字三维模型。

土地测量有多种类型，包括：

  • ALTA/ACSM 测量—一种针对住宅和商业地产的土地业权测量，包括有关地产边界、土地改良物、侵占和许多其他地物的详细信息。
  • 边界测量—用于定义地产或一块土地的边界。
  • 施工测量—用于提供建筑物、道路和其他结构的施工信息。
  • 位置测量—根据地产边界，确定一块土地上改良物的位置。
  • 场地规划测量—通常用于获得规划许可，包括现有建筑物的位置、建议的改良物和自然地物。
  • 分割测量—将一块土地分割为较小的单独地块时需要执行这种测量。
  • 地形测量—详细确定某个区域内的自然和人造地物。

提供。请访问我们的知识网络，了解有关土地测量和 Civil 3D 测量功能的详细信息。本软件包含完整的工具集，测量员可以使用该工具集下载和处理测量信息、对网络和导线测量数据执行平差并将这些测量点导入到三维图形中。