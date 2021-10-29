地形测量用于测绘场地的人造或自然地物的高度、深度、大小和位置，以及高程的任何变化。这些测量与边界测量结合使用，以创建项目的准确现有条件模型。
地形测量用于测绘场地的人造或自然地物的高度、深度、大小和位置，以及高程的任何变化。这些测量与边界测量结合使用，以创建项目的准确现有条件模型。
地形测量是道路、桥梁、房屋、建筑或其他施工项目的重要组成部分。建筑师、工程师和建筑商通过地形测量中绘制的地表特征和地形能够了解场地将如何影响设计和施工。因此，他们能够在破土动工之前做出更好的规划决策。
测量项目在有条理的阶段中推进。为了有效地完成项目工作流，必须收集、管理数据，并将其分发给相应的团队。Autodesk 工程建设软件集有助于简化地形测量阶段，并有效地将其集成到项目工作流中。
Autodesk 工程建设软件集包含的工具可促进更高效的地形勘测工作流，并使现场和办公室之间的上下文模型保持最新。
在模型和场地图元上创建统一的控制点，然后在现场实现模型精度，以便更精确地执行布局流程。改进的现场布局可改进整个施工规划流程。
Autodesk 地形勘测软件中基于模型的设计方法可提供准确的数据，这些数据通过快速处理可以自动完成生产制图。简化施工现场勘测可缩短总体项目时间。
数字制图提供了一个集成框架，从中可以收集、管理、可视化和分析现场数据。您能够轻松地与其他供应商或决策者共享数据，以此改进工作流。
工程建设软件集可满足您从基础设施项目到工业、商业、住宅或娱乐项目施工的所有勘测需求。
了解如何通过将数据从 InfraWorks 迁移到 Civil 3D 来建立和管理有效的地形勘测工作流。
了解如何使用基础勘测数据创建模型、使用新的地形勘测数据更新这些模型、合并模型以及创建有效的文件管理结构。
在紧迫的时间内勘测复杂场地的难度更小。了解一家工程公司如何使用 Autodesk 提供的 AutoCAD Civil 3D 成功对一个占地 50 英亩的植物园进行勘测和制图。
Autodesk 的工程建设软件集非常适合希望提高土地测量速度和准确性并在每个工作流中提高效率的土地测量员、土木工程师和施工专业人士。
工程建设软件集提供的软件可帮助在收集数据的同时处理现场数据，以自动创建可用于生产的地图。模型创建无缝进行，在捕获新数据时会自动生成模型更新。这些改进可以节省项目从开始到完成的时间。
效率是工程建设软件集数据库的基础，为地形测量提供了更多实用工具。测量数据库包含测量收集的所有控制点、已知方向、观测测量值、导线测量定义、地物和标准偏差。可以在更新测量数据库或将数据导入到测量数据库中时手动或自动将测量数据插入到图形中。还可以在图形之间关联数据。
工程建设软件集是一套产品，可满足您从道路和基础设施项目到工业、住宅或娱乐项目施工的所有测量需求。该软件集支持 ALTA/ACSM 测量、边界测量、施工测量、位置测量、场地规划测量、分割测量和地形测量。