主要有两种类型的摄影测量：航拍和近距离。
利用飞机生成可转换为三维模型或以数字方式贴图的航拍照片的过程。现在，人们可以使用无人机完成同样的工作。无人机可以更容易更安全地捕获难以进入或无法进入区域（传统的勘测可能很危险或不切实际）的图片。
近距离摄影测量是指使用手持式摄影机或安装在三轴架上的摄影机捕获图像。此方法所得的输出不用于创建地形图，而用于制作较小对象的三维模型。
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实景捕获是指扫描对象、建筑或场地并生成数字模型的过程。
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