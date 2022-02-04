摄影测量是一门从照片中提取三维信息的艺术与科学。该过程涉及重叠对象、结构或空间的照片，然后将它们转换为二维或三维数字模型。

勘测员、建筑师、工程师和承包商通常使用摄影测量来创建基于真实世界的地形图、网格、点云或工程图。