3D 投影技术利用机器视觉辅助对对象进行三维轮廓分析，将其映射到真实世界中，为可视化和信息获取提供了最新的技术手段。3D 投影需要对对象进行三维轮廓分析，以将这些对象映射到真实世界中。您还可以通过使用活动的三维成像技术和其他全光方法检测光场来创建三维效果。
3D 投影技术利用机器视觉辅助对对象进行三维轮廓分析，将其映射到真实世界中，为可视化和信息获取提供了最新的技术手段。3D 投影需要对对象进行三维轮廓分析，以将这些对象映射到真实世界中。您还可以通过使用活动的三维成像技术和其他全光方法检测光场来创建三维效果。
虽然有各种类型的 3D 投影，但 Autodesk 的主要关注点是 3D 投影、GIS 投影和无人机投影。
借助 3D 投影，设计师可以使用物理空间和对象作为曲面进行投影，而不是使用常规屏幕。该过程也称为“视频投影”，并产生视觉上引人注目的效果。3D 投影使用四个因素（内容、投影硬件、曲面和投影）的组合，共同创建视觉体验。
GIS 投影是将数据图层输入 GIS 软件以生成地图的过程，为用户提供了原始数据无法独立显示的清晰信息。GIS 投影将数据转换为可视地图，使其成为显示地理数据的最有效方式。
无人机投影是获取多幅鸟瞰图，然后使用专业软件以数字方式将它们拼接在一起的过程，从而创建更大、更精确的合成图像。无人机投影的实践称为摄影测量，用于地形投影、建筑、工程、制造、质量控制等领域。
Autodesk 和 Esri 之间展开新的协作，旨在将 GIS 和 BIM 部署在项目的中心、帮助作出更明智的决策、优化设计、加快项目审批、降低成本、帮助打造更智能城市和高适应性基础设施。
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在下面，您将找到有关 3D 投影和 Autodesk 软件的最常见问题的解答。
借助 3D 投影技术，用户可以对对象进行三维轮廓分析，为可视化和信息获取提供最新的技术方法。3D 投影能够提供某一位置的真实视图，可供地方当局和规划人员使用。对于建筑行业，3D 投影与蓝图一样有用。在 3D 投影上可以非常轻松地对楼层平面进行可视化，并识别施工期间可能出现的障碍物。
Autodesk 的 AutoCAD Map 3D 教程提供了产品概述和实用练习，可帮助您从各个方面了解软件及其工具。某些教程将向您介绍有关 AutoCAD Map 3D 工具组合、创建投影文件、指定坐标系、连接到数据等更多信息。