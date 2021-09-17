用于 GIS、CAD、无人机 & UAV 的地图

3D 投影软件

Autodesk 的 3D 地图制作软件和 3D 投影工具能够让您轻松创建、分析、可视化和共享项目。

查看产品

第三个可选链接

图片来源：Lorem ipsum

什么是 3D 投影技术？

3D 投影技术利用机器视觉辅助对对象进行三维轮廓分析，将其映射到真实世界中，为可视化和信息获取提供了最新的技术手段。3D 投影需要对对象进行三维轮廓分析，以将这些对象映射到真实世界中。您还可以通过使用活动的三维成像技术和其他全光方法检测光场来创建三维效果。

了解有关 AutoCAD Map 3D 工具组合的信息

3D 投影类型

虽然有各种类型的 3D 投影，但 Autodesk 的主要关注点是 3D 投影、GIS 投影和无人机投影。

图片来源：Andrei Visuals

3D 投影

借助 3D 投影，设计师可以使用物理空间和对象作为曲面进行投影，而不是使用常规屏幕。该过程也称为“视频投影”，并产生视觉上引人注目的效果。3D 投影使用四个因素（内容、投影硬件、曲面和投影）的组合，共同创建视觉体验。

了解更多

GIS 投影

GIS 投影是将数据图层输入 GIS 软件以生成地图的过程，为用户提供了原始数据无法独立显示的清晰信息。GIS 投影将数据转换为可视地图，使其成为显示地理数据的最有效方式。

无人机投影

无人机投影是获取多幅鸟瞰图，然后使用专业软件以数字方式将它们拼接在一起的过程，从而创建更大、更精确的合成图像。无人机投影的实践称为摄影测量，用于地形投影、建筑、工程、制造、质量控制等领域。

了解更多 (英文)

Autodesk 和 Esri 协作

Autodesk 和 Esri 之间展开新的协作，旨在将 GIS 和 BIM 部署在项目的中心、帮助作出更明智的决策、优化设计、加快项目审批、降低成本、帮助打造更智能城市和高适应性基础设施。

在 GIS 和 BIM 之间构建桥梁，将改变我们规划、设计和创造我们未来的方式。

了解更多

3D 投影软件

Ver todos os produtos da Autodesk

Comparar
了解更多

了解客户如何使用 3D 投影软件

  • ANDREI VISUALS

    AutoCAD 照亮 3D 投影贴图市场

    Andrei Visuals 使用 AutoCAD 中的三维建模功能为交互式媒体活动创建令人惊叹的三维艺术作品和投影贴图。

    阅读案例（英文）

  • 垦务局

    三维模型有助于保护关键基础设施

    实景捕获和三维建模可帮助此美国政府机构管理和保护葛兰峡谷大坝，使其为后世子孙服务。

    阅读案例（英文）

  • THOMAS AND HUTTON

    场地开发正推动建筑设计的未来

    Thomas & Hutton，一家工程公司，利用场地规划、土木设计景观建筑服务为能源效率打好了基础。

    阅读案例（英文）

Map 3D 工具组合的优势

如果订购 AutoCAD 固定期限的使用许可，可以获取专业化 Map 3D 工具组合。下载 AutoCAD Map 3D 工作效率研究，了解如何在 AutoCAD 中执行常见映射设计任务时节省时间。

下载研究

3D 投影资源

通过我们的教程、指南和提示掌握三维绘图，并从我们社区中的其他人那里获得深刻见解。

有关 3D 投影的常见问题解答

在下面，您将找到有关 3D 投影和 Autodesk 软件的最常见问题的解答。

借助 3D 投影技术，用户可以对对象进行三维轮廓分析，为可视化和信息获取提供最新的技术方法。3D 投影能够提供某一位置的真实视图，可供地方当局和规划人员使用。对于建筑行业，3D 投影与蓝图一样有用。在 3D 投影上可以非常轻松地对楼层平面进行可视化，并识别施工期间可能出现的障碍物。

是的。Autodesk 3D 投影软件套件包括 AutoCAD工程建设软件集InventorRevitRecap（英文）。广告商和美术师通常会使用 3D 投影将标注、移动和深度添加到先前为静态的对象（例如建筑物或舞台）中。

Autodesk 的 AutoCAD Map 3D 教程提供了产品概述和实用练习，可帮助您从各个方面了解软件及其工具。某些教程将向您介绍有关 AutoCAD Map 3D 工具组合、创建投影文件、指定坐标系、连接到数据等更多信息。

Autodesk 为学生和教师提供免费的 3D 投影软件，使您可以使用与全球顶尖专业人士相同的三维和视频投影软件。只需确认您的资格、下载软件便可开始使用。了解更多

可以！在施工中使用无人机和无人机投影软件，以便更精确、更安全地从项目现场捕获有价值的数据。通过无人机测量软件可以有效和全面地利用来自鸟瞰 3D 投影的数据。了解更多 （英文）