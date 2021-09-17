Autodesk 和 Esri 之间展开新的协作，旨在将 GIS 和 BIM 部署在项目的中心、帮助作出更明智的决策、优化设计、加快项目审批、降低成本、帮助打造更智能城市和高适应性基础设施。

在 GIS 和 BIM 之间构建桥梁，将改变我们规划、设计和创造我们未来的方式。