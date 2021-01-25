行业和技术合作伙伴

各种合作伙伴致力于助您成功

技术合作伙伴

  • 技术合作伙伴：Forge

    Forge

    使用 Autodesk 的基于云的开发平台加速创新。Forge 可以帮助公司将设计和工程数据流畅地直接合并到现有的企业应用程序、网站或移动应用程序中。

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  • 技术合作伙伴：ADN

    Autodesk 开发商网络 (ADN)

    通过与我们的开发商合作伙伴合作，或使用这些资源自己开发来加速开发流程，并增加 Autodesk 桌面软件投资价值。

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Autodesk App Store

浏览、下载和购买应用程序、解决方案、内容和工具，以满足您的业务需求。联系应用程序发布者并发掘他们的技术和服务。

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行业合作伙伴

  • AEC 行业合作伙伴和解决方案

    AEC 行业解决方案

    合作伙伴可提供补充性软件和硬件服务，其中汇聚了适用于联合建筑、工程和施工 (AEC) 客户的 Autodesk 解决方案。

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  • 技术合作伙伴：Fusion 360

    Fusion 360

    与产品开发合作伙伴合作，他们能够为您提供专门的 Fusion 360 培训、咨询和直接集成。

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  • 行业合作伙伴：政府

    政府合作伙伴（仅美国）

    政府合作伙伴允许联邦、州和地方政府客户购买并部署 Autodesk 软件。

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