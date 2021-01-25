行业和技术合作伙伴
使用 Autodesk 的基于云的开发平台加速创新。Forge 可以帮助公司将设计和工程数据流畅地直接合并到现有的企业应用程序、网站或移动应用程序中。
了解更多
通过与我们的开发商合作伙伴合作，或使用这些资源自己开发来加速开发流程，并增加 Autodesk 桌面软件投资价值。
了解更多 （英文）
浏览、下载和购买应用程序、解决方案、内容和工具，以满足您的业务需求。联系应用程序发布者并发掘他们的技术和服务。
合作伙伴可提供补充性软件和硬件服务，其中汇聚了适用于联合建筑、工程和施工 (AEC) 客户的 Autodesk 解决方案。
了解更多
与产品开发合作伙伴合作，他们能够为您提供专门的 Fusion 360 培训、咨询和直接集成。
了解更多（英文）
政府合作伙伴允许联邦、州和地方政府客户购买并部署 Autodesk 软件。
Autodesk
如何订购
支持
隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号