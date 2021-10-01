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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      AutoCAD
      二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。
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      Civil 3D
      土木工程设计和施工文档编制
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      Navisworks Manage
      通过冲突检测和高级协作、5D 分析以及模拟工具控制项目结果。
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      Revit 2022.1 现已发布

      免费试用最新版本的 Revit 30 天，并探索强大的 BIM 工作流以创建高影响力的 AEC 设计交付物。

      免费试用

      图片由 BNIM 提供

      新功能

      功能

      Revit 2022.1 的新增功能

      最新版本的 Autodesk Revit® 软件可改进互操作性，提高文档制作效率，并为 BIM 工作流提供许多性能升级。

      • 增强功能
        如何在 Revit 2022.1 中复制图纸

        复制图纸

        使用“复制图纸”对话框加快文档编制，以在图纸上重现标题块和参数、详图和视图。（视频：1 分 26 秒）（英文）

      • 使用捕捉选择两个选定点之间的中点

        捕捉到两点的中点

        借助新的捕捉到中点功能，在二维和三维视图中快速准确地放置零部件、草图和测量。（视频：1 分 41 秒）（英文）

      • Revit 中的 IFC 导出界面。

        增强的 IFC 性能

        使用 Open Design Alliance (ODA) 软件开发工具包链接和导出到 IFC，从而提高性能。

      • 新增功能 - 功能名称

        Dynamo for Revit 2.12

        通过 UI 现代化、新的“首选项”面板和其他升级更直观地进行编程，使 Dynamo for Revit 更易用。

        了解更多

      • Revit 2022 中的衍生式设计

        利用新的增强功能（包括新样例分析、结果导出为 CSV、更好的文件处理和 Dynamo 升级），推动设计结果。

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      查看 Revit 2022.1 及先前版本的完整发行说明

      Revit 2022

      • Revit 2022 的新增功能：互操作性改进

        互操作性改进

        通过适用于 Rhino 和 FormIt Pro 等工具的经改进 Revit 互操作性，将表单生成与文档编制相联系。（视频：1 分 19 秒）（英文）

      • Revit 2022 的新增功能：关键字明细表中的共享参数

        关键字明细表中的共享参数

        在关键字明细表中使用共享参数以驱动几何图形并控制 Revit 族中模型图元的可见性。（视频：1 分 57 秒）（英文）

      • Revit 2022 的新增功能：钢筋建模、详图设计改进

        钢筋建模、详图设计改进

        放置和操纵钢筋图元时，建模更快、更准确，且精度更高。（视频：2 分 13 秒）（英文）

      • Revit 2022 的新增功能：有拔模斜度的模壁

        有拔模斜度的模壁

        通过更好地控制斜墙和有拔模斜度的模壁，对墙轮廓进行建模和修改。（视频：1 分 06 秒）（英文）

      • Revit 2022 的新增功能：本地 PDF 导出

        本地 PDF 导出

        通过使用用户定义的命名规则将 Revit 视图和图纸导出和批量导出为二维 PDF 文件，轻松实现文件共享。（视频：1 分 08 秒）（英文）

      • Revit 2022 的新增功能：提高文档编制效率

        提高文档编制效率

        对计划和注释工具的改进使捕捉和交流设计意图更为容易。（视频：2 分 56 秒）（英文）

      • Dynamo for Revit 2.10

        最新版本支持 Python 3，引入了节点自动完成功能，提高了节点性能，并包含新的培训资源。

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      • Revit 2022 中的衍生式设计

        增强功能包括新的样例分析、更出色的文件处理功能以及适用于 Dynamo 的简化工具。适用于工程建设软件集。

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      Revit 2021

      • Revit 2021 的功能：实时逼真视图

        实时真实视图

        使用更逼真的材料、纹理和照明以及更快的视图导航，让模型栩栩如生。（视频：1 分 09 秒）（英文）

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      • Revit 2021 的功能：倾斜墙

        倾斜墙

        倾斜建筑、结构和幕墙类型以及排列窗、门和主体图元。（视频：1 分钟）（英文）

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      • Revit 2021 的功能：CAD 导入改进

        CAD 导入改进

        将具有高保真度的 SAT 和 Rhino 文件导入源信息。（视频：1 分 13 秒）（英文）

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      • PDF 和图像链接

        将 PDF 或图像文件从本地或云存储链接到 Revit。

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      • Dynamo for Revit 2.6

        新的文档浏览器和更快的性能有助于跨所有领域自动编写。

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