惠普工作站一直致力于满足全球最严苛的工作站用户对于卓越性能的需求。在过去 40 多年中，惠普致力于通过提供创新工作站技术服务不同行业的用户。 凭借惠普工作站出色的创新性、移动性、高性能及可靠性，您能够在更短时间内实现创意。全新惠普 Z 系列工作站家族，助您全力加快设计流程，开创业务新格局。
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上海论优信息科技有限公司是 NVIDIA 专业可视化 GPU 产品精英合作伙伴，是一家专注 AI GPU 异构服务器及基于桌面虚拟化服务器和工作站的软硬件综合性方案提供商。
NVIDIA 是 GPU 的发明者, 也是人工智能计算的引领者，论优作为其精英级合作伙伴，致力于利用 GPU 产品优势广泛应用于 HPC 高性能运算、AI 人工智能的深度学习、AI 自动驾驶、智慧医疗，BIM 建筑设计和展现、工业可视化设计、高性能仿真计算、影视 CG 后期渲染等领域。
在超过五十年的历史中，AMD 引领了高性能运算、图形，以及可视化技术方面的创新。全球数以亿计的人们、领先的 500 强公司，以及尖端科学研究机构都依靠 AMD 技术来改善他们的生活、工作以及娱乐。AMD 员工致力于打造领先的高性能和自适应产品，努力拓宽技术的极限。