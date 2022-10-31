上海论优信息科技有限公司是 NVIDIA 专业可视化 GPU 产品精英合作伙伴，是一家专注 AI GPU 异构服务器及基于桌面虚拟化服务器和工作站的软硬件综合性方案提供商。

NVIDIA 是 GPU 的发明者, 也是人工智能计算的引领者，论优作为其精英级合作伙伴，致力于利用 GPU 产品优势广泛应用于 HPC 高性能运算、AI 人工智能的深度学习、AI 自动驾驶、智慧医疗，BIM 建筑设计和展现、工业可视化设计、高性能仿真计算、影视 CG 后期渲染等领域。