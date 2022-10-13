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CONVERGE

数字 · 融合 · 新可能

Autodesk Converge 数字 · 融合 · 新可能 -线上会议日程

2022 年 11 月 18 日 09:00 开启

Autodesk 始终秉持着帮助创新者为所有人设计和创造一个更美好世界的愿景。加入我们，一起探索 “数字 · 融合 · 新可能” !

“数字 · 融合 · 新可能”。

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高峰会议

09:00-12:00 数字 · 融合 · 新可能 — 高峰会议
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
09:00-09:30 在线签到  
09:30-09:40 欢迎致辞 Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
09:40-10:00 数字 · 融合 · 新可能 孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
10:00-10:25 建筑业：数字化转型，行稳致远之路 肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
10:25-10:50 2022 中国机械工业展望与可持续发展 陆大明
中国机械工业联合会 副会长、中国机械工程学会 驻会副理事长
10:50-11:15 云平台为行业融合提供算力和渲染解决方案 邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
11:15-11:50 数字生态 · 共生共荣 罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
彭启明
晨曦科技集团 运营总监
11:50-12:00 合作伙伴分享 徐鸣
中国惠普有限公司个人信息系统产品部 增值业务部总经理

 

行业峰会

13:30-17:25  未来建造 · 行稳致远 — 工程建设行业峰会
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
13:30-14:00 创新点亮全球工程业​​ 周园
波士顿咨询公司 高级合伙人兼董事总经理
14:00-14:30 数字化转型带动创新与融合​ 李嘉熹
欧特克公司 工程建设行业技术专家
14:30-15:00 数智与业务融合共奏商业模式创新 汪洋​
同炎数智科技 (重庆)有限公司 ​董事长
15:00-15:30 连接产业链搭建产业数字化融通生态 石拓​
中湘智能建造有限公司​ 董事长
15:30-16:00 新技术创新分享：设计与智能制造​ 林磊
中建八局第二建设有限公司​ BIM 总监
16:00-16:15 茶歇  
16:15-16:45 建造与制造融合：冶金硅钢项目 BIM 综合应用​ 黄湘武
中冶南方工程技术有限公司​ 集团 BIM 中心主任
16:45-17:15 ​BIM 技术的融合与应用​ 李慧​
上海城建数字产业集团 ​信息科技副总经理
17:15-17:25 NVIDIA Omniverse 连接 3D 世界和工作流 彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理

 

 

13:30-17:10 未来制造 · 数字赋能 — 制造行业峰会
演讲时间 演讲主题 演讲嘉宾
13:30-13:40 未来制造 · 数字赋能 张翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监  
13:40-14:10 配置生命周期管理赋能企业数字化转型
——流程融合驱动企业提高运营效率，加速产品上市，提升产品质量		 刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监
14:10-14:40 由艺术到工程 ——上汽大众曲面光顺部数字设计实践揭秘 王友强
上汽大众 数字高级曲面设计经理
14:40-15:10 一汽红旗新能源汽车工厂—— BIM 技术应用的最佳实践 李丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
15:10-15:40 “数字化驱动产业升级，智能化引领服务创新”
—— 中钢设备球团项目 EPCMO 全生命周期服务模式		 韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理  
15:40-16:00 茶歇  
16:00-16:30 大科学装置的工艺与建筑融合方案——P3D 在科研工程中的运用 赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
16:30-17:00 精益设计与绿色材料实现可持续发展 金晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
17:00-17:10 同超越，共成就 廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司
大中华区高级产品市场经理

*最终会议日程以现场安排为准。