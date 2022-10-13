Autodesk Converge 数字 · 融合 · 新可能 -线上会议日程

高峰会议
|09:00-12:00 数字 · 融合 · 新可能 — 高峰会议
|演讲时间
|演讲主题
|演讲嘉宾
|09:00-09:30
|在线签到
|09:30-09:40
|欢迎致辞
|Haresh Khoobchandani
欧特克公司 亚太区副总裁
|09:40-10:00
|数字 · 融合 · 新可能
|孙志伟
欧特克公司 大中华区总经理
|10:00-10:25
|建筑业：数字化转型，行稳致远之路
|肖胜凯
欧特克公司 大中华区大客户业务总经理
|10:25-10:50
|2022 中国机械工业展望与可持续发展
|陆大明
中国机械工业联合会 副会长、中国机械工程学会 驻会副理事长
|10:50-11:15
|云平台为行业融合提供算力和渲染解决方案
|邹琼
深圳市瑞云科技股份有限公司 总经理
|11:15-11:50
|数字生态 · 共生共荣
|罗海涛
欧特克公司 大中华区技术总监
何展
NVIDIA 中国区 Omniverse 经理
彭启明
晨曦科技集团 运营总监
|11:50-12:00
|合作伙伴分享
|徐鸣
中国惠普有限公司个人信息系统产品部 增值业务部总经理
行业峰会
|13:30-17:25 未来建造 · 行稳致远 — 工程建设行业峰会
|演讲时间
|演讲主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:00
|创新点亮全球工程业
|周园
波士顿咨询公司 高级合伙人兼董事总经理
|14:00-14:30
|数字化转型带动创新与融合
|李嘉熹
欧特克公司 工程建设行业技术专家
|14:30-15:00
|数智与业务融合共奏商业模式创新
|汪洋
同炎数智科技 (重庆)有限公司 董事长
|15:00-15:30
|连接产业链搭建产业数字化融通生态
|石拓
中湘智能建造有限公司 董事长
|15:30-16:00
|新技术创新分享：设计与智能制造
|林磊
中建八局第二建设有限公司 BIM 总监
|16:00-16:15
|茶歇
|16:15-16:45
|建造与制造融合：冶金硅钢项目 BIM 综合应用
|黄湘武
中冶南方工程技术有限公司 集团 BIM 中心主任
|16:45-17:15
|BIM 技术的融合与应用
|李慧
上海城建数字产业集团 信息科技副总经理
|17:15-17:25
|NVIDIA Omniverse 连接 3D 世界和工作流
|彭斯巍
NVIDIA Omniverse 业务经理
|13:30-17:10 未来制造 · 数字赋能 — 制造行业峰会
|演讲时间
|演讲主题
|演讲嘉宾
|13:30-13:40
|未来制造 · 数字赋能
|张翔
欧特克公司 制造业大客户业务总监
|13:40-14:10
|配置生命周期管理赋能企业数字化转型
——流程融合驱动企业提高运营效率，加速产品上市，提升产品质量
|刘宇亮
普华永道 中国咨询部数字化运营服务总监
|14:10-14:40
|由艺术到工程 ——上汽大众曲面光顺部数字设计实践揭秘
|王友强
上汽大众 数字高级曲面设计经理
|14:40-15:10
|一汽红旗新能源汽车工厂—— BIM 技术应用的最佳实践
|李丰
机械工业第九设计研究院股份有限公司 高级研发工程师
|15:10-15:40
|“数字化驱动产业升级，智能化引领服务创新”
—— 中钢设备球团项目 EPCMO 全生命周期服务模式
|韩基祥
中钢设备有限公司 矿物加工部部长
北京中宏联工程技术公司 法人\总经理
|15:40-16:00
|茶歇
|16:00-16:30
|大科学装置的工艺与建筑融合方案——P3D 在科研工程中的运用
|赵路阳
中国科学院高能物理研究所 高级工程师
|16:30-17:00
|精益设计与绿色材料实现可持续发展
|金晶
巴斯夫（中国）有限公司 亚太区 CAE 经理
|17:00-17:10
|同超越，共成就
|廖金宁
超威半导体产品（中国）有限公司
大中华区高级产品市场经理
*最终会议日程以现场安排为准。